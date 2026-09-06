Un entrenador español avisa: "Para quemar grasa rápido hay que elegir ejercicios que activen varios músculos a la vez"

Las claves

Las claves Generado con IA El entrenador José Ruiz recomienda ejercicios que activen varios grupos musculares a la vez para quemar grasa más rápido. Implicar más músculos en un solo movimiento eleva el gasto energético y favorece la quema de grasa, especialmente con poco tiempo para entrenar. Ruiz aconseja evitar ejercicios aislados como los de bíceps y priorizar movimientos completos que trabajen distintas partes del cuerpo simultáneamente. Una rutina eficiente, incluso de corta duración, debe planificarse con ejercicios que aprovechen al máximo el tiempo y el esfuerzo invertido.

Cuando el reloj aprieta, reducir el entrenamiento a un único músculo puede no ser la estrategia más eficaz. José Ruiz propone otra forma de aprovechar cada minuto disponible durante una sesión de ejercicio.

El entrenador español explica que, cuando se dispone de poco tiempo para entrenar, conviene priorizar ejercicios capaces de implicar una gran cantidad de grupos musculares durante el mismo movimiento y de manera simultánea.

La razón está relacionada con el gasto energético. Según Ruiz, al involucrar más músculos en un ejercicio, aumenta también el gasto calórico asociado al ejercicio y puede favorecer la quema de grasa.

Por eso, hacer un ejercicio centrado únicamente en el bíceps no sería, a su juicio, la opción más interesante cuando el objetivo es aprovechar al máximo una sesión corta y obtener mayor rendimiento.

El entrenador también pone el foco en los ejercicios realizados de forma unilateral, especialmente cuando únicamente se busca trabajar una zona concreta del cuerpo durante el movimiento y se dispone de poco tiempo.

Ejercicio eficiente

Frente a esa estrategia, Ruiz recomienda buscar movimientos más completos, capaces de combinar diferentes acciones y reclutar simultáneamente músculos de distintas partes del cuerpo en cada movimiento, sin pausas innecesarias.

Uno de los ejemplos que utiliza consiste en realizar un movimiento con mancuernas en el que primero se agacha la persona, después las eleva a la altura de los hombros y finalmente por encima de la cabeza.

Esta secuencia permite trabajar diferentes grupos musculares dentro de un mismo ejercicio, en lugar de concentrar todo el esfuerzo en una zona corporal concreta y limitar el movimiento durante la sesión.

Para Ruiz, esta elección resulta especialmente interesante cuando existen pocos minutos disponibles para entrenar y se pretende sacar mayor rendimiento al tiempo dedicado a la actividad física de forma eficiente.

El aumento del gasto energético es, según su explicación, una de las claves que pueden favorecer una mayor quema de grasa durante el ejercicio y apoyar el cambio físico de manera más rápida.

Sin embargo, el mensaje del entrenador no consiste en entrenar durante más tiempo, sino en escoger un método que permita aprovechar mejor los minutos disponibles y evitar esfuerzos innecesarios durante la rutina.

Por ello, una rutina bien diseñada puede incorporar ejercicios que trabajen varios grupos musculares al mismo tiempo, una estrategia que Ruiz considera adecuada incluso cuando apenas existe tiempo para entrenar.

La propuesta parte así de una idea sencilla: no hacen falta entrenamientos eternos para buscar resultados, sino una planificación eficiente que seleccione movimientos capaces de involucrar más musculatura en cada ejercicio.