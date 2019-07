Retiran varios implantes mamarios en todo el mundo por su relación con un extraño cáncer

Allergan, la compañía perteneciente a la farmacéutica Abbvie, ha informado este miércoles que retirará en todo el mundo los implantes mamarios texturizados Biocell que comercializaba hasta la fecha debido a su vinculación con un extraño tipo de cáncer conocido como linfoma anaplástico de células grandes. La compañía ha tomado esta decisión como "medida de precaución" después de que la FDA (la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) se lo solicitase tras analizar los riesgos potenciales de estas prótesis.

En concreto, se trata de los implantes mamarios de solución salina Natrelle, los Natrelle con silicona, Natrelle Inspira con silicona, y Natrelle 410. La medida también afectaría a los expansores de tejidos utilizados por las pacientes antes del aumento o reconstrucción del pecho (Natrelle 133 Plus Tissue Expander y Natrelle 133 Tissue Expander con pestañas de sutura).

Según el comunicado emitido por la FDA, en los últimos años se han notificado 573 casos de este raro tipo de cáncer y 33 muertes. De ellos, 481 están relacionados directamente con estos implantes fabricados por esta compañía farmacéutica. De igual forma, la agencia también señala que en 13 de las 33 muertes registradas, estos implantes estaban presentes, y en 12 casos eran de Allergan.

"Los implantes mamarios texturizados rellenos de solución salina y silicona y los expansores de tejido Biocell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén disponibles actualmente", ha comunicado Allergan. "Con efecto inmediato, los profesionales sanitarios no deben seguir implantando las prótesis mamarias texturizadas Biocell ni expansores de tejido, y los productos no utilizados tendrán que devolverse a Allergan", puede leerse en el comunicado.

Tal y como aclara la propia compañía, y como ha explicado la propia FDA, aquellas mujeres que tengan estos implantes en su pecho no tienen que realizarse una extracción ni reemplazar las prótesis por otras. La medida sólo afectaría a la comercialización y a aquellos centros sanitarios que estuvieran estudiando la posibilidad de poner estas prótesis en las pacientes.