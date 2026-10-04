José Luis Puchol, veterinario: “Muchas personas optan por no tener hijos y ven a sus mascotas como una parte de su familia”

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LO ESENCIAL Las claves José Luis Puchol defiende que perros y gatos pueden ser parte esencial de la familia, pero no deben ser considerados sustitutos de los hijos. El mayor valor emocional atribuido a las mascotas ha impulsado tratamientos veterinarios complejos, hospitales especializados y pruebas diagnósticas avanzadas. El veterinario alerta de que humanizar en exceso a los animales puede ignorar sus necesidades: los perros y gatos requieren conductas y entornos propios de su especie. La convivencia con mascotas y niños puede favorecer la empatía y la responsabilidad, aunque los adultos deben asumir siempre el cuidado y supervisar las interacciones.

La relación entre las personas y sus animales de compañía ha cambiado profundamente. Perros y gatos han pasado de ocupar un lugar secundario en muchos hogares a recibir cuidados médicos avanzados, compartir los espacios familiares y ser considerados un miembro más.

José Luis Puchol, fundador y director del Hospital Veterinario Puchol, ha observado esta transformación durante sus más de cinco décadas de profesión. El especialista considera positivo que exista un vínculo estrecho, pero cuestiona la idea de presentar a los animales como sustitutos de los hijos.

“Los perros y los gatos no tienen que ocupar el lugar de los niños: son compatibles”, sostiene el veterinario. Su argumento no implica que todas las personas deban tener descendencia, sino que convivir con un animal y criar a un niño representan relaciones diferentes que no tienen por qué competir.

Puchol desarrolló esta reflexión durante una entrevista en el pódcast Rompiendo el molde. “Aunque no creo que los perros y gatos deban sustituir a los niños, es cierto que muchas personas optan por no tener hijos y ven a sus mascotas como una parte esencial de su familia”, explicó.

Para el veterinario, lo determinante es que los animales reciban respeto y afecto y que sus responsables comprendan las obligaciones asociadas a su cuidado. Convertirlos en integrantes de la familia no supone necesariamente tratarlos como seres humanos ni atribuirles las mismas necesidades.

El cambio también ha transformado la medicina veterinaria. Puchol recuerda que, cuando comenzó a trabajar, algunos propietarios rechazaban una intervención costosa porque consideraban que podían reemplazar fácilmente al animal. En la actualidad, muchas familias aceptan tratamientos complejos para intentar prolongar su vida.

Esta disposición ha permitido desarrollar hospitales más especializados, incorporar pruebas diagnósticas avanzadas y ofrecer cirugías que hace varias décadas apenas se realizaban. El mayor valor emocional atribuido a perros y gatos ha contribuido, por tanto, a mejorar su atención sanitaria.

Quererlos no significa tratarlos como niños

La expresión “perrhijo” puede utilizarse coloquialmente para describir un vínculo intenso, pero no cambia la naturaleza del animal. Un perro continúa necesitando olfatear, caminar, explorar, jugar y relacionarse de una manera acorde con su especie. Un gato requiere lugares elevados, refugios, rascadores y oportunidades para desarrollar conductas de caza.

El problema no consiste en hablarles, abrazarlos o celebrar su cumpleaños. Aparece cuando las necesidades emocionales humanas desplazan las del propio animal: impedir que explore para que no se ensucie, transportarlo siempre en brazos, obligarlo a aceptar contacto físico o vestirlo con prendas incómodas sin una razón protectora.

La sobreprotección puede limitar el aprendizaje y la autonomía. Un perro al que nunca se permite relacionarse gradualmente con otros animales, investigar un entorno nuevo o quedarse solo durante periodos adaptados a su edad puede tener más dificultades para afrontar situaciones cotidianas.

También conviene evitar interpretar todas sus conductas como si fueran humanas. Un perro no rompe objetos necesariamente por “venganza” y un gato no orina fuera del arenero para “castigar” a su familia. Detrás pueden existir estrés, miedo, dolor, falta de aprendizaje o un problema médico que requiere atención.

Respetar al animal exige reconocer tanto su capacidad para experimentar emociones como los límites de esa comparación. Perros y gatos pueden sentir miedo, placer, frustración o apego, pero no procesan todas las situaciones mediante las mismas intenciones y normas sociales que una persona.

La convivencia con niños demuestra además que ambas relaciones pueden coexistir. Una revisión de 22 investigaciones encontró asociaciones entre vivir con animales y diferentes aspectos del desarrollo emocional, social y cognitivo infantil, aunque los autores advirtieron que la calidad metodológica de los estudios era desigual.

Cuidar a un animal puede ofrecer oportunidades para aprender responsabilidades, interpretar señales no verbales y desarrollar empatía. El perro o el gato también puede convertirse en una fuente de compañía y apoyo emocional, especialmente cuando el niño comprende cómo interactuar sin causarle miedo ni molestias.

Sin embargo, la presencia de una mascota no garantiza automáticamente esos beneficios. Importan la calidad de la relación, la implicación de los adultos, el temperamento del animal y las condiciones del hogar. Las investigaciones observacionales tampoco permiten asegurar que el animal sea la causa directa de todas las diferencias encontradas.

La responsabilidad principal nunca debe recaer sobre el menor. Un niño puede colaborar llenando el recipiente de agua, cepillando al animal o acompañando durante el paseo, pero los adultos deben garantizar su alimentación, educación, atención veterinaria y seguridad.

La supervisión resulta especialmente importante durante el contacto. Incluso un perro acostumbrado a los niños puede reaccionar si siente dolor, miedo o que no tiene escapatoria. Abrazarlo con fuerza, molestarlo mientras come o duerme y perseguirlo cuando busca refugio aumenta el riesgo de un incidente.

Los gatos también necesitan disponer de una zona a la que puedan retirarse. Si el animal mueve bruscamente la cola, aplana las orejas, intenta escapar o muestra tensión corporal, el contacto debe detenerse. Enseñar a reconocer estas señales protege al menor y reduce el estrés de la mascota.

Tampoco existe una única forma legítima de crear una familia. Para algunas personas, el vínculo con un perro o un gato ocupa un lugar central; otras conviven simultáneamente con hijos y animales, mientras que muchas no eligen ninguna de estas opciones. La reflexión de Puchol se refiere a las necesidades del animal, no al valor de cada modelo familiar.

Considerar a perros y gatos parte de la familia puede favorecer que reciban mejores cuidados y no sean tratados como objetos reemplazables. El límite aparece cuando ese cariño impide reconocer qué son realmente. Ni necesitan competir con los niños ni convertirse en ellos: pueden ocupar un lugar propio dentro del hogar.