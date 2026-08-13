La psicología dice que los niños que crecen con mascotas desarrollan más autoestima y más empatía

Las claves

Las claves Generado con IA Los niños que crecen con mascotas desarrollan niveles más altos de empatía y autoestima. El vínculo afectivo con las mascotas entrena habilidades como la comunicación no verbal y el cuidado de otros. Cuidar de mascotas refuerza la responsabilidad y ofrece un refugio emocional que mitiga la soledad y el estrés. El impacto positivo depende de la guía y el ejemplo de los padres, quienes deben fomentar el respeto hacia los animales.

Varios estudios recientes en psicología del desarrollo confirman que los niños que crecen con mascotas muestran niveles significativamente más altos de empatía y autoestima. Las investigaciones revelan que el beneficio no surge por la simple presencia del animal, sino por el vínculo afectivo y de apego que los pequeños construyen con ellos.

Esta relación diaria funciona como una especie de gimnasio emocional donde los jóvenes aprenden a conectar con las necesidades de otro ser vivo, desarrollando así esas capacidades de empatía al preocuparse por otros.

Y es que precisamente ese lenguaje se puede trabajar mejor gracias a que los animales no pueden hablar, lo que obliga a los niños a interpretar posturas y gestos para comprender sus estados de ánimo.

Este ejercicio constante entrena además la capacidad para comunicarse con otros seres vivos a través del lenguaje no verbal, una habilidad que los menores trasladan de forma natural a sus relaciones con otros seres humanos, perfeccionando así sus habilidades de comunicación general.

Las mascotas son clave para los más pequeños

Además, cuidar de un ser vulnerable también les enseña de manera práctica a anteponer el bienestar ajeno a sus deseos inmediatos, por lo que realmente son todo factores positivos a nivel emocional y del propio desarrollo y crecimiento.

El refuerzo en la autoestima se sustenta en la aceptación incondicional que ofrecen los animales de compañía. Al no sentirse juzgados por cosas tan cotidianas y mundanas como su comportamiento o rendimiento escolar, los niños encuentran en las mascotas un refugio emocional seguro que mitiga la soledad y el estrés.

Y otro factor importante es que con este tipo de relaciones los jóvenes adquieren responsabilidades de cuidado adaptadas a su edad, como servir la comida o cepillar el pelaje de un perro, lo que aporta un fuerte sentido de competencia y utilidad personal.

No obstante, los psicólogos advierten que este impacto positivo no ocurre de forma automática y depende directamente del comportamiento de los padres. El hogar debe contar con adultos que modelen el respeto y el buen trato hacia el animal, supervisando esas responsabilidades que los pequeños de la casa adquieren.

Una guía familiar adecuada en estos casos es el factor indispensable para que la convivencia se traduzca en una personalidad infantil más segura, compasiva y socialmente integrada. Al final, esa relación con los animales también debe verse reforzada por un acompañamiento de los padres: así todos los engranajes funcionan para un buen desarrollo.