Lara Ferreiro, psicóloga: "Cubarsí es fuerte mentalmente, no respondió con agresividad a la entrada de Enzo Fernández"

Las claves

Las claves Generado con IA Pau Cubarsí mantuvo la calma tras una dura entrada de Enzo Fernández en la final, mostrando gran autocontrol emocional. La psicóloga Lara Ferreiro destaca la madurez y resiliencia mental de Cubarsí, poco común en futbolistas de su edad. La expulsión de Enzo Fernández por su acción condicionó el desarrollo del partido y elevó la tensión en el campo. España supo mantener la serenidad y responder con inteligencia ante la intensidad física de Argentina, imponiéndose en la final.

La actuación de Pau Cubarsí en la final dejó mucho más que una imagen deportiva. El joven defensa español protagonizó una de las escenas más comentadas del encuentro después de recibir una durísima entrada de Enzo Fernández, una acción que terminó con la expulsión del jugador argentino.

Según explica la psicóloga Lara Ferreiro, la reacción de Cubarsí refleja un perfil psicológico poco habitual para un futbolista de su edad. Lejos de responder con enfado o alimentar la tensión del momento, el central mantuvo la calma mientras era atendido sobre el terreno de juego.

Para la especialista, esa respuesta pone de manifiesto una elevada capacidad de autorregulación emocional. Aunque el golpe pudo provocarle miedo, dolor o frustración, fue capaz de controlar esas emociones sin perder el foco en el partido ni entrar en el conflicto.

Ferreiro sostiene que este comportamiento también revela una notable resistencia a la presión competitiva. En un escenario de máxima exigencia, con una final en juego y un ambiente cargado de tensión, Cubarsí optó por una actitud racional y serena.

Entre los rasgos que destaca la psicóloga figuran un elevado autocontrol, una personalidad poco impulsiva y un carácter estoico. Estas cualidades, añade, suelen aparecer en deportistas que desarrollan un liderazgo sólido desde edades tempranas y son capaces de mantener la concentración incluso bajo presión.

Tensión elevada

La experta insiste en que conservar la calma no significa que el futbolista no experimentara emociones intensas. La diferencia está en la capacidad para gestionarlas de forma eficaz y evitar que condicionen sus decisiones durante un momento especialmente delicado del encuentro.

La acción también marcó un punto de inflexión en la final. La entrada de Enzo Fernández supuso su segunda tarjeta amarilla y dejó a Argentina con un jugador menos, una circunstancia que condicionó el desarrollo del partido y aumentó todavía más la tensión sobre el césped.

Ferreiro considera que el encuentro estuvo marcado por una elevada intensidad física. A su juicio, Argentina recurrió durante varias fases del partido a entradas al límite, interrupciones constantes y numerosas protestas que transformaron el duelo en una batalla más física que futbolística.

Frente a ese contexto, España logró mantener la serenidad y no cayó en las provocaciones. El equipo conservó su identidad sobre el terreno de juego, apostó por el talento y respondió con inteligencia, valentía y buen fútbol para imponerse en la final.

Para la psicóloga, el desenlace tuvo un significado que trasciende el resultado. Más allá de la victoria, el comportamiento de jugadores como Pau Cubarsí simboliza el valor del autocontrol, la madurez emocional y la capacidad para competir sin dejarse arrastrar por la agresividad del rival.