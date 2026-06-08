Japón da una lección a España: usa túneles subterráneos gigantes para desviar las lluvias antes de que inunden Tokio

Las claves

Las claves Generado con IA Tokio cuenta con una impresionante red subterránea de túneles, pozos y depósitos para prevenir inundaciones, conocida como el Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel o G-Cans. Esta infraestructura, construida en 13 años y operativa desde 2006, ha evitado daños valorados en más de 150.000 millones de yenes. El sistema está diseñado para absorber lluvias extremas y se ha ampliado tras inundaciones recientes, con nuevos proyectos para conectar depósitos y gestionar tormentas más intensas. La estrategia japonesa se basa en la prevención: almacenar y desviar el agua antes de que cause daños, adaptándose a lluvias cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático.

Tokio no espera a que el agua llegue a las calles para actuar. Bajo su área metropolitana, Japón ha construido una de las infraestructuras hidráulicas más impresionantes del mundo: túneles, pozos y depósitos diseñados para absorber lluvias extremas.

El ejemplo más espectacular es el Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, conocido como G-Cans. Está en Kasukabe, en la prefectura de Saitama, al norte de Tokio, y funciona como una defensa subterránea frente a tifones e inundaciones.

La escala parece sacada de una película de ciencia ficción. El sistema incluye túneles de 6,3 kilómetros, excavados a unos 50 metros de profundidad, que conectan varios pozos verticales y conducen el agua hacia una enorme cámara de regulación.

Esa cámara es la imagen que ha dado fama mundial a la obra. Mide 177 metros de largo y 78 de ancho, está sostenida por 59 pilares de hormigón y por eso muchos la llaman el “templo subterráneo”.

La función, sin embargo, no tiene nada de decorativa. Cuando los ríos cercanos se desbordan, el agua cae a los pozos, circula por los túneles, se almacena en la cámara y después se bombea hacia el río Edogawa.

Un proyecto de siete años

La obra tardó 13 años en construirse, costó unos 230.000 millones de yenes y entró en funcionamiento en 2006. Desde entonces, el Ministerio de Tierra japonés estima que ha evitado daños por más de 150.000 millones de yenes.

El sistema ya ha demostrado su utilidad en episodios recientes. Durante el tifón Shanshan, capturó una cantidad de agua equivalente a llenar casi cuatro veces el Tokyo Dome antes de bombearla con seguridad hacia el Edogawa.

Ahí aparece la percha científica. Seita Emori, profesor de la Universidad de Tokio, recuerda que, al subir la temperatura, aumenta el vapor de agua en la atmósfera y pueden caer cantidades de lluvia mayores.

La infraestructura nació para un riesgo conocido, pero ahora debe responder a un clima más brusco. Tokio se enfrenta a lluvias localizadas cada vez más intensas, capaces de superar la capacidad habitual de drenaje urbano en poco tiempo.

Japón ya está ampliando el modelo. Tras las inundaciones de junio de 2023, que afectaron a más de 4.000 viviendas en la cuenca, las autoridades lanzaron un proyecto de siete años y 37.300 millones de yenes.

Tokio también construye otra pieza clave: un túnel de unos 13 kilómetros para conectar depósitos bajo los ríos Shirako, Shakujii y Kanda, pensado para mover agua entre cuencas cuando una zona recibe lluvias extremas.

El Gobierno Metropolitano de Tokio explica que estos proyectos responden a episodios cada vez más frecuentes de más de 50 milímetros por hora. La red busca gestionar tormentas localizadas que pueden alcanzar incluso 100 milímetros por hora.

La lección para España no está en copiar sin más una obra gigantesca bajo tierra. Está en la lógica preventiva: almacenar, desviar y ganar tiempo antes de que la lluvia convierta una calle, un túnel o una rambla en una trampa.

En ciudades densas, con poco suelo libre y episodios de precipitación más violenta, el subsuelo puede convertirse en infraestructura climática. Japón ha entendido que la adaptación no se improvisa cuando el agua ya está dentro de las casas.