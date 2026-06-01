Portugal cambia de estrategia: tormentas, apagones e inundaciones obligan a blindar el país ante el clima extremo

Las claves

Las claves Generado con IA Portugal lanza el plan Transformação, Recuperação e Resiliência para hacer frente al clima extremo tras graves tormentas, apagones e inundaciones. El plan movilizará 22.600 millones de euros hasta 2034, enfocado en recuperar daños, proteger servicios esenciales y preparar el país ante futuras crisis climáticas. El programa prioriza el refuerzo de redes eléctricas y de gas, así como la gestión del agua mediante nuevas presas e infraestructuras hidroagrícolas. Los recientes eventos climáticos incluyeron tormentas con rachas de viento superiores a 200 km/h, inundaciones agravadas y el febrero más lluvioso en 47 años.

Portugal ha decidido tratar el clima extremo como una amenaza estructural, no como una cadena de sustos meteorológicos. Tras un invierno de daños, apagones e inundaciones, el Gobierno ha lanzado el plan Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência.

La hoja de ruta movilizará 22.600 millones de euros hasta 2034 y se organiza en tres pilares: recuperar, proteger y responder. La idea oficial es reconstruir lo perdido, reforzar servicios esenciales y preparar el país para futuras crisis.

El detonante fue la sucesión de temporales de enero y febrero de 2026. El propio plan estima daños por 5.300 millones de euros en viviendas, infraestructuras, equipamientos públicos, empresas y activos naturales.

La tormenta Kristin fue el primer gran golpe. Reuters informó de rachas superiores a 200 kilómetros por hora, al menos seis muertos, fábricas dañadas y cientos de miles de hogares sin electricidad en el centro del país.

El Gobierno portugués respondió entonces con un paquete inicial de 2.500 millones de euros en préstamos, ayudas y apoyos a familias y empresas. Pero aquella reacción de emergencia terminó siendo solo el primer paso.

Prevé reforzar redes eléctricas y de gas

Apenas unos días después llegó Leonardo, con lluvia persistente sobre suelos ya saturados. Copernicus señaló que la tormenta agravó las inundaciones porque los sistemas de agua estaban sobrecargados tras el impacto previo de Kristin.

La escala climática ayuda a entender el giro político. El IPMA calificó febrero de 2026 como extremadamente lluvioso: fue el febrero más húmedo en 47 años, con 241,7 milímetros, más del triple del promedio 1991-2020.

El plan no se limita a pagar desperfectos. El PTRR quiere transformar redes eléctricas, comunicaciones, gestión del agua, protección civil, vivienda, empresas y territorios vulnerables, bajo una premisa muy simple: energía, agua, comunicaciones y alimentos no pueden fallar.

La energía aparece como una prioridad central. El programa prevé reforzar redes eléctricas y de gas, invertir en almacenamiento y promover producción descentralizada, porque un corte masivo multiplica cualquier emergencia climática.

El agua es la otra gran pieza. Portugal incluye nuevas presas, conexiones entre sistemas y cientos de pequeñas infraestructuras hidroagrícolas dentro del programa Água que Une, pensado tanto para inundaciones como para sequías.

La Agencia Europea de Medio Ambiente identifica en Portugal riesgos como sequías, menor almacenamiento en embalses, caída de productividad agrícola, incendios más peligrosos y vulnerabilidad costera.

El contraste es brutal: un país que venía de calor, sequía e incendios entra después en un invierno de lluvias excepcionales. Copernicus relacionó esos episodios con ríos atmosféricos y un chorro polar desplazado hacia el sur.