Los inmunólogos que salvan la vida a miles de pacientes con su innovadora terapia: "Nos dijeron que era un suicidio profesional"

Sadelain y June destacan la importancia de la colaboración internacional en la ciencia y el reto de reducir los costes para hacer estas terapias más accesibles.

Ambos científicos enfrentaron escepticismo y críticas durante años, pero su persistencia y creatividad permitieron que la terapia llegara a ser ampliamente reconocida.

La inmunoterapia CAR-T representa un cambio de paradigma en el tratamiento de cánceres de la sangre y se está investigando su uso en enfermedades autoinmunes como el lupus.

Michel Sadelain y Carl June desarrollaron la innovadora terapia con células CAR-T, que ha salvado a miles de pacientes con leucemias, linfomas y mielomas.

En los años 90, Michel Sadelain (París, 1960) trataba de conformar un equipo de investigadores con una importante piedra en el camino: sus colegas le decían a los candidatos que no se unieran porque les iba a arruinar su carrera.

De no ser por "algunos valientes" que hicieron caso omiso de aquella advertencia, es probable que a día de hoy no existiera el revolucionario tratamiento con el que ya se ha salvado a miles de pacientes con leucemias, linfomas y mielomas que antes no tenían opciones.

La inmunoterapia con las llamadas células CAR-T ha supuesto todo un cambio de paradigma para tumores en los que la supervivencia se contaba en meses. También se está estudiando el potencial que puede tener en enfermedades autoinmunes como el lupus.

Sus 'padres' —Sadelain demostró las CAR-T de segunda generación podían eliminar por completo tumores en modelos animales, mientras que Carl June (Colorado, 1953) protagonizó su éxito en humanos— han merecido el XVIII Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina.

Ustedes trabajaron de forma paralela, a veces compitiendo por los mismos hitos y publicaciones. ¿Se veían mutuamente en ese entonces como rivales que querían llegar primero a la meta, o como los únicos dos náufragos en una isla que entendían lo que el otro estaba pasando?

Carl June: Creo que fuimos muy persistentes. Nadie pensaba que lo que hacíamos iba a funcionar, como al final sí ha sido; decían que era un suicidio profesional trabajar con las células CAR-T. Estábamos compitiendo contra el resto del mundo que no creía en nosotros.

Michel Sadelain: Lo que tenemos en común es esta creencia inquebrantable de que en algún momento iba a funcionar una idea que se remonta a 30 años atrás. Aunque no solo se trata de resiliencia, sino también de creatividad.

¿Imaginaron que la terapia iba a ser tan exitosa como ha acabado siendo?

M.S.: Hicimos el primer ensayo con las células CAR-T CD19, pero la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos] nos pidió que infundiéramos las células sin un pequeño ciclo de quimioterapia.

No hicieron nada en nuestros pacientes, lo cual ya sabíamos que iba a suceder. Cuando pudimos recurrir a la quimioterapia los resultados fueron espectaculares ya en los primeros pacientes.

¿Cuál creen que puede ser el próximo gran logro de las células CAR-T, tal vez curar una enfermedad autoinmune?

M.S.: En los años 90, imaginábamos que algún día podríamos llevar a cabo un ensayo clínico y pensábamos que la leucemia y los linfomas eran un buen punto de partida. Para ello necesitábamos una diana, que fue la CD19.

Esta molécula funciona en leucemias y en linfomas, pero también en los leucocitos B que todos tenemos. Así que para los pacientes con cáncer la destrucción de sus leucocitos B es un efecto secundario, que ahora se ha convertido en el tratamiento para los pacientes con enfermedades inmunes.

Michel Sadelain durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Fundación BBVA

C.J.: Mi propia familia ha sufrido enfermedades autoinmunes: mi abuela tuvo artritis reumatoide; mi mujer, lupus, y mi hija, también. Son más comunes que el cáncer. En EEUU se calcula que hay unos 50 millones de pacientes con enfermedades del sistema autoinmune.

El problema es que, en comparación con los cánceres, son más caras de tratar porque es un tratamiento de por vida. Por eso nos satisface ver que en todo el mundo se está hablando ahora de pacientes que tienen unas respuestas espectaculares a las mismas células CAR-T que utilizamos para la leucemia.

¿Se han planteado alguna vez, habiendo dedicado toda su vida a investigar sobre las enfermedades, qué tan vulnerable somos?

C.J.: Hemos trabajado con trasplantes de médula, cáncer y hemos visto muertes terribles en pacientes que han recibido una quimioterapia muy tóxica. Esto nos ha motivado para trabajar sobre el sistema inmune con tratamientos más colaborativos y precisos.

Cada día recibimos correos electrónicos de pacientes y familiares de alguien que tiene un cáncer no tratable. Esto también nos motiva para seguir mejorando las células CAR-T.

M.S.: Estoy de acuerdo con Carl. No es miedo lo que experimentamos, es motivación.

Trabajando durante más de dos décadas en una idea que muchos consideraban ciencia ficción, ¿hay algún momento en el que se contempla la posibilidad de rendirse?

M.S.: Empecé a pensar en la ingeniería de células CAR-T cuando estaba haciendo una tesis doctoral en Inmunología. Cuando hablaba con otras personas sobre qué se podía hacer con ellas, me decían que era una idea inútil en aquel momento.

Quizás la crítica más terrible fue que incluso si funcionaban nunca se utilizarían porque era una medicina celular, no era una pastilla. Afortunadamente, esto no me detuvo, acudí al MIT [Instituto Tecnológico de Massachusetts] y seguí con esta línea de trabajo.

En mi centro, mis colegas decían a los candidatos que no vinieran porque les arruinaría su carrera. Hubo algunos valientes e inteligentes que sí que vinieron, trabajamos juntos y ya se ha visto lo que pasó después.

¿Por qué hay pacientes que sí que todavía tienen células CAR-T, pero hay otros en los que no han sobrevivido tantos años?

C.J.: Es un área de investigación que está en curso. Muchos pacientes tienen mejoras y curaciones totales con las terapias que hemos desarrollado. En total, hay siete terapias CAR-T aprobadas en EEUU y en Europa para los cánceres de la sangre.

La causa de recaída más común en la leucemia es que han perdido la diana, que es la molécula CD 19; de esta forma, el tumor muta y afecta a las células CAR-T. En algunos casos sí que sabemos ya por qué fallan, pero en otros aún lo estamos investigando.

A veces queremos que las células sobrevivan mucho tiempo y otras, no. Otras veces quieres que estén 'supervisando' y ahora podemos diseñar intencionadamente células que tienen un largo ciclo de vida. Todo esto son terapias de próxima generación que serán más potentes de lo que tenemos actualmente.

Son el claro ejemplo de que dos personas con nacionalidades distintas son capaces de lograr avances, sin detenerse a pensar de dónde procede cada uno. ¿Qué piensan cuando ven que a día de hoy hay líderes políticos que apuntan en la dirección contraria?

C.J.: Uno de los aspectos más gratificantes es que tenemos laboratorios internacionales. La ciencia es internacional. Muchos de nuestros antiguos estudiantes están en Europa o incluso en España.

Desafortunadamente, con la administración actual la colaboración internacional se desincentiva, lo cual supone una gran amenaza porque todas las poblaciones se beneficiarían si pudiéramos trabajar juntos. Por eso todo el mundo debe entender el valor de la investigación.

M.S.: La ciencia no debe tener fronteras. Se trata de una actividad internacional en la que trabajamos personas de todos los continentes. Nos sentimos muy alarmados por la tendencia global de crear distintas rivalidades que no van a ayudar al progreso.

¿Cuándo creen que llegará el momento en el que sea más fácil sobrevivir al cáncer que sucumbir a él?

C.J.: Nuestro objetivo es curar todos los cánceres. A día de hoy, entendemos muchas de las barreras en los tumores sólidos y, desde el punto de vista optimista, hay herramientas de ingeniería genética que son muy potentes.

También hay muchas otras armas que teníamos en el pasado, así que será posible hacer unas células de próxima generación más potentes. Siendo pesimistas, los ensayos clínicos requieren más tiempo de lo que nos gustaría para testar los progresos que realizamos en el laboratorio.

China, por ejemplo, a la hora de orquestar los ensayos clínicos es mucho más eficaz que EEUU o España. El reto pasa por colocar la ciencia básica en ensayos clínicos.

M.S.: Hay más de 200 tipos de cánceres. Hemos tenido ya éxito en unos cuantos y espero que nosotros y los que nos sigan logren conquistar todos los demás.

Me preocupa que estas terapias se vean entorpecidas si no encontramos soluciones que justifiquen sus costes, pero parece que sí que hay muchas ideas sobre cómo reducir el coste de estos tratamientos.

¿Qué rasgos en común han observado esos investigadores que han alcanzado la élite científica?

M.S.: Tienes que ser curioso, estar motivado, ser riguroso, apasionado, diestro en la experimentación, generoso.

C.J.: Añadiría dos más. Ser constante en la fase de prueba y error; tienes que seguir volviendo una y otra vez porque la mayoría de los experimentos no funcionan.

Y también tienes que ser como el entrenador de un equipo de fútbol. En los laboratorios hay muchas personas y tenemos que poder guiarlos para hacer experimentos que a menudo no funcionan.

Carl June durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Fundación BBVA

¿Y qué hay de la felicidad, no la incluirían en esta lista?

C.J.: Hay mucha felicidad en ver que está funcionando y que no era una pérdida de tiempo aquello en lo que has trabajado durante más de medio siglo. Aunque, por supuesto, también tiene un coste muy elevado, como es el de trabajar hasta tarde lejos de nuestras familias.

M.S.: Es una trayectoria muy dura, especialmente si tienes ideas que no son aceptadas en tu propia comunidad. Pero qué privilegio hacer investigación, desarrollar ideas, trabajar para inspirar a la mejora de la salud humana.

Es toda una recompensa el ver que hay personas que te dicen que tienen un amigo o un familiar que ha recibido células CAR-T y que están vivos, que se encuentran bien.

Creo que esto es lo más importante: la satisfacción de haber permanecido firmes con una idea y ver que funciona.