David Gross, premio Nobel de Física: "Las posibilidades de que la humanidad sobreviva 100 años son muy escasas"

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LO ESENCIAL Las claves El Nobel de Física David Gross advierte de que una guerra nuclear hace muy poco probable la supervivencia de la humanidad durante los próximos 100 años. Gross estima un riesgo anual del 2% de conflicto nuclear —frente al 1% tras la Guerra Fría—, lo que situaría el tiempo medio hasta su ocurrencia en unos 35 años. El físico alerta de la desaparición de tratados, el aumento de tensiones internacionales y la existencia de nueve potencias nucleares. También ve peligro en delegar decisiones nucleares a la inteligencia artificial, ante plazos de reacción de apenas 20 minutos y posibles fallos de estos sistemas.

El físico teórico David Gross, premio Nobel de Física en 2004, ha lanzado una advertencia que trasciende los laboratorios: las probabilidades de que la humanidad sobreviva 100 años son muy escasas por el riesgo creciente de una guerra nuclear.

El científico, que acaba de recibir el Premio Especial Breakthrough de Física Fundamental, dotado con 3 millones de dólares, lo explicó en una entrevista con Live Science en la que repasó su carrera y el futuro de la disciplina.

Gross fue artífice de la libertad asintótica, el principio que demostró que la fuerza entre los quarks se debilita cuando se acercan y aumenta cuando se separan, y que le valió el Premio Nobel junto a Wilczek y Politzer.

Ese hallazgo contribuyó a la cromodinámica cuántica y completó el Modelo Estándar de la física de partículas. Desde entonces, Gross trabaja sobre todo en la teoría de cuerdas, que aspira a unificar la gravedad con las otras tres fuerzas.

2% de riesgo anual

Sin embargo, el físico teórico cree que el mayor obstáculo para alcanzar una teoría de la gravedad cuántica no es estrictamente científico. Es el tiempo que le queda a la humanidad en la Tierra, según explicó durante la conversación.

Cuando la periodista Tia Ghose le preguntó si veremos una teoría unificada dentro de 50 años, Gross respondió que dedica parte de su tiempo a advertir de que "las posibilidades de que vivas 50 años más son muy escasas".

Según sus cálculos, el peligro de una guerra nuclear deja a la humanidad un margen de unos 35 años. "Es una estimación aproximada", matizó, consciente de que se trata de un cálculo basado en probabilidades y no de certezas.

La cuenta es muy sencilla. Tras la Guerra Fría, con los tratados de control de armas aún vigentes, se calculaba un 1% anual de riesgo. Gross eleva esa cifra al 2%, una probabilidad de 1 entre 50 cada año.

Con ese porcentaje, la vida media hasta una guerra nuclear ronda los 35 años. El cálculo emplea ecuaciones similares a las que determinan la vida media de un material radiactivo, es decir, el tiempo medio que tardaría en producirse.

El físico recuerda, además, que el contexto ha empeorado: ya no hay tratados vigentes, se habla de usar armas atómicas, existe una guerra en el centro de Europa, se bombardea Irán e India y Pakistán estuvieron cerca de enfrentarse.

A su juicio, hay otro factor muy inquietante: la inteligencia artificial. Con apenas 20 minutos para decidir un lanzamiento nuclear, los mandos militares podrían preferir que decida una máquina, pese a que la IA, advierte, a veces tiene alucinaciones.

Gross subraya que hoy existen nueve potencias nucleares y que acuerdos y normas se desmoronan. Por eso reclama que los países dialoguen, como se planteó en la Asamblea de Premios Nobel para la reducción del riesgo de guerra nuclear.

El físico confía en que aún hay margen: la humanidad creó las armas nucleares y puede detenerlas. Añade que al ritmo actual sobrevivir 200 años sería una probabilidad infinitesimal, algo que, para él, explicaría el silencio de otras civilizaciones.