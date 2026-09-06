La reflexión de Miguel de Unamuno sobre el bienestar: "Hay que ser lo que se es y no lo que otros quieren que seamos"

Las claves

Las claves Generado con IA Miguel de Unamuno defendía la importancia de ser fiel a uno mismo, evitando conformarse con las expectativas y apariencias impuestas por los demás. El pensador bilbaíno veía la construcción de la identidad como un conflicto permanente entre lo que somos, lo que los demás esperan y lo que aspiramos a ser. Unamuno criticaba las 'máscaras sociales' y advertía que asumir papeles sin cuestionarlos puede alejarnos de nuestra verdadera experiencia interior. Para Unamuno, la autenticidad implica aceptar contradicciones y limitaciones personales, y supone una defensa de la libertad frente a la presión social.

Nunca fue Miguel de Unamuno un pensador dispuesto a agradar. Su filosofía nació de la contradicción, la lucha interior y la duda. Frente a las expectativas ajenas, defendió una exigencia profundamente incómoda: vivir con fidelidad a uno mismo, incluso cuando resulte difícil.

Una frase resume esa idea: "Hay que ser lo que se es, y no lo que se quiere ser ni lo que otros quieren que seamos". La cita funciona como una síntesis de un pensamiento mucho más amplio.

Unamuno no defendía el conformismo ni invitaba a renunciar al cambio, sino a evitar que la identidad quedara sometida a la aprobación, las expectativas o las apariencias.

El escritor bilbaíno entendía la existencia como un conflicto permanente entre distintas versiones del individuo. Está quien creemos ser, quien desean los demás que seamos y quien aspiramos a ser. Entre esas imágenes, encontrar una identidad propia exige enfrentarse.

Construcción de la identidad

Esa batalla interior encaja con el contexto de la Generación del 98, marcada por la crisis posterior al desastre colonial. Unamuno trasladó aquella preocupación colectiva al individuo: la pérdida de rumbo de España podía convertirse también en una crisis personal.

En sus textos, el filósofo cuestionó las máscaras sociales que terminan sustituyendo a la persona. La sociedad asigna papeles, expectativas y comportamientos; asumirlos sin cuestionarlos puede convertir al individuo en una representación de sí mismo, alejada de su experiencia interior.

La cuestión aparece vinculada a su idea de la "personificación", entendida como tendencia a construir una identidad para los demás. Persona procede del latín y se relacionaba históricamente precisamente con la máscara teatral: detrás de ella puede desaparecer quien realmente somos.

Unamuno desarrolló estas preocupaciones en obras como Niebla, publicada en 1914, y Del sentimiento trágico de la vida, de 1912. También convirtió a Don Quijote en símbolo de una existencia capaz de resistir las convenciones y afirmar su singularidad.

En Vida de Don Quijote y Sancho, publicada en 1905, aparece la llamada "quijotización". El personaje cervantino representa para Unamuno una forma de afirmación que desafía las apariencias, las etiquetas y aquello que el mundo considera razonable o aceptable.

La autenticidad, sin embargo, no significa para Unamuno alcanzar una identidad definitiva. El yo está siempre haciéndose, enfrentado a contradicciones y deseos. Ser uno mismo implica reconocer esa tensión, no esconderla bajo una versión cómoda diseñada para satisfacer a los demás.

Por eso, su pensamiento conserva especial vigencia en una época dominada por la comparación y la exposición personal. Redes sociales, entornos laborales y relaciones pueden empujar a construir una imagen aceptable, aunque esa versión termine alejándonos de nosotros mismos.

La advertencia de Unamuno es que ser fiel a uno mismo puede tener un coste. Significa aceptar límites, contradicciones y decisiones que quizá no reciban aplausos. Pero también supone recuperar una libertad que desaparece cuando vivimos pendientes de miradas externas.

Más que una invitación a quedarse quieto, aquella frase atribuida a Unamuno puede leerse como una defensa de la autenticidad. No se trata de rechazar el cambio, sino de impedir que otros decidan nuestra identidad. Para él, comenzaba la libertad.