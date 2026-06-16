El castillo medieval mejor conservado de España: del siglo VIII, en un cerro estratégico y un desafío para la arquitectura

Las claves

Las claves Generado con IA El Castillo de Almodóvar del Río, construido en el siglo VIII, domina el valle del Guadalquivir desde un cerro estratégico en Córdoba. Tras caer en la ruina en el siglo XIX, fue meticulosamente restaurado entre 1901 y 1936, empleando a 800 obreros bajo criterios históricos rigurosos. Su excelente estado de conservación lo ha convertido en escenario para producciones internacionales, como la serie Juego de Tronos. El castillo es un referente científico y arquitectónico, conservando vestigios de diferentes culturas y fases constructivas a lo largo de su historia.

El Castillo de Almodóvar del Río, con su origen en el año 740 durante la época omeya, es una importante fortaleza medieval que se alza sobre el cerro de La Floresta, un enclave geográfico estratégico que históricamente permitió el control militar y el comercio fluvial a lo largo del valle del Guadalquivir.

Su forma almenada y sus robustas torres medievales continúan dominando el paisaje cordobés casi trece siglos después de que pusieran sus primeras piedras: es todo un logro arquitectónico y parte de la historia de nuestro país.

A pesar de su apariencia prácticamente intacta, no obstante, el excelente estado de conservación que exhibe el complejo en la actualidad no es fruto de la casualidad, sino de una colosal obra de ingeniería y mecenazgo a principios del siglo XX.

Tras quedar sumido en el abandono y la ruina absoluta durante el siglo XIX, el propietario de la fortaleza dedicó 36 años de su vida y gran parte de su fortuna a una minuciosa reconstrucción privada.

Entre 1901 y 1936, unos 800 obreros devolvieron al baluarte su antiguo esplendor militar siguiendo rigurosos criterios históricos para así mantener la fortaleza a flote con un aspecto impoluto y renovador.

La gran joya andalusí

Esta cuidada fisonomía arquitectónica ha convertido al castillo cordobés en un cotizado escenario para producciones internacionales de cine y series, destacando de manera global gracias a la cadena HBO.

La fortaleza cobró una nueva dimensión turística, cómo no, al transformarse en Altojardín, el asentamiento de la Casa Tyrell y en parte de las mazmorras de Roca Casterly durante la séptima temporada de la aclamada serie Juego de Tronos.

Pero más allá de todo ese atractivo turístico, el Castillo de Almodóvar del Río posee un extraordinario valor científico que abarca disciplinas como la arqueología, la geología y por supuesto la mencionada historia de la arquitectura.

Ese mismo emplazamiento sobre el cerro de La Floresta funciona como un archivo de piedra que documenta la superposición cultural de la región, conservando todos los vestigios de un castro romano y complejas fases constructivas de la ingeniería militar cristiana.

Y lo mejor es que, al contar con un extenso registro de bocetos, planos y notas técnicas de la obra, el castillo ofrece a la comunidad científica un valioso modelo empírico para analizar cómo se aplicaban las teorías de reconstrucción de la época y cómo se recuperaron con rigor científico. Es, desde luego, un monumento que lo tiene todo.