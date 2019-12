Harrison Ford aparece por sorpresa en la COP25 para denunciar el negacionismo de Trump

El actor Harrison Ford se ha presentado este martes en la cumbre del clima de la ONU junto a Michael Bloomberg, aspirante demócrata que busca enfrentarse al presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de 2020. Trump ha iniciado los trámites para sacar a EEUU del Acuerdo de París, un compromiso firmado por casi 200 países para frenar el calentamiento del planeta.

"Como muchos de ustedes, he sentido desesperación por el estado del mundo, por nuestro futuro. Un futuro que incluye a mis cinco hijos, mis tres nietos, sus hijos. La gente está asustada, enojada", ha dicho el actor este martes en un pabellón de Ifema abarrotado. En esta línea, contra los discursos negacionistas de la crisis climática y aquellos países que miran para otro lado, como es el caso de EEUU, Harrison Ford apunta que el antídoto es la "acción colectiva".

El actor ha llegado a Madrid justo cuando comienza la fase decisiva de la cumbre. Este martes arranca la segunda etapa, de "alto nivel", en la que se perfilan los acuerdos definitivos. No obstante, por ahora nada hace pensar que se vayan a dar grandes pasos contra el cambio climático. Como muestra de sus intenciones, EEUU ha enviado una delegación de bajo perfil a las negociaciones de la COP25.

Por su parte, Bloomberg, que ha llegado ataviado con una cortaba verde, ha subrayado que Estados Unidos sigue en la lucha contra el calentamiento del planeta que, según ha apuntado, está necesitada de "liderazgo" y "sentido común". "Estoy aquí porque el presidente Trump no vino", ha denunciado este martes el precandidato demócrata y ex alcalde de Nueva York, según reporta la agencia AFP.

El multimillonario también ha dicho que está detrás de una iniciativa, junto con el ex gobernador de California Jerry Brown, para unir a ciudades, empresarios y a líderes de la sociedad civil de EEUU bajo el lema "We are still in" (Seguimos aquí). "Vencer el cambio climático no requiere un milagro, ni recursos ilimitados, sino liderazgo y sentido común", ha señalado.

No es el primer demócrata que subraya desde la cumbre en Madrid su rechazo a los planes de Trump. El primer día de la cumbre, el pasado 2 de diciembre, lo hizo la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. "Seguimos involucrados", dijo, en "nombre de la Cámara de Representantes y del Congreso de Estados Unidos".

La intención del mandatario estadounidense de dar la espalda al mundo y salir de Acuerdo de París no puede materializarse hasta el 4 de noviembre de 2020. Justo ese mes se celebran las elecciones a la Casa Blanca, por lo que a las Naciones Unidas aún le queda la carta de la esperanza.