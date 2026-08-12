Jorge Pérez Gallego, astrónomo: “Un eclipse del 99,99% no tiene nada que ver con uno total, es como el día y la noche”

Las claves

Las claves Generado con IA Un eclipse solar total y uno del 99,99% de ocultación son experiencias completamente distintas, según el astrónomo Jorge Pérez Gallego. Solo en la franja de totalidad el cielo se oscurece como en el crepúsculo, baja la temperatura y se puede ver la corona solar. Durante un eclipse parcial, aunque sea muy profundo, siguen siendo necesarias gafas especiales para proteger la vista. En España, la franja de totalidad recorrerá de Galicia a Baleares, y se recomienda desplazarse para experimentar el fenómeno completo.

Quedarse a pocos kilómetros de la franja de totalidad en un eclipse puede parecer una diferencia insignificante cuando el Sol estará oculto en un 99,99%. Sin embargo, ese diminuto fragmento luminoso basta para cambiar por completo lo que ocurrirá en el cielo durante el eclipse del miércoles.

Jorge Pérez Gallego, astrónomo español y director de Educación, Divulgación y Comunicaciones del Observatorio Nacional Solar de Estados Unidos, insiste en que alcanzar el 100% resulta fundamental. “Un eclipse del 99,99% no tiene nada que ver con uno total, es como el día y la noche”.

La comparación es prácticamente literal. Mientras quede visible incluso una estrechísima porción de la superficie solar, continuará llegando suficiente luz para mantener una iluminación diurna. Cuando la Luna cubre finalmente todo el disco, la situación cambia de manera abrupta.

Ese último 0,01% puede parecer irrelevante matemáticamente, pero el Sol es extraordinariamente brillante. Pérez Gallego explica que durante un eclipse parcial muy profundo los instrumentos detectan claramente la reducción de luminosidad, aunque nuestros ojos se adaptan y el entorno continúa pareciendo relativamente iluminado.

La totalidad introduce otro escenario. El cielo se oscurece hasta adquirir un aspecto semejante al crepúsculo, la temperatura puede caer, aparecen estrellas o planetas brillantes y alrededor de la Luna surge una estructura normalmente invisible: la corona solar.

Un brillo un millón de veces menor

La diferencia de luminosidad explica por qué esa corona permanece escondida cualquier día del año. NASA señala que su brillo superficial puede ser aproximadamente un millón de veces menor que el de la fotosfera, la superficie brillante que observamos normalmente desde la Tierra.

Mientras permanezca visible una pequeña parte de la fotosfera, ese resplandor continúa dominándolo todo. Solo cuando desaparece por completo puede observarse directamente la tenue atmósfera exterior del Sol extendiéndose alrededor del disco negro de la Luna.

Ahí aparece también otra diferencia fundamental. Durante cualquier fase parcial, incluso con el 99% o más del Sol cubierto, siguen siendo necesarias unas gafas específicas para eclipses. NASA advierte de que el pequeño creciente restante conserva intensidad suficiente para causar daños permanentes en la retina.

Dentro de la franja de totalidad ocurre algo excepcional: cuando el disco solar queda completamente oculto, pueden retirarse temporalmente las gafas para contemplar directamente la corona. En cuanto reaparezca el primer fragmento brillante, deberán volver a colocarse inmediatamente.

Por eso, Pérez Gallego recomienda desplazarse aunque la localidad elegida vaya a alcanzar una parcialidad aparentemente extraordinaria. Si alguien está en un lugar con un 99,9% y necesita conducir media hora para entrar en la banda del 100%, su recomendación es hacerlo.

El consejo resulta especialmente relevante este año porque la franja atravesará una gran parte de España de oeste a este. Entrará por Galicia y recorrerá zonas del norte y el este peninsular antes de alcanzar Baleares, pasando por ciudades como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

En buena parte de la mitad sur, en cambio, el eclipse será parcial. Allí podrá observarse una ocultación espectacularmente elevada en numerosas localidades, pero nunca aparecerán las condiciones que caracterizan la totalidad, por mucho que el porcentaje se aproxime al 100%.

También habrá diferencias dentro de la propia banda. Acercarse a su línea central permite disfrutar generalmente de una totalidad más larga, mientras en los bordes la Luna cubre completamente el Sol durante menos tiempo. El Instituto Geográfico Nacional ofrece un visualizador para comprobar las circunstancias de cada municipio.

España tendrá además una peculiaridad: la totalidad ocurrirá cerca del atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte occidental. Esto obliga a elegir lugares sin edificios, montañas o árboles que puedan ocultarlo justo durante los segundos más importantes.

La meteorología será la otra variable imposible de controlar. Incluso dentro de la franja perfecta, unas nubes podrían impedir contemplar directamente la corona. Aun así, Pérez Gallego recuerda que otros efectos, como el oscurecimiento, el descenso térmico o los cambios ambientales, seguirán percibiéndose.

El astrónomo ha vivido ya los eclipses totales de 2017 y 2024 en Estados Unidos y asegura que conocer perfectamente la teoría no lo preparó para la experiencia. Por eso recomienda disfrutar del fenómeno antes que obsesionarse con fotografiarlo, especialmente si será el primero.

La diferencia entre 99,99% y 100% demuestra así que los eclipses no funcionan como una escala convencional. Ese último fragmento del Sol separa dos fenómenos distintos: a un lado permanece un eclipse parcial extremadamente profundo; al otro, durante apenas unos segundos, realmente cae la noche en mitad del día.