Francisco Cacho, meteorólogo: "Será un acontecimiento histórico, todo va a oscurecer a las ocho y media"

Las claves

Las claves Generado con IA El próximo miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse solar total visible en la Península Ibérica, considerado un acontecimiento histórico por expertos. El eclipse oscurecerá el país alrededor de las 20:30 horas, simulando un anochecer repentino y bajando las temperaturas de forma temporal. La franja de oscuridad total atravesará el norte y centro de España, afectando a regiones como Galicia, Asturias, Madrid, Aragón y parte de Cataluña y Valencia. Para observar el fenómeno sin riesgos, es obligatorio usar gafas homologadas con filtros solares y evitar el uso de gafas de sol convencionales o cámaras de móvil.

Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, califica de "acontecimiento histórico" el próximo eclipse solar total que cruzará la Península Ibérica el miércoles 12 de agosto de este año. Este fenómeno astronómico, que no se registraba con estas características en nuestro territorio desde hace más de 100 años, promete ofrecer un espectáculo visual único.

Al coincidir de lleno con el final de la tarde veraniega, se prevé una imagen para el recuerdo que marque un antes y un después en la vida de una infinidad de personas. El momento cumbre del fenómeno se registrará a las 20:30 horas, instante en el que la Luna cubrirá por completo el disco solar.

Según han explicado varios expertos, el día experimentará un oscurecimiento muy evidente, simulando un anochecer repentino en pleno mes de agosto. Esta fase de totalidad tendrá una duración muy breve, oscilando entre unos pocos segundos y un máximo de un minuto y cincuenta segundos, dependiendo de la ubicación.

La trayectoria de la oscuridad total trazará una franja diagonal que atravesará el norte y el centro del país, afectando a comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Aragón y también parte de Cataluña y Valencia.

Un evento inolvidable

Debido a la baja altitud del Sol en ese momento de la tarde, los astrónomos y meteorólogos recomiendan buscar puntos elevados y despejados de obstáculos hacia el oeste, ya que el Sol se pondrá por el horizonte pocos minutos después.

Las temperaturas durante el tramo del eclipse, además, bajarán temporalmente, por lo que es más que probable que más de una persona sienta frío prácticamente al instante una vez el Sol quede tapado por la Luna ante nuestros ojos.

Si bien es cierto que será algo más bien temporal y que tras el evento todo volverá más o menos a la normalidad rápidamente, ese pequeño lapso será como entrar en otra dimensión en pleno verano: con menos luz, más frío y una oscuridad que se extenderá por todo el país.

Ante la gran expectación generada, las autoridades y los expertos recuerdan la importancia de la prevención para evitar lesiones oculares graves e irreversibles. Para observar de manera segura el eclipse, es obligatorio el uso de gafas homologadas con filtros específicos para la observación solar.

Hay que evitar a toda costa mirar el evento con gafas de sol convencionales o a través de la cámara del móvil, porque puede ser la vía de entrada para esos problemas incurables para los ojos.