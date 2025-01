María Blasco denuncia ante la Fiscalía al gerente del CNIO por presuntas irregularidades y niega los casos de acoso

María Blasco ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas irregularidades cometidas por el gerente del centro, Juan Arroyo, en un conjunto de contrataciones menores que han recaído -ha asegurado- en un mismo grupo de empresas y suman adjudicaciones por un importe que ronda los 4 millones de euros.

La directora científica ha informado de que ha conocido "por distintos trabajadores del CNIO" de que durante el primer trimestre de 2024 se produjeron varios contratos menores por una cuantía que suman 1,5 millones de euros y que han recaído en el mismo grupo de empresas, lo que a su juicio "arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación".



Y ha sumado otra presunta irregularidad, que ha conocido de la misma manera -ha explicado en la rueda de prensa-, referida a la contratación, mediante acuerdos marco y siempre con el mismo grupo de empresas -que según ha asegurado comparten los mismos administradores- por importes que suman 2,5 millones de euros también en el primer trimestre de 2024.

Las cifras expuestas en la rueda de prensa por Blasco no concuerdan con las reflejadas en la web del CNIO, donde la suma de los contratos menores asciende a 1.346.666,35 euros, y las cifras de los contratos basados en acuerdos marco ascienden a un total de 1.874.443,11 euros. En su mayoría, estos contratos corresponden a una variedad de proveedores de reactivos científicos y de material eléctrico/mecánico diverso.

La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas también ha anunciado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que actúe frente a medios de comunicación por no hacer las rectificaciones solicitadas.

En una rueda de prensa convocada en el CNIO a 24 horas de la reunión del Patronato que decidirá su continuidad, Blasco ha declarado que daba "un paso adelante por el CNIO y por la Ciencia" manifestando que la "bicefalia" que mantiene con el gerente "tiene que acabar". Ambos llevan en el cargo once y veinte años, respectivamente, y el enfrentamiento entre ambos ha sido evidenciado en las quejas del personal investigador.

Ante las preguntas de los medios, Blasco ha sostenido que ella "no ha acosado a nadie en su vida", y que el único expediente que se presentó en su contra no percibió ni acoso laboral ni abuso de autoridad. "Lo que he sido es víctima de acoso", responde sobre las revelaciones de los trabajadores del centro publicadas en prensa.

Sobre esta cuestión, descarga la responsabilidad de la falta de activación de los protocolos en el gerente, que era, según ella, el responsable de dar seguimiento a las denuncias. "Nunca he tenido conocimiento de acoso", manifiesta, asegurando que nunca formó parte del comité encargado de gestionar estos expedientes.

En cuanto a la reunión del Patronato, Blasco ha denunciado que no se le permitirá estar presente para defender su informe de 12 páginas, al contrario que como sucedió en la del pasado diciembre algo que ha atribuido a la "campaña de desprestigio" de la que afirma haber sido víctima. En ese sentido, apunta que Arroyo incorpora 600 páginas al informe contrario.

"Hoy soy yo y mañana puede ser otra persona. No quiero ganar una batalla mediática, quiero ganársela al cáncer", ha manifestado. "Yo no nací científica, nací persona, y no se puede permitir esta deshumanización", concluye. La idea de "deshumanización" ya estaba presente en la carta abierta que dirigía el pasado lunes, en la que denunciaba "una campaña de desprestigio, acoso" e incluso "amenazas de muerte".

En paralelo, el cese de Blasco ha sido reclamado explícitamente por cerca de la mitad de los investigadores principales del centro, primero en forma de carta pública y a continuación como campaña interna. La principal queja hacía referencia a la situación de déficit de 4 millones de euros que acumula la institución y la necesidad de adquirir nuevo equipamiento, así como a la pérdida de competitividad derivada de la incapacidad, según manifiestan, de conseguir financiación apropiada.

El segundo foco de las quejas de los científicos del centro ha sido la falta de trasparencia a la hora de justificar los privilegios y salarios de los directivos, con discrepancias de hasta un 50% según el investigador. También la opacidad de los programas de mecenazgo, como 'CNIO Arte', y el destino de los fondos recaudados. Finalmente, más del 40% de los responsables de área del Centro han denunciado sufrir violencia psicológica con frecuencia. Todos estos conflictos se han enmarcado en el conflicto entre la dirección científica y la gerencia.