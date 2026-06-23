Los psicólogos coinciden: los niños nacidos entre 1950 y 1960 alcanzan su felicidad por sus relaciones y no por el dinero

Imagen de archivo de la fachada de una tienda de ultramarinos en Madrid durante los años 50. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Los nacidos entre 1950 y 1960 alcanzan mayor felicidad en la madurez gracias a relaciones sólidas, más que por el dinero. Cuatro cualidades clave para una vejez satisfactoria son empatía, compromiso, esperanza y gratitud, según el investigador George Vaillant. La satisfacción vital en la tercera edad se relaciona con el apoyo social, la salud percibida y la participación en actividades compartidas. El bienestar en la madurez se mide más por la calidad de los vínculos humanos que por el patrimonio o la renta.

Los nacidos entre 1950 y 1960 llegan a la madurez con una lección que la ciencia lleva años repitiendo: la felicidad no depende tanto de acumular patrimonio como de sostener vínculos humanos sólidos. En la tercera edad, el apego gana al saldo.

La tesis de quienes defienden esta postura es clara: los que envejecen mejor no son los más ricos, sino los más conectados. El destacado investigador estadounidense George Vaillant identificó cuatro rasgos comunes entre los baby boomers más satisfechos.

Las cuatro cualidades (empatía, compromiso, esperanza y gratitud) parecen sencillas de poner en práctica, pero lo cierto es que resultan decisivas a la hora de construir una vejez emocionalmente más estable y una vida con más sentido.

La empatía, en este contexto, no es una virtud ornamental. Implica saber leer a los otros, sostener conversaciones reales y ofrecer apoyo cuando el entorno se vuelve incierto. En la madurez, esa capacidad se convierte en una red de seguridad que amortigua pérdidas y soledades.

Nueva jerarquía de prioridades

El compromiso también pesa. Los boomers más felices no abandonan la curiosidad ni se repliegan sobre el pasado: siguen implicándose en proyectos, amistades, familia o causas comunitarias.

Esa continuidad vital, según Vaillant, ayuda a dar forma a una identidad menos dependiente del éxito material. La esperanza y la gratitud completan el cuadro.

La primera empuja a mirar hacia delante, incluso tras frustraciones laborales o personales; la segunda obliga a valorar lo que sí permanece. Ambas actúan como antídotos frente a una cultura que asocia madurar con resignación.

Ese cambio de mirada encaja con la llamada curva en U del bienestar, descrita por investigaciones internacionales sobre felicidad. Algunos estudios han observado que la satisfacción vital desciende en la mediana edad y vuelve a repuntar más tarde, cuando pesan menos las expectativas y más las relaciones.

Otros trabajos sobre envejecimiento apuntan que el apoyo social, la salud percibida y la participación en actividades compartidas explican mejor la felicidad que variables puramente económicas. No se trata solo de tener recursos, sino de sentirse útil, acompañado y reconocido.

La idea rompe con un prejuicio persistente: que el bienestar en la madurez se mide por la renta o el patrimonio. Los datos sugieren otra cosa. Quien mantiene amistades, vínculos familiares y una actitud abierta hacia el presente tiene más opciones de vivir con serenidad.

Para una generación marcada por el trabajo estable, la familia y la disciplina, la madurez no es un final, sino una reordenación de prioridades. Y en esa nueva jerarquía, el mayor capital no cabe en una cuenta corriente: se llama confianza, compañía y gratitud.

Ese hallazgo adquiere relevancia en una sociedad marcada por el envejecimiento demográfico. España, por ejemplo, superará los 14 millones de personas mayores de 65 años antes de mediados de siglo, según proyecciones oficiales que anticipan nuevos retos sociales y sanitarios complejos.