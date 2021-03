El tiempo en España para el lunes 29 de marzo: temperaturas en ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas en ascenso en la península -excepto en Galicia y Extremadura- y en Baleares, y estables en Canarias; levante fuerte en el Estrecho e intervalos nubosos, con algún chubasco o tormenta débil o aislada, en los tercios oeste y sur.



Se prevén nubes de tipo medio y alto en la mayor parte de la península y Baleares, que serán menos abundantes en el norte y noreste y en el archipiélago balear. En Canarias habrá intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con chubascos ocasionalmente tormentosos, sin descartar alguno más débil en las islas orientales.



Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente en Galicia y Extremadura y subirán en el resto de la península y en Baleares, al igual que lo harán las nocturnas. En Canarias se mantendrán sin cambios.

El tiempo: predicción para el lunes 29 de marzo





El viento soplará del este y sureste en la mayor parte de la península y en Baleares, salvo en el extremo noroeste peninsular, donde será flojo y variable y también habrá levante fuerte en el Estrecho, con algunos intervalos de fuerte en los litorales del sureste peninsular. En Canarias la tendencia es de viento de componente norte a lo largo del día.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: Intervalos nubosos de nubes altas y de evolución diurna. No se descarta algún chubasco aislado ocasionalmente acompañado de tormenta en el interior por la tarde, sobre todo en zonas de montaña.



Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable; máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el suroeste, en el litoral norte ascenderán ligeramente siendo más intenso en A Mariña. Viento flojo variable con predominio del este y sureste, tendiendo a componente sur en horas centrales del día.



- ASTURIAS: Poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución diurna en el interior de la mitad occidental y en la Cordillera, donde no se descarta algún chubasco aislado ocasionalmente acompañado de tormenta por la tarde. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas de la Cordillera y en las máximas en el litoral oriental.



Viento flojo variable, con predominio de la componente sur en el interior, más intenso en zonas altas de montaña en horas centrales, y régimen de brisas en el litoral.



- CANTABRIA: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y en la Cordillera también de evolución diurna. Temperaturas en ascenso, que será notable el de las mínimas en puntos del interior norte y el de las máximas en puntos del litoral. Viento flojo del sur y sudeste, temporalmente este en el litoral, donde será más intenso.



- PAÍS VASCO: Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubosidad media y alta. Temperaturas mínimas en ascenso, que será notable en Guipúzcoa, mitad sureste de Vizcaya y localmente en Araba; máximas en ascenso en el litoral y sin cambios en el resto.



Viento del sureste, temporalmente este en el litoral, con algunas rachas muy fuertes en zonas altas del interior.



- CASTILLA Y LEÓN: Intervalos de nubes medias y alguna nubosidad de evolución que puede ocasionar algún chubasco débil y aislado en el tercio oeste, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del este y sureste, flojos.



- NAVARRA: Poco nuboso o despejado aumentando por la mañana los intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, ligero en general el de las máximas y algo más acusado el de las mínimas que incluso, en la Vertiente Cantábrica, será localmente notable. Viento flojo del sur y sudeste, arreciando durante la mañana.



- LA RIOJA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas, y alguna nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Vientos del sureste.



- ARAGÓN: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento del sureste flojo, aumentando por la tarde a moderado.



- CATALUÑA: Predominio de cielo despejado o poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas por el sur. En el litoral norte, probables intervalos de nubosidad baja o brumas, preferentemente por la tarde.



Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento variable flojo tendiendo a este y sureste flojo, con intervalos de moderado en la mitad sur.



- EXTREMADURA: Intervalos de nubes medias y algunas nubes de evolución, sin descartar algún chubasco débil, aislado, y ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del este, flojos en general.



- MADRID: Intervalos de nubes medias y altas. Posibilidad de cielo turbio por polvo en suspensión. Temperaturas en aumento. Vientos flojos del este y sureste y con intervalos más intensos en las horas centrales.



- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, salvo en el este de Albacete donde habrá intervalos de nubes bajas por la mañana y en el sur de Ciudad Real y en la sierra de Alcaraz, donde podría haber alguna nubosidad de evolución y algún chubasco disperso por la tarde.



Posibilidad de cielo turbio por polvo en suspensión. Temperaturas mínimas y máximas en aumento en Toledo y norte de Ciudad Real y con cambios ligeros en el resto. Vientos flojos del este y sureste con intervalos más intensos en las horas centrales.



- COMUNIDAD VALENCIANA: En el sur de Valencia y norte de Alicante, cielo nuboso con algunas brumas matinales, con apertura de claros en las horas centrales. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas.



Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado, con intervalos de fuerte en el litoral sur de Alicante.



- MURCIA: Cielo con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algunas precipitaciones débiles en las sierras. Brumas o nieblas matinales en el Altiplano. Temperaturas en ascenso. Vientos de componente este, más intensos en el litoral, con intervalos fuertes en Campo de Cartagena.



- BALEARES: Predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Brumas matinales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del este y nordeste.



- ANDALUCÍA: Cielo con intervalos de nubes medias y altas. Nubes bajas matinales en el área del Estrecho. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descarta algún chubasco aislado y ocasional.



Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas del litoral mediterráneo. Vientos de componente este, con intervalos fuertes en Cádiz y en el litoral almeriense con rachas muy fuertes.



- CANARIAS: Intervalos nubosos con predominio de cielo nuboso por la tarde. Probabilidad de precipitaciones ocasionales en general débiles en las islas de mayor relieve, principalmente en vertientes oeste y norte al inicio, y por la tarde al este. No se descarta que sean puntualmente algo más intensas y en forma de chubasco.



En las islas más orientales baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado que tenderá a norte.