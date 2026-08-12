El riesgo de mirar el eclipse del 12 de agosto sin gafas: una mancha negra y visión borrosa pueden aparecer en la vista

Las claves

Las claves Generado con IA Mirar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 sin protección adecuada puede causar daños graves y permanentes en la vista. Los síntomas de la lesión ocular pueden tardar entre 4 y 12 horas en aparecer, ya que la retina no tiene receptores de dolor. Pueden surgir síntomas como mancha oscura en el centro de la visión, visión borrosa, alteración en los colores y fotofobia extrema. Los expertos recomiendan usar únicamente gafas homologadas para observar el eclipse, descartando gafas de sol comunes o métodos caseros.

¿Qué pasa si ves el eclipse sin gafas?

Mirar el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto de 2026 sin protección ocular adecuada puede provocar daños médicos graves y permanentes en la vista, según advierten especialistas.

Los síntomas no son inmediatos y suelen manifestarse entre 4 y 12 horas después de la exposición ya que al principio la lesión puede ser totalmente silenciosa, ya que la retina carece de receptores de dolor.

Pueden aparecer síntomas como una mancha fija oscura en el centro de la visión (escotoma central), percepción de líneas rectas como onduladas (metamorfopsia), visión borrosa, alteración en la percepción de los colores y fotofobia extrema.

Los expertos insisten en que la única forma segura de observar el fenómeno es utilizando las gafas homologadas, evitando gafas de sol comunes o cualquier método casero que no cumpla con los estándares de protección.