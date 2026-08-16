Es oficial: talar un árbol protegido en estas zonas de España obligará a plantar más arbolado

Las claves

Las claves Generado con IA Una nueva ley en Canarias obliga a compensar la tala de árboles protegidos con nuevas plantaciones que aumenten la masa arbórea en el municipio. La tala de árboles protegidos solo se permite en casos excepcionales, y siempre debe priorizarse su conservación mediante alternativas como podas o trasplantes. La ley protege tanto árboles urbanos en suelo público como ejemplares de especial protección en terrenos privados, basándose en su valor ecológico, histórico o cultural. Los ayuntamientos deben crear y actualizar inventarios de árboles protegidos y regular las sanciones por incumplimientos, buscando evitar la pérdida de masa arbórea urbana.

Talar un árbol protegido ya no podrá significar simplemente hacerlo desaparecer del paisaje urbano y cerrar el expediente. Una nueva ley obliga a compensar su eliminación mediante nuevas plantaciones y exige, además, que el resultado final aumente la masa arbórea dentro del mismo municipio.

La medida no se aplica actualmente a toda España, sino a Canarias. Procede de la Ley 7/2025, de protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 23 de diciembre de 2025 y vigente desde el día siguiente.

La norma introduce un principio especialmente claro: la tala de los árboles incluidos en su ámbito de protección queda prohibida con carácter general. Solo podrá autorizarse cuando concurra alguna de las circunstancias excepcionales contempladas expresamente por la legislación.

Entre ellas aparecen los ejemplares que representen un peligro para las personas o el medio ambiente, aquellos que puedan dañar infraestructuras, determinadas obras justificadas por interés general, necesidades prioritarias de una Administración pública o situaciones de fuerza mayor.

Incluso cuando exista uno de esos motivos, cortar el árbol será la última alternativa. La ley incorpora el principio denominado favor arboris, que obliga a estudiar previamente soluciones capaces de conservar el ejemplar, desde una poda hasta sistemas de sustentación, tratamientos fitosanitarios o su trasplante.

Plantar dos o cinco ejemplares por cada árbol

Si ninguna de esas alternativas resulta viable y finalmente se autoriza la tala, será necesario contar con un informe favorable realizado por un técnico competente que justifique la decisión. Únicamente en situaciones urgentes podrá emitirse ese documento con posterioridad.

Es entonces cuando entra en juego una de las principales novedades. El artículo 4 establece que la eliminación deberá compensarse mediante una replantación que incremente la masa arbórea en el mismo término municipal donde se encontraba el ejemplar desaparecido.

La redacción resulta importante porque la ley no establece simplemente una sustitución de un árbol por otro. Tampoco fija una equivalencia concreta, como plantar dos o cinco ejemplares por cada árbol eliminado. Lo que exige es que la compensación produzca un incremento de la masa arbórea.

Por tanto, afirmar que habrá que “plantar más arbolado” resulta más preciso que establecer un determinado número de ejemplares. La cantidad, dimensiones y especies necesarias tendrán que permitir que la actuación compensatoria aumente realmente el patrimonio arbóreo municipal.

El ámbito de la norma también necesita una precisión. Cuando habla de arbolado urbano incluye cualquier ejemplar situado en suelo de titularidad pública clasificado como urbano. A ello se añade una segunda categoría especialmente relevante: los denominados árboles de especial protección.

Estos últimos pueden encontrarse tanto en terrenos públicos como privados. Son árboles que destacan por características como su edad, dimensiones, rareza o valor histórico, cultural o ecológico y que han sido incorporados al correspondiente inventario municipal.

Eso significa que un ejemplar situado dentro de una propiedad particular también puede quedar sometido a este régimen si está catalogado como árbol de especial protección. Su propietario no podrá eliminarlo libremente por encontrarse dentro de su parcela.

Los ayuntamientos serán precisamente los responsables de identificar esos ejemplares especiales e incorporarlos a una sección específica de sus inventarios. Las entidades locales que todavía no dispongan de un inventario completo tendrán un máximo de dos años desde la entrada en vigor para elaborarlo.

Posteriormente deberán actualizar esos registros al menos una vez cada diez años. De esta manera, la protección no depende exclusivamente de que un árbol pertenezca a una especie determinada, sino también del valor individual que haya adquirido dentro de una ciudad o pueblo.

La ley también endurece el tratamiento de las podas. Las intervenciones deberán respetar en la medida de lo posible la estructura natural y la funcionalidad del árbol, mientras que las podas drásticas quedan prohibidas con carácter general para los ejemplares protegidos.

Solo podrán realizarse de forma excepcional cuando existan razones relacionadas con las infraestructuras próximas, la seguridad vial, la protección de las personas o la propia salud del árbol. En esos casos tendrán que ser ejecutadas por personal cualificado.

Quedan fuera de este régimen los árboles catalogados como especies invasoras, tóxicas o de riesgo, además de determinados jardines botánicos y centros de investigación. Si una especie dispone de una normativa específica de conservación, será esa regulación especial la que tenga prioridad.

Los municipios podrán además desarrollar mediante sus ordenanzas las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de estas obligaciones, dentro de los límites establecidos por la legislación de régimen local. La ley autonómica no fija por sí misma una única multa para todas las talas.

El objetivo final aparece expresamente recogido en el propio texto: evitar que las intervenciones urbanas provoquen una disminución de la masa arbórea del municipio y favorecer ciudades con mayor sombra, biodiversidad y capacidad para hacer frente a temperaturas extremas.