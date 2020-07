El tiempo en España: pronóstico para el jueves 23 de julio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves un ascenso de las temperaturas diurnas en el sur y centro de la Península, así como chubascos y tormentas localmente fuertes en el área pirenaica.



El cielo estará poco nuboso o despejado en el resto de la Península y en Baleares, con algunos intervalos nubosos en el Cantábrico, y nubosidad de evolución diurna en el interior del norte y centro peninsular, con probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en la cordillera Cantábrica y en el norte del sistema Ibérico.



En Canarias, cielo nuboso en el norte de las islas, con probabilidad de lluvias débiles en las de mayor relieve.

El pronóstico del tiempo para el jueves 23 de julio.



Las temperaturas máximas subirán en el sur y en el centro de la Península, y bajarán en Galicia, interior del área cantábrica, alto Ebro y en los Pirineos. Se superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste del país y en el valle del Ebro.



Viento alisio en Canarias, con intervalos de fuerte en las islas occidentales; de direcciones norte y noreste en el oeste de Galicia, y del noroeste en el valle del Ebro. En el resto del territorio, predominio de viento flojo.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: cielo despejado, con intervalos de nubes bajas en la mitad norte hasta primeras horas de la mañana y probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, mientras que por la tarde, en zonas de montaña, alguna nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso en La Coruña, en ligero descenso en Lugo y Pontevedra y con pocos cambios en Orense. El viento soplará flojo de direcciones norte y noreste, más intenso en el litoral occidental y en horas centrales del día.



- ASTURIAS: intervalos de nubes bajas que tenderán a dejar, por la tarde, cielo poco nuboso en el litoral y con nubosidad de evolución en zonas de la Cordillera y Picos de Europa, donde no se descarta algún chubasco disperso o tormenta ocasional. Brumas y probables bancos de niebla matinales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable, con tendencia a componente norte a partir del mediodía.



- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas, con lluvias débiles y chubascos dispersos en Liébana durante las horas centrales de la jornada. Brumas de madrugada en Liébana. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. El viento soplará flojo variable, con tendencia a direcciones norte y noreste, siendo algo más intenso y del noreste en Campoo durante las horas centrales del día.



- PAÍS VASCO: cielo despejado, sin descartar brumas matinales en Álava y alguna precipitación débil al final de la jornada. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado el de las máximas en Álava. En el litoral, viento del oeste y noroeste, y en el interior viento flojo variable, algo más intenso de componente norte durante las horas centrales del día.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas matinales, algún banco de niebla en el norte y nubosidad de evolución, y probables chubascos dispersos con tormenta en el norte y este, principalmente en áreas de montaña. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el suroeste y en ligero descenso o sin cambios en el resto, y máximas en descenso en el extremo noreste y en ligero ascenso en el resto. Viento de direcciones noreste y norte, que rolará a componente oeste en la mitad sur de la comunidad.



- NAVARRA: cielo despejado, con intervalos de nubosidad de evolución diurna por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en descenso ligero, más acusado y generalizado el de las máximas en la mitad norte. Viento flojo de direcciones norte y noreste, con intervalos más intensos en la Ribera Baja.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución y probables chubascos con tormenta en la Ibérica, que no se descartan en el resto de la comunidad. Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. El viento soplará de direcciones norte y noroeste.



- ARAGÓN: cielo despejado por la mañana, aunque a partir del mediodía tenderá a intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna en zonas altas, y chubascos dispersos y tormentas por la tarde en el Pirineo y en la Ibérica zaragozana, sin descartar que se extiendan al norte de la Ibérica de Teruel. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el sur de Teruel y con pocos cambios en el resto, manteniéndose significativamente altas en la depresión del Ebro, donde pueden superarse los 36 grados. El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente oeste en el valle del Ebro.



- CATALUÑA: por la mañana, cielo nuboso en el tercio norte y despejado en el resto, con tendencia, a partir del mediodía, a intervalos de nubes medias y altas en todo el territorio y nubosidad de evolución diurna. Se esperan chubascos y tormentas por la tarde en Gerona y en Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso en Gerona y Barcelona; máximas en descenso en el tercio norte y en ascenso en el sur. Temperaturas máximas significativamente altas en la depresión de Lérida, donde pueden alcanzarse 36 grados. El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente sur en Tarragona y Barcelona.



- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución dispersa. Temperaturas en ascenso. El viento soplará flojo, con predominio de la componente oeste.



- MADRID: cielo despejado con intervalos de nubosidad de evolución por la tarde, más abundantes en la sierra. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste en las horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, aunque la nubosidad de evolución aumentará, sobre todo en las zonas de montaña, durante las horas centrales de la jornada, y no se descarta algún chubasco disperso en las Parameras de Molina por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, con predominio de aumentos en los Montes de Toledo y en el extremo occidental de la comunidad y los descensos en la Mancha; temperaturas máximas en aumento, que puede ser notable en el extremo oriental de Albacete. En Albacete y sur de Cuenca, el viento soplará flojo del sureste y en el resto flojo variable, con predominio de la componente oeste durante las horas centrales del día.



- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior norte por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el litoral central de Alicante y en ascenso en el resto de la comunidad, más pronunciado en el norte de Alicante e interior de Valencia. Viento flojo variable.



- MURCIA: cielo poco nuboso y nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región. Temperaturas en descenso en el litoral, mientras que en el interior se mantendrán las mínimas y subirán las máximas. Viento flojo variable, con brisas.



- ISLAS BALEARES: en Ibiza y Formentera, cielo poco nuboso o despejado y en el resto, intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna tormenta seca y con tendencia a cielo despejado por la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente este, con brisas costeras.



- ANDALUCÍA: cielo despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Temperaturas sin cambios en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto. Viento flojo variable, con intervalos de suroeste en el tercio occidental durante la tarde.



- CANARIAS: en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielo nuboso, con baja probabilidad de lloviznas a primeras y últimas horas; en el norte y oeste de Lanzarote, nuboso con tendencia a intervalos nubosos por la tarde; en el resto de zonas, cielo despejado, salvo intervalos nubosos en litoral este y oeste de Fuerteventura a primera y última hora de la jornada. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve y predominio de las brisas en costas orientadas al suroeste.