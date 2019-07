El tiempo: pronóstico para el jueves 25 de julio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una bajada de las temperaturas diurnas, más acusada en el oeste peninsular, aunque los valores se mantendrán significativamente altos en el entorno del valle del Ebro, otras zonas del este, en el centro peninsular y en Baleares.



Se espera la aproximación al noroeste peninsular de un frente que producirá un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en Galicia y Cantábrico. En el entorno del Cantábrico occidental irán ocasionalmente acompañadas de tormenta y no se descarta que lleguen a ser fuertes.



En el área mediterránea estará poco nuboso o despejado, pero en el resto de la península habrá intervalos nubosos de tipo medio y alto, además de nubosidad de evolución diurna en el interior oriental. En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas y estará poco nuboso o despejado en el sur.

El pronóstico del tiempo para el jueves 25 de julio.



Temperaturas diurnas en descenso en general, más acusado en el tercio oeste peninsular, y en ascenso en Canarias.



Predominio de vientos en general flojos de componente sur salvo en el Cantábrico, Galicia y el Estrecho, donde tienden a girar a oeste, y el litoral sureste peninsular y Canarias, donde serán del noreste.

La predicción por Comunidades

GALICIA: intervalos nubosos con predominio de nubes altas, y bajas en el litoral atlántico, tendiendo en las horas centrales a nuboso o cubierto con lluvias y chubascos, que se desplazarán de oeste a este sin descartar que puedan ser localmente moderadas o persistentes en el oeste y más débiles en el este. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, pudiendo ser localmente notable en el centro de A Coruña, y en el litoral de Lugo ascienden ligeramente. Viento del suroeste, más intenso en el litoral, rolando a oeste y noroeste por la tarde.



ASTURIAS: intervalos de nubes altas aumentando a nuboso o cubierto con nubes de evolución por la tarde, con probabilidad de lluvias y chubascos sin descartar que sean fuertes y que puedan ser ocasionalmente tormentosos, sobre todo por la tarde. Temperaturas mínimas que se mantienen con pocos cambios, excepto en el extremo suroccidental donde descienden; máximas en descenso en la mitad sur, y en el resto se mantienen con pocos cambios. Las temperaturas mínimas se podrán alcanzar al final del día. Viento flojo variable tendiendo a componente norte e intensificándose en el litoral occidental por la tarde.



CANTABRIA: al principio, intervalos de nubes altas en el suroeste e intervalos de nubes bajas en el resto, aumentando a nuboso durante la segunda mitad del día con lluvias débiles o chubascos en Liébana, que de forma dispersa se darán también en el interior sureste. No se descartan brumas matinales en el litoral y al final de la jornada en zonas altas de Liébana. Temperaturas mínimas sin cambios o descenso ligero, siendo algo más generalizado y acusado el de las máximas. Viento flojo, de oeste en el litoral y de dirección variable en el interior, tendiendo a norte por la tarde en todas las zonas.



PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral donde puede haber alguna bruma matinal, aumentando a nuboso durante la segunda mitad del día con lluvias débiles o chubascos dispersos al final de la jornada en Bizkaia y Gipuzkoa. Temperaturas sin cambios significativos, salvo las máximas en el noroeste que descenderán. En el litoral, viento de oeste tendiendo a norte y noroeste, en general flojo. En el interior, viento flojo, con predominio del sur al principio y tendiendo por la tarde a norte cuando soplará con algo más de intensidad en Araba.



CASTILLA Y LEÓN: en el noroeste y norte poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso, sin descartar algunos chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el extremo norte. En el resto poco nuboso, con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso en la mitad oeste y sin cambios en el resto. Vientos del sur al suroeste, tendiendo al noreste por la tarde en el Noreste.



NAVARRA: poco nuboso o despejado, aumentando durante la segunda mitad del día a nuboso, especialmente en el noroeste donde se esperan algunas lluvias débiles o chubascos dispersos al final de la jornada. Brumas al final del día en Pirineos. Temperaturas sin cambios significativos, excepto las mínimas en Pirineos y La Ribera donde descenderán. Viento de sur y sureste, flojo en la mitad norte, girando en el cuadrante noroeste al final del día a norte y noroeste.



LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del sur y sureste, tendiendo al norte y noroeste por la tarde.



ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. Baja probabilidad de algún chubasco aislado y ocasional por la tarde en la divisoria del Pirineo. Temperaturas con pocos cambios. Viento de sur y sureste flojo en general, aumentando a moderado en la depresión del Ebro por la tarde.



CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el sur de Tarragona, y con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo occidental, donde no se descarta algún chubasco aislado y ocasional, preferentemente en la cara norte. Temperaturas con pocos cambios, o con ligeros descensos de las máximas en el interior del tercio sur. Viento variable flojo tendiendo a componente sur, con intervalos de moderado por la tarde en el litoral y prelitoral norte, y en el interior de la mitad sur.



EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso. Vientos del oeste y suroeste.



MADRID: poco nuboso o despejado aumentando al mediodía a intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios salvo un ligero descenso de las máximas en el este. Viento flojo de componente este rolando al mediodía a sur y suroeste y a oeste al final, aumentando a intervalos más intensos en horas centrales.



CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado aumentando de oeste a este a intervalos de nubes altas y, en horas centrales, de nubes de evolución en la ibérica. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios en el este y en ligero descenso en el oeste. En las provincias orientales, viento flojo del sur y sureste rolando a sur y suroeste y con intervalos más intensos en horas centrales; en el resto, viento flojo del suroeste y oeste.



COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo tendiendo por la tarde a componente este, con intervalos de moderado en el litoral de Valencia.



MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en el Noroeste. Temperaturas sin cambios. Vientos de componente Este, flojos en el interior.



BALEARES: cielo despejado. Temperaturas con pocos cambios. Vientos de componente este flojos con brisas costeras por la tarde.



ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con brumas y nubes bajas matinales en el área del Estrecho y Melilla y nubosidad de evolución en las sierras orientales. Temperaturas sin cambios, o en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a suroeste en las comarcas occidentales durante la tarde.



CANARIAS: poco nuboso o despejado en general, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve. No se descarta la presencia de calima en la mitad oriental del archipiélago. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ascenso, más acusado en zonas de interior. Viento del nordeste.