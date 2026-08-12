Los meteorólogos coinciden: las nubes podrían arruinar el eclipse a quienes lo vean en estas zonas de España

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse total de Sol del 12 de agosto será visible en gran parte de España, aunque las nubes podrán impedirlo en algunas regiones. Asturias, Cantabria, zonas del litoral gallego, Alborán, Andalucía oriental, Murcia y sur de Valencia tendrán mayor probabilidad de nubosidad que dificulte la observación. Castilla y León, el suroeste gallego, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental ofrecen las mejores condiciones, con cielos despejados y visibilidad casi garantizada. En Canarias el eclipse será parcial y, salvo en el norte de Tenerife y Gran Canaria, se esperan cielos despejados para su observación.

El eclipse total de Sol del próximo miércoles 12 de agosto será visible en buena parte de España gracias a los cielos despejados. Sin embargo, las nubes podrían obstaculizarlo en algunos puntos del país.

La jornada estará dominada por una dorsal subtropical sobre la Península, acompañada de una masa de aire cálido. Esta situación favorecerá cielos despejados en buena parte del territorio, aunque habrá excepciones importantes.

El área cantábrica será una de las zonas más comprometidas. Asturias y Cantabria podrían registrar intervalos de nubosidad alta y cielos más cubiertos, una circunstancia que dificultaría observar el fenómeno astronómico.

También habrá incertidumbre en algunos litorales de Galicia y del mar de Alborán, donde podrían aparecer nubes altas. En el sureste, Andalucía oriental, Murcia y el sur valenciano tendrán mayor nubosidad.

En el tercio oriental peninsular crecerán durante la tarde nubes de evolución sobre las zonas montañosas. Algunas podrían alcanzar gran desarrollo y formar cumulonimbos, cuyos característicos yunques extenderían cirros hacia otras áreas.

Nubes como obstáculo

Estos penachos de nubes altas podrían afectar especialmente a Castellón, Tarragona y Teruel, llegando incluso a ocultar completamente el Sol. Baleares también tendrá que vigilar el horizonte occidental por posibles restos de yunques.

Además, las nubes de evolución podrían dejar durante la tarde tormentas o chubascos aislados y poco intensos, especialmente en los Pirineos orientales y los Sistemas Béticos orientales, complicando la observación localmente.

Frente a estas zonas, el suroeste de Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental presentan las mejores perspectivas. Allí la probabilidad de disfrutar de cielos despejados se sitúa entre el 90% y 100%.

Castilla y León destaca además dentro de la franja de totalidad, por lo que podría convertirse en uno de los territorios más favorables para contemplar el eclipse completo. La previsión apunta igualmente a condiciones muy estables.

Canarias también ofrece buenas condiciones meteorológicas, aunque allí el eclipse será parcial y la ocultación del Sol resultará menor. Salvo en el norte de Tenerife y Gran Canaria, las islas tendrán cielos despejados.

Las temperaturas serán otro elemento destacado de la jornada. Muchos interiores peninsulares y Baleares superarán los 35ºC, mientras el nordeste y el sur podrán alcanzar o superar los 40ºC.

Durante el eclipse, sin embargo, las temperaturas habrán descendido generalmente entre dos y cinco grados respecto a las máximas.

El viento será generalmente flojo en Península y Baleares, aunque soplará moderado en el Estrecho y algunos litorales. En Canarias, el alisio tendrá intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.