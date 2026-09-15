Los meteorólogos coinciden: llega un gran cambio de tiempo a España con fuertes lluvias hacia el fin de semana

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Las claves Generado con IA Se espera un importante cambio de tiempo en España con la llegada de una vaguada que aumentará la inestabilidad y traerá fuertes lluvias y tormentas. Las tormentas más intensas están previstas entre miércoles y viernes, afectando especialmente al este peninsular y Baleares. Las zonas más afectadas podrían ser Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha oriental y Andalucía oriental. Se recomienda precaución ante posibles crecidas súbitas de ríos y barrancos, así como riesgo de granizo, vendavales y mangas marinas puntuales.

España se prepara para un cambio de tiempo que ganará protagonismo a medida que avance la semana. Una vaguada favorecerá un aumento de la inestabilidad, con tormentas intensas en varias comunidades.

El meteorólogo Samuel Biener señala en Meteored que esta situación estará marcada por la llegada de una vaguada que apuntará hacia el Mediterráneo entre este miércoles y el jueves.

El cambio en la configuración atmosférica comenzará durante las próximas horas, cuando se refuerce el anticiclón de las Azores y el chorro polar adopte una trayectoria más ondulada y dinámica.

En ese escenario, una vaguada se descolgará hacia las comunidades mediterráneas entre miércoles y jueves, mientras que el viernes podría llegar otra desde el mismo centro de bajas presiones atmosféricas.

Además, los vientos de este y noreste favorecerán unas condiciones más propicias para la formación de chubascos y tormentas fuertes, especialmente en el este peninsular y Baleares durante esos días.

Peligro de crecidas

El miércoles será una de las jornadas con mayor actividad. Según el modelo europeo, durante la tarde podrían crecer tormentas fuertes en Cataluña, con posibilidad de ganar extensión y organización.

Los aguaceros tormentosos también podrían alcanzar zonas montañosas del este de Andalucía, el este de Castilla-La Mancha, el noroeste de Murcia y distintos puntos de Aragón durante la jornada.

Teruel y el Pirineo oscense figuran entre las zonas aragonesas donde podrían producirse estas precipitaciones. Además, Baleares y la Comunidad Valenciana podrían recibir algunos chaparrones aislados durante esa jornada.

El jueves, el sistema tormentoso podría desplazarse hacia Baleares, aunque existe incertidumbre sobre su evolución. El flujo de noreste también favorecerá precipitaciones en la Comunidad Valenciana, sobre todo en su litoral sur.

De cara al viernes, las últimas actualizaciones del modelo europeo apuntan a un repunte de la inestabilidad en el entorno del mar Balear, aunque todavía existe incertidumbre sobre el escenario.

Si se cumple la situación prevista, podrían desarrollarse sistemas tormentosos capaces de dejar lluvias localmente muy intensas en Baleares, además de aguaceros fuertes en la Comunidad Valenciana durante el viernes.

En concreto, la mayor probabilidad se situaría entre el norte de Alicante y el sur de Valencia. También podrían aparecer chaparrones en Cataluña, Castilla-La Mancha oriental, Murcia y Andalucía oriental.

Durante estos episodios será importante vigilar posibles crecidas súbitas de barrancos y ríos donde descarguen los núcleos más activos. También podrían producirse vendavales, granizadas e incluso alguna manga marina puntual.

Después de este episodio de inestabilidad, la situación tenderá a estabilizarse durante el fin de semana. La evolución dependerá del comportamiento final de las vaguadas y de los sistemas tormentosos.