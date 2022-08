¿Mi gato deja de ser una mascota? Por qué Europa empieza a considerarlos como especies invasoras

El pasado 8 de agosto se cumplieron 20 años desde que los gatos cuentan con su día internacional, a raíz de la propuesta del Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Aunque resulte complejo ofrecer una cifra exacta, se estima que en el mundo hay más de 400 millones de felinos, según la publicación WordlAtlas, especialista en demografía y medio ambiente.

Además, al menos el 90% de todos ellos son mascotas, que en el caso de España se encuentran en uno de cada dos hogares. Pero, ¿es peligroso que tratemos a los gatos como animales domésticos? Un país de la Unión Europea se han hecho esta pregunta. Y su respuesta ha sido clara: sí.

Así es, la Academia de Ciencias de Polonia ha declarado que los gatos domésticos serán considerados como una especie exótica invasora puesto que “existe una clara evidencia científica de la influencia negativa (de esta especie) en la biodiversidad autóctona”. También han declarado que los gatos deberían permanecer fuera de los espacios confinados durante la temporada de reproducción de las aves.

Sin embargo, estos animales no serán objeto de eliminación en el país polaco. Y menos tras la polémica que se ha levantado entre su ciudadanía y que ha desembocado en una aparición 'obligada' de Wociech Solarz, biólogo de la Academia Nacional de Ciencias de Polonia.

Amenaza para otras especies

No cabe duda de que los investigadores de la academia polaca no pretendían terminar siendo 'objeto de caza' de animalistas de su país y el resto del mundo. Y es que como científicos que son, argumentaron sus declaraciones con datos que se habían publicado en estudios anteriores.

Una de las cifras ofrecidas por su parte se remontaba a un trabajo de la Universidad de Ciencias Biológicas de Varsovia realizado en 2019: "Los gatos domésticos matan a unos 583 millones de pequeños mamíferos y 135 millones de aves al año en Polonia", aseguraba el estudio. La cifra de aves matadas por gatos alcanzaba los 272 millones al año en Australia, según una investigación publicada en Biological Conservation hace cinco años.

Otro estudio publicado en Nature Communications calculó que en Estados Unidos los gatos abandonados habían matado entre uno y cuatro mil millones de aves en un año. Es por esto que el fotógrafo estadounidense Jak Wonderly pensó en que valía más una imagen que mil palabras. Así lo demostró con esta imagen, que obtuvo el primer puesto en el concurso BigPicture Natural World Phtography en su edición de hace dos años, donde recogía a todos los animales que habían matado los gatos domésticos en su país durante tan solo un año.

Volviendo a Europa, el instituto polaco, tras las críticas recibidas, aclaraba que se oponía a "cualquier tipo de crueldad hacia los animales". También apuntaban a que su consideración tomaba como punto de partida el listado que la Unión Europea formuló en 2014 acerca de las especies exóticas invasoras que representan una amenaza para la fauna en Europa.

En aquella clasificación no se incluía al gato común debido a la presencia masiva de esta especie en el territorio del continente. Aun así, los propios científicos polacos reconocían que la inclusión del gato doméstico en esta lista "mitigara su impacto de manera efectiva".

Y amenaza para España

El anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, impulsado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, no contiene medidas en este sentido. Esta ausencia no significa sin embargo que el felino asilvestrado no suponga una amenaza especialmente grave para las aves y los mamíferos autoctónos de España.

Así lo demostraba el estudio internacional dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que cataloga a los estas especies como "uno de los invasores más dañinos para las comunidades de vertebrados en islas".

El motivo por el que los gatos son más peligrosos en estos espacios insulares es bien sencillo: no están acostumbrados a estas especies. Esto es, la flora y fauna de las islas ha evolucionado en ausencia de éstas. Es por esto que su llegada ha contribuido a la extinción de al menos un 14% de los vertebrados extintos, como aseguraba el investigador canario, Manuel Nogales, en esta investigación del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC.

Si en España se aplicara esta recomendación de los biólogos polacos, los gatos constituirían "una de las principales causas de pérdida de biodiversidad mundial", como aseguran desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. De hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera a este animal entre las 100 peores especies invasoras del mundo.

Es por todo esto que una de las recomendaciones que más realizan los expertos es evitar el abandono animal. Según las cifras del último estudio de la Fundación Affinity, en España se abandonaron casi 120 mil gatos durante el pasado año. Y es que, aunque el gato doméstico también depreda, este animal solo necesita una generación para asilvestrarse. "El gato asilvestrado es el que más efecto produce", aseguraba el delegado de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) en las islas Canarias a la Verde y Azul.

Sigue los temas que te interesan