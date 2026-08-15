Mario Picazo, meteorólogo: "Este fin de semana vamos a notar un bajón de temperatura generalizado en España"

Las claves

Las claves Generado con IA Este fin de semana se espera un descenso generalizado de temperaturas en toda España, tras varios días de calor intenso. El sábado será la jornada más inestable, con tormentas fuertes, lluvias intensas, granizo y rachas de viento, especialmente en el norte, centro y este peninsular. Se han emitido avisos naranjas en varias provincias como León, La Rioja, Soria, Teruel, Castellón, Lleida, Barcelona y Tarragona por lluvias intensas. El domingo continuarán algunas lluvias, especialmente en zonas montañosas del norte y centro, y se espera que sea el día más fresco de la semana en gran parte del país.

El tiempo dará un giro durante este fin de semana en España, después de varios días marcados por temperaturas muy elevadas y un ambiente especialmente caluroso en numerosas zonas del país.

Mario Picazo, meteorólogo, avanza que el cambio será generalizado y estará marcado por un descenso térmico acompañado de tormentas, algunas de ellas fuertes, especialmente durante la jornada del sábado. Además, el ambiente será más fresco.

La situación estará condicionada por una nueva vaguada y una DANA que atravesará la Península desde el noroeste, favoreciendo la entrada de aire más fresco y aumentando la inestabilidad atmosférica.

El sábado será la jornada más complicada, con lluvias desde primera hora en áreas del Cantábrico y tormentas que se extenderán durante la tarde por buena parte del norte, centro y este peninsular.

En varias zonas, los chubascos podrán descargar mucha lluvia en poco tiempo y estarán acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. Tampoco se descartan reventones en distintos puntos del territorio.

Descenso generalizado

Los avisos alcanzarán a prácticamente todo el mapa durante el sábado, con niveles naranjas en León, La Rioja, Soria, Teruel, Castellón, Lleida, Barcelona y Tarragona, donde podrán superarse 30 o 40 milímetros en una hora.

Las tormentas también alcanzarán Baleares, mientras que hacia el suroeste peninsular serán menos intensas. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña interior, Comunidad Valenciana y Murcia podrían producirse además fuertes rachas.

El domingo, la DANA comenzará a alejarse hacia el suroeste, entre el Golfo de Cádiz y Canarias, por lo que la inestabilidad perderá fuerza. Aun así, continuarán algunos chaparrones y lluvias débiles.

Las precipitaciones más probables se concentrarán en zonas montañosas del norte y centro, especialmente en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, los sistemas Ibérico y Central, además de algunas áreas de ambas mesetas.

El otro gran cambio llegará con las temperaturas. Tras mantener todavía valores superiores a 35 ºC o 37 ºC en muchas zonas, el sábado se producirá un descenso generalizado que será especialmente notable.

En León, Palencia, Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Huesca, el sur de Lleida y algunos puntos de Guadalajara y Madrid, las máximas podrían caer entre seis y ocho grados.

El calor no desaparecerá completamente: Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, el interior de Cataluña y Baleares todavía podrán superar los 35 ºC. Sin embargo, el ambiente será más llevadero.

El domingo podría convertirse en el día más fresco de la semana en buena parte de España, con los 35 ºC limitados principalmente a algunos valles de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, además de Mallorca.