El tiempo para el jueves, 8 de julio: cielos despejados, con posibilidad de lluvia en el norte

El tiempo continuará seco y soleado este jueves, con temperaturas sin grandes cambios y precipitaciones en el norte y nordeste peninsular y norte de las islas Canarias, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En Galicia, Cantábrico, Pirineos, este de Cataluña, Levante y norte de islas Canarias montañosas, el cielo estará nuboso o con intervalos nubosos, que darán lugar a posibles precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el Cantábrico oriental y con alguna tormenta de madrugada en el nordeste de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes.



En el interior del extremo norte peninsular habrá posibilidad de bancos de niebla matinales.



Las temperaturas, sobre todo las máximas, irán en ascenso en toda a vertiente atlántica peninsular, aunque también descenderán en el área mediterránea y en Canarias y se mantendrán sin cambios en el resto del país.

El tiempo para el jueves, 8 de julio.

El viento soplará de componente norte en Galicia, el Cantábrico y el valle del Ebro; de componente este en Baleares y el Ampurdán, donde habrá algún intervalo fuerte de madrugada; de direcciones este y noreste en la mitad sur del área mediterránea; con levante moderado en el Estrecho a partir de mediodía y flojo de dirección variable en el resto de la Península.



En el caso de Canarias, se esperan alisios en el noreste de las islas, con intervalos fuertes.

Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: predominio de cielo nuboso en la mitad norte, sobre todo en el interior, con lluvias débiles y dispersas en el extremo norte durante la primera mitad del día, aunque el cielo pasará a poco nuboso e intervalos al final de la jornada; en la mitad sur, habrá intervalos nubosos que tenderán por la tarde a cielo poco nuboso; brumas y blancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en ascenso, excepto en el tercio norte, donde permanecerán sin cambios. El viento soplará flojo de componente norte y arreciará en el litoral atlántico de sur a norte.



- ASTURIAS: predominio de cielo nuboso en la zona central e intervalos nubosos en el litoral y la montaña, con brumas y bancos de niebla matinales en zonas elevadas del Principado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas aumentarán en el tercio sur y se mantendrán sin cambios en el resto. El viento será flojo de componente oeste, aunque girará a componente norte a mediodía y a componente este al final del día.



- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto que dejará lluvias débiles, principalmente en el litoral y el interior oriental de la comunidad, que irán remitiendo al final del día; probabilidad de brumas matinales en zonas altas del sureste. Las temperaturas mínimas irán en descenso ligero en el cuadrante suroeste y seguirán sin cambios en el resto de la Comunidad; las máximas experimentarán un aumento que será más ligero cuanto más al norte se sitúe, algo que podría hacer que en el litoral las máximas no tengan cambios. El viento soplará de direcciones oeste y noroeste en el litoral, donde disminuirá a flojo y virará a direcciones este y noreste por la tarde; en el interior, el viento será flojo variable, aunque con predominio de la componente norte durante las horas centrales del día.



- PAÍS VASCO: cielo nuboso, con lluvias en general débiles e intermitentes en Vizcaya y Guipúzcoa, que tampoco se descartan en el extremo norte de Álava por la mañana; nubosidad y precipitaciones irán remitiendo conforme avance la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo las máximas en Álava, donde aumentarán ligeramente. El viento soplará de direcciones oeste y noroeste en el litoral, donde también disminuirá a flojo, virará hacia componente norte y a dirección noroeste al final de la jornada; en el interior, el viento será flojo variable, aunque con cierto predominio de la componente norte.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo con intervalos nubosos, sobre todo de nubes bajas, en el noreste y el norte montañoso, lugar en el que tampoco se descartan precipitaciones débiles que remitirán al final del día; en el resto de la Comunidad, el cielo será poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el norte y permanecerán sin cambios en el resto, mientras que las máximas tendrán un aumento que será más acusado en el oeste. El viento soplará de direcciones norte y noreste.



- NAVARRA: en el noroeste y Pirineos, el cielo estará nuboso, con lluvias débiles y chubascos intermitentes, aunque a lo largo de la tarde disminuirá a intervalos nubosos y remitirán las precipitaciones; en el resto de la Comunidad Foral, se verá un cielo poco nuboso o despejado con intervalos nubosos durante las horas centrales; en Pirineos, habrá baja probabilidad de brumas matinales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque podría haber ligeros descensos en el caso de las mínimas y ligeros aumentos para las máximas. El viento soplará flojo de direcciones norte y noroeste, aunque aumentará su intensidad en la Ribera y la zona centro durante las horas centrales.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso, aunque con intervalos de nubes bajas al principio del día y nubosidad de evolución. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o tendrán un ligero descenso y las máximas aumentarán. El viento soplará de componente norte en la Ibérica y de dirección noroeste en el Valle.



- ARAGÓN: predominio de cielo poco nuboso o despejado, salvo en la divisoria del Pirineo, donde estará nuboso y no se descartan algunas precipitaciones ocasionales. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará moderado de dirección noroeste en el valle del Ebro y flojo de dirección variable en el resto de la Comunidad.



- CATALUÑA: cielo nuboso o con intervalos nubosos en la mitad oriental, donde además dejará chubascos dispersos y tormentas ocasionales, localmente fuertes en puntos del noreste y del litoral central en la primera mitad del día y que por la tarde se irán restringiendo a la zona interior noreste; en la vertiente norte del Pirineo, habrá cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles; y en el resto de la Comunidad, el cielo será poco nuboso. Las temperaturas mínimas tendrán un ligero descenso, mientras que las máximas tendrán un ascenso en las partes central y sur del litoral y descenderán en el interior noreste. En el Ampurdán el viento soplará moderado con intervalos fuertes de componente norte y en el sur de Tarragona será moderado de dirección noroeste en la primera mitad del día; en el resto de zonas, soplará flojo de dirección variable, aunque tenderá a componente sur y este con intervalos de moderado en el litoral y prelitoral.



- EXTREMADURA: el cielo estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas, las temperaturas aumentarán de forma generalizada y el viento será flojo con predominio de la componente norte.



- COMUNIDAD DE MADRID: el cielo estará despejado salvo por algún intervalo de nubes altas, con temperaturas en ascenso, más acusado en el caso de las máximas, y viento flojo de dirección noreste que disminuiría en el periodo de las horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, salvo por intervalos de nubes bajas al principio y al final del día en el sureste, donde también se espera alguna nubosidad de evolución en horas centrales. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en la Ibérica, Albacete y el sureste de Ciudad Real, y tendrán pocos cambios en las demás zonas; en el caso de las máximas, irán en aumento, salvo en gran parte de Albacete, donde se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo con predominio de direcciones este y noreste, aunque en Albacete aumentará su intensidad por la tarde y virará a direcciones este y sureste, afectará a gran parte de La Mancha y el resto de Cuenca.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos, sobre todo en la mitad sur, y no se descartarán precipitaciones débiles entre el sur de Valencia y el norte de Alicante; tenderá a poco nuboso en general en la tarde, aunque con algunas nubes de evolución en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso, al igual que las máximas en Valencia y Alicante. En el norte de Castellón, el viento será moderado de dirección noroeste en la primera mitad del día; en el resto de la Comunidad, será flojo con intervalos moderados de componente este, más intenso en el litoral sur de Alicante.



- MURCIA: cielo nuboso, con brumas matinales y no se descartan lluvias débiles, aunque en el litoral, el cielo tenderá a poco nuboso por la tarde; además, habrá nubosidad de evolución diurna en las zonas de interior. Las temperaturas irán en descenso salvo a nivel local, donde permanecerán sin cambios, y el viento soplará de componente este.



- ISLAS BALEARES: intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación ocasional que podría ir acompañada de tormentas, principalmente en Ibiza y Formentera; tenderá por la mañana a poco nuboso o despejado. Las temperaturas tendrán un ligero descenso de forma generalizada y el viento soplará de direcciones norte y noreste.



- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas en la vertiente mediterránea y sin descartar bancos de niebla en el litoral. Las temperaturas mínimas aumentarán en el tercio norte y disminuirán en el resto de la Comunidad, mientras que las máximas sufrirán un aumento, salvo en la vertiente mediterránea, donde permanecerán sin cambios o descenderán. El viento soplará flojo de componente este en la vertiente mediterránea y de direcciones variables en el resto, aunque tenderá a componente sur; habrá poniente en el Estrecho que virará a levante y aumentará a fuerte, con rachas muy fuertes al anochecer.



- ISLAS CANARIAS: cielo nuboso o cubierto, con probabilidad de alguna lluvia débil durante la madrugada y al final del día en el norte de las islas de mayor relieve, también será nuboso en el norte de Lanzarote, se abrirán claros por la tarde. En el resto, cielo poco nuboso o despejado, salvo por algunos intervalos nubosos de madrugada en Fuerteventura. Las temperaturas irán en descenso, de ligero a moderado y más acusado en las máximas de medianías y cumbres de las islas más elevadas. El viento soplará con intervalos fuertes de direcciones norte y noreste, también se esperan rachas ocasionales muy fuertes en el este y el oeste de Gran Canaria, en el área metropolitana y la costa este de Tenerife, así como en zonas expuestas de la Gomera y el Hierro, principalmente por la tarde; en cumbres centrales de Tenerife, el viento soplará fuerte de dirección noreste, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.