Carl June y Michel Sadelain ganan el Premio Fronteras por revolucionar las terapias de inmunología contra el cáncer

El estadounidense Carl June y el francocanadiense Michel Sadelain han sido reconocidos con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología y Biomedicina. Los prestigiosos investigadores -June ya recibió el Abarca Prize en 2024- han sido reconocidos por revolucionar el tratamiento del cáncer a través de la inmunoterapia basada en la modificación genética de células del propio paciente.



Los dos galardonados fueron pioneros de esta innovadora estrategia terapéutica, que consiste en extraer 'linfocitos T' del sistema inmune del propio paciente, cultivarlos en el laboratorio y modificarlos genéticamente para que sean capaces de reconocer y destruir selectivamente las células cancerosas. Al reinyectarse en el cuerpo, logran la remisión de la enfermedad.



Los estudios complementarios de June y Sadelain, tanto en el ámbito de la investigación básica como en la aplicación clínica, han permitido el desarrollo de terapias para el tratamiento de pacientes con distintos tipos de cáncer de sangre. Es el caso de la leucemia, frente a la que ya han beneficiado a “decenas de miles de personas, entre ellas numerosos niños”, según ha destacado el jurado reunido por la Fundación BBVA.



Además, este método se está desarrollando ahora también para el tratamiento de tumores sólidos, como los de mama, próstata, colon y páncreas, así como para el abordaje de enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes. Esto impulsa "un amplísimo y prometedor campo de investigación biomédica" que está revolucionando la terapia celular por medio de la ingeniería genética.



Tras muchos años de investigaciones y ensayos, la primera terapia con células 'CAR-T' fue aprobada por la FDA de los Estados Unidos en 2017 para su uso en niños y adultos jóvenes con leucemias agudas refractarias y algunos linfomas refractarios.



Un año después, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó también su uso en la UE y hasta la fecha, más de 50.000 pacientes con cánceres de sangre han sido tratados con éxito. “Hoy en día se acepta ampliamente que la inmunidad modificada genéticamente, ejemplificada por las células CAR-T, puede tener éxito frente a estos tipos de cáncer donde ningún otro tratamiento, quimioterapia o trasplante de médula ósea lo había logrado anteriormente”, ha destacado Sadelain.



En España, ha recordado Carl June, el primer investigador español que se interesó en estas terapias CAR-T fue Manel Juan, del Hospital Clínic de Barcelona, quien pasó seis meses en su laboratorio en Filadelfia y posteriormente introdujo la terapia en España”.



Juan, quien lidera el Grupo de investigación en inmunogenética e inmunoterapia en el Clínic, ha explicado que se trata de un desarrollo académico "en el que nosotros cubrimos todo el proceso, desde la parte preclínica, pasando por la producción hasta llegar a la aplicación clínica, y eso nos ha permitido hacerlo más accesible".

El experto ha recordado que en 2017 empezaron a trabajar con pacientes, en 2021 se aprobó el primer fármaco y en 2024, el segundo. Estos avances se han utilizado para tratar a más de 600 pacientes.



Carl June (Denver, Estados Unidos, 1953) es director del Centro de Inmunoterapia Celular y director del Instituto Parker de Inmunoterapia del Cáncer en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, donde hoy es titular de la Cátedra Richard W. Vague en Inmunoterapia; es autor de más de 350 publicaciones y es, entre otras distinciones, miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias.



Michel Sadelain (París, Francia, 1960), de nacionalidad francocanadiense, es titular de la Cátedra Herbert and Florence Irving de Medicina en la Universidad de Columbia, director de la Iniciativa Columbia en Ingeniería y Terapia Celular, así como director de la Iniciativa de Terapia Celular en Cáncer del Centro Integral del Cáncer Herbert Irving; es autor de más de 280 artículos científicos y su investigación se ha traducido en más de 60 patentes.