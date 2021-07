El tiempo para el viernes, 9 de julio: cielos despejados y subida de temperaturas en casi todo el país

El tiempo seguirá seco y estable, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso en la mayor parte del país, que será notable en el entorno del alto Ebro, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En áreas del Estrecho y Melilla se prevé abundante nubosidad, que podría dejar alguna precipitación débil, así como intervalos nubosos en Galicia, el área Cantábrica, el norte de Canarias y, en la primera mitad del día, en otras zonas del litoral mediterráneo, sin descartarse alguna lluvia dispersa en el litoral valenciano, el norte de Canarias y el noreste de Cataluña.



Las temperaturas irán en ascenso en la mayor parte del país, que será notable en la zona del alto Ebro y poco marcado en los litorales y archipiélagos; además, las máximas superarán los 38 grados en el valle del Guadalquivir y los 35 en el oeste de la meseta Sur.

El tiempo para el viernes, 9 de julio.

No se descartan bancos de niebla matinales en áreas interiores del norte peninsular ni algo de calima en el entorno de Alborán.



El viento soplará de componente norte en Galicia, Cantábrico y, al principio del día, en el Ampurdán y Menorca; de componente este en Andalucía y el resto del área mediterránea; con levante, fuerte en el Estrecho y con intervalos fuertes en el litoral de Almería; en el resto de la Península será flojo de dirección variable y habrá alisios con intervalos fuertes en Canarias.

Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: el cielo será poco nuboso o despejado, excepto en la mitad norte con intervalos de nubes bajas de madrugada, nubes altas a lo largo de la mañana y probables brumas y bancos de niebla matinales; también habrá algunos intervalos de nubes bajas al final del día en el norte de Lugo. Las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios, aunque predominarán los ascensos en el tercio suroeste, y las máximas irán en aumento, salvo en el norte de La Coruña, donde se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo de componente norte con algunos intervalos más intensos en el litoral situado al sur de Finisterre, sobre todo por la tarde; en Pontevedra y el sur de Coruña, el viento será flojo de direcciones este y noreste, mientras que en el resto de la comunidad será flojo de dirección variable; por la tarde, el viento en toda la Comunidad tenderá a componente norte.



- ASTURIAS: cielo poco nuboso excepto de madrugada, cuando habrá intervalos de nubes bajas en el tercio noroeste que darán lugar a probables brumas y bancos de nieblas matinales; al final del día en las zonas más elevadas de la Cordillera Cantábrica se repetirán esos bancos de niebla. Las temperaturas mínimas no tendrán muchos cambios, salvo aumentos locales en la Cordillera, y las máximas ascenderán. El viento será flojo, en el interior variable, aunque tenderá a norte por la tarde, y en el litoral en forma de régimen de brisas.



- CANTABRIA: poca nubosidad salvo por algún intervalo de nubes bajas; con temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, salvo en Liébana, donde ascenderán ligeramente, y con viento flojo variable, aunque predominarán las direcciones norte y noreste.



- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas en el interior a primeras horas; las temperaturas mínimas aumentarán, de forma más acusada en Álava, y las máximas se mantendrán con pocos cambios; el viento será flojo variable con predominio de las direcciones norte y noreste.



- CASTILLA Y LEÓN: el cielo estará poco nuboso o despejado, aunque con intervalos nubosos y algún banco de niebla en el extremo norte en la primera mitad del día; las temperaturas irán en ascenso, excepto las máximas en el extremo noreste, y el viento soplará flojo variable, aunque por la tarde será de componente norte en el norte, y de componente oeste en el resto de la Comunidad.



- NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas durante la primera mitad del día, así como un aumento de las temperaturas generalizado, que será menos acusado en el caso de las máximas, sobre todo en la Vertiente Cantábrica, donde llegarán a mantenerse sin cambios; el viento soplará flojo variable, aunque tenderá a direcciones norte y noroeste, y soplará con más intensidad en el cuadrante sureste durante las horas centrales.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado; aún así, no se descartan algunos bancos de niebla o nubes bajas en la Rioja Alta por la mañana. Las temperaturas mínimas irán en aumento y las máximas se mantendrán sin cambios o tendrán un ligero ascenso. El viento soplará flojo variable, y se fijará en direcciones norte y noroeste por la tarde.



- ARAGÓN: habrá predominio de cielos despejados, temperaturas en ascenso, localmente notable, y viento flojo de dirección variable.



- CATALUÑA: predominio de cielos despejados, aunque con algo de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, donde también ascenderán las temperaturas mínimas, al igual que en la franja más occidental de la Comunidad; estas se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las máximas aumentarán también, de forma generalizada; el viento soplará flojo variable, pero tenderá a moderado de componente sur.



- EXTREMADURA: el cielo estará despejado, con temperaturas en ascenso y viento flojo variable que acabará fijándose en la componente oeste al final de la tarde.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado, aunque no se descarta calima que reduzca la visibilidad, excepto en la Sierra de Guadarrama. Las temperaturas irán en aumento y se superarán en zonas llanas los 38-39 grados en el sur y los 37 en el resto de la Comunidad. El viento soplará flojo de dirección variable, aunque tenderá a componente oeste durante las horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado con intervalos de nubes medias y altas en el sur por la tarde, aunque tampoco se descarta que se reduzca la visibilidad por calima. Las temperaturas irán en aumento, que será notable en las máximas del sureste y ligero o sin cambios en las mínimas. El viento será flojo de dirección variable y tenderá a componente oeste durante las horas centrales del día.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, aunque con algunos intervalos de nubes altas en el tercio sur por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en aumento, que será notable en el interior de Valencia. El viento será flojo variable, con brisas en el litoral.



- MURCIA: cielo poco nuboso o despejado, aunque con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas experimentarán un ascenso que será localmente fuerte en puntos del interior. El viento soplará de componente este.



- ISLAS BALEARES: cielo despejado, con temperaturas que variarán poco, o irán en ascenso en el caso de las mínimas, y con viento flojo de componente este y brisas costeras.



- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas; las temperaturas irán en ascenso, que será localmente notable en el interior; además, el viento soplará de componente este en la vertiente mediterránea y Cádiz y será flojo variable en el resto de la Comunidad, con predominio de la componente sur. En el Estrecho habrá levante fuerte con rachas muy fuertes que disminuirá durante la tarde.



- CANARIAS: en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las islas habrá predominio de cielo nuboso que disminuirá a intervalos por la tarde, en el resto será poco nuboso o despejado; además, habrá predominio de lluvias débiles ocasionales durante la primera mitad del día al norte de las islas, que serán más probables en Gran Canaria y el noroeste de Tenerife, así como presencia de calima en las islas más orientales. Las temperaturas irán en aumento en medianías y cumbres, y se mantendrán con pocos cambios en el resto. El viento soplará de componente norte en la provincia occidental y de dirección noreste en la oriental.