Unos científicos crean la superficie más repelente al agua jamás vista

El agua es uno de los grandes universos de la ciencia, ya que sus aplicaciones y su influencia son casi infinitas. Ahora, un grupo de científicos que lleva estudiando y trabajando uno de sus campos más apasionantes ha dado con un descubrimiento que promete ser rompedor. Se trata del hallazgo del material que es capaz de repeler el agua con mayor intensidad y eficacia.

Estos materiales son básicos, por ejemplo, en la construcción. Pero también en otras dimensiones como la óptica, el transporte o incluso los muebles de cocina y baño. Aplicaciones diversas que pueden variar el rendimiento de algunos elementos si el agua, como otros líquidos, se adhieren a ellos o provocan fenómenos de deslizamiento.

Por ello, durante tantos años, la ciencia ha perseguido encontrar el material o la superficie que sea capaz de repeler el agua con mayor eficacia. Para eso era fundamental entender la dinámica molecular de sus gotas. Pero ahora, un equipo de investigadores de Finlandia asegura haber creado la superficie repelente de agua más eficaz hasta el momento.

¿Cuál es la superficie más repelente al agua jamás creada?

Un equipo de científicos de la Universidad de Aalto, en Finlandia, asegura haber creado la superficie repelente de agua más eficaz que jamás se haya creado. En concreto, estos investigadores han conseguido desarrollar un nuevo tipo de material que se comporta de forma similar a los líquidos en su superficie, repeliendo al agua.

Este conjunto de expertos ha conseguido dar con una especie de superficie de 'recubrimiento' de varias capas moleculares, las cuales se llaman monocapas ensambladas (SAM), que tienen una gran movilidad, pero que se unen al material, en este caso, una superficie de silicio.

Un hallazgo que puede parecer contradictorio, pero que es un enorme paso hacia delante. Así lo explica una de las personas fuertes del proyecto, Sakari Lepikko: "Es la primera vez que alguien ha ido directamente al nivel nanométrico para crear superficies molecularmente heterogéneas".

Para conseguir este avance, el equipo de la Universidad de Aalto tuvo que crear un reactor diseñado únicamente para este proyecto, ya que era necesario que pudiera crear una capa de moléculas similar a un líquido donde se pudieran ajustar las condiciones de temperatura y humedad. Con ello, conseguían concretar la parte de la superficie de silicio que querían cubrir con la monocapa.

Una gota de agua cae sobre un paraje desértico

Los resultados de estos experimentos demostraron que había dos límites. Uno bajo en el que la superficie de silicio es el material predominante con una leve monocapa. Y otro alto en el que las monocapas ensambladas son más abundantes. La gran evidencia fue que el poder del repelente era muy alto en ambos casos.

"Era contradictorio que incluso una cobertura baja produjera un fenómeno resbaladizo excepcional. Descubrimos que el agua fluye libremente entre las moléculas del SAM con una cobertura baja del SAM, deslizándose fuera de la superficie. Y cuando la cobertura del SAM es alta, el agua permanece encima del SAM y se desliza con la misma facilidad. Sólo entre estos dos estados el agua se adhiere a los SAM y se pega a la superficie".

Tal y como afirma Lepikko, este descubrimiento promete tener implicaciones en todos los campos en los que se necesiten superficies repelentes de gotas, tanto en situaciones cotidianas como para aplicar a soluciones industriales. Desde muebles u objetos en los que no se quedarán las marcas del agua hasta paneles solares a los que no les afectará la lluvia. Pero también cascos de buques o submarinos o incluso alas de aviones que no permitirán que se formen placas de hielo sobre ellos.

No obstante, el equipo de la universidad de Aalto de Finlandia, que ha expuesto sus conclusiones en la revista Nature Chemistry, sabe que tiene que mejorar esa monocapa con nuevas configuraciones.

"El principal problema del revestimiento SAM es que es muy fino, por lo que se dispersa fácilmente tras el contacto físico. Pero estudiarlos nos proporciona conocimientos científicos fundamentales que podemos utilizar para crear aplicaciones prácticas duraderas".

