Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal obliga a los dueños de perros a contratar un seguro de responsabilidad civil

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Las claves Generado con IA La nueva Ley de Bienestar Animal obliga a todos los dueños de perros en España a contratar un seguro de responsabilidad civil, independientemente de la raza, tamaño o edad del animal. El seguro de responsabilidad civil para perros ya era obligatorio en algunas comunidades autónomas, pero ahora es requisito en todo el país, con multas de entre 500 y 10.000 euros por incumplimiento. La ley prohíbe la cría de mascotas en domicilios particulares y limita esta actividad solo a criadores registrados, con sanciones que pueden llegar a 50.000 euros. También se prohíbe la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales y se regula el tiempo máximo que un perro puede estar solo en casa, que no debe superar las 24 horas.

La entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha transformado por completo las responsabilidades de los dueños de mascotas en España.

Uno de los puntos que más debate ha generado, y que ya es una realidad ineludible, es la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para todos los perros, sin importar su raza, tamaño o edad.

Hasta la llegada de esta normativa estatal, el seguro solo era un requisito legal en todo el país para los perros clasificados como potencialmente peligrosos (PPP).

Ahora, la medida se extiende a todos los canes con el objetivo de garantizar una cobertura económica ante los posibles daños materiales o personales que el animal pueda causar a terceros.

En la práctica, muchos propietarios ya cumplen con este requisito sin saberlo.

Gran parte de las pólizas de seguro de hogar multirriesgo incluyen la responsabilidad civil de las mascotas convencionales, aunque siempre es fundamental contactar con la aseguradora para declarar al animal.

Por su parte, los perros PPP siguen necesitando pólizas específicas e independientes.

Cabe destacar que, en comunidades como Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias, esta obligación ya existía a nivel autonómico, por lo que el cambio principal afecta a las regiones que aún no lo exigían.

A medida que ha avanzado el año, la aplicación de la ley se ha endurecido.

Actualmente, no contar con el seguro de responsabilidad civil obligatorio (cuyas coberturas mínimas suelen situarse a partir de los 120.000 euros, según la comunidad) puede derivar en multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros.

Además, las autoridades han comenzado a aplicar con rigor otras restricciones recientes de la ley durante este mes de septiembre de 2026.

Entre las novedades sancionadoras más destacadas se encuentra la persecución de la cría de mascotas en domicilios particulares.

La reproducción queda ahora limitada exclusivamente a criadores registrados y las multas por criar en casa o vender cachorros por internet pueden alcanzar los 50.000 euros.

¿Qué es la Ley de Bienestar Animal?

Igualmente, se ha prohibido definitivamente la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales y se vigilan estrictamente el abandono temporal: un perro no puede permanecer solo en casa sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas.

En definitiva, tener un perro en España implica hoy un firme compromiso legal y económico, consolidando un marco diseñado para proteger tanto a los animales como al resto de la sociedad.