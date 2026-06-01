Los geólogos coinciden: el viaje secreto de las placas tectónicas es el verdadero motor que cambia el clima de la Tierra

Un hombre se refresca en una fuente debido a las altas temperaturas en Ciudad de México. EFE Mario Guzmán

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio reciente destaca que el movimiento de las placas tectónicas es un factor clave en los cambios climáticos a escala geológica. La liberación de carbono por la apertura y separación de placas tectónicas habría influido en las alternancias entre épocas de "invernadero" y "nevera" en la Tierra. Las placas tectónicas funcionan como una cinta transportadora que recicla el carbono entre el interior del planeta, las rocas, los océanos y la atmósfera. Los grandes cambios climáticos naturales del pasado resultaron de la interacción entre la geología, la atmósfera, los océanos y la vida.

Bajo nuestros pies existe todo un mundo en movimiento constante. Aunque la superficie terrestre parece firme e inmutable, la realidad es que los continentes navegan lenta y progresivamente sobre el planeta, como si de enormes piezas de un rompecabezas se tratasen.

Sin embargo, lo hacen a una velocidad prácticamente imperceptible para el ser humano, de apenas unos centímetros anuales, lo que hace más llamativas si cabe sus consecuencias a largo plazo.

Nuestro planeta tiene miles de millones de años, por lo que cada movimiento centimétrico, a largo plazo, es responsable de transformar océanos, levantar cordilleras y, según investigaciones como la que se ha publicado recientemente en Nature Communications Earth & Environment, cambiar el clima de toda la Tierra.

Cabe puntualizar que el cambio climático actual sí es secundario al calentamiento antropocéntrico, es decir, es una consecuencia del aumento drástico de la actividad humana ligada a la industrialización que hemos vivido en los últimos 200-300 años.

Sin embargo, a escala geológica, a millones de años vista, han existido cambios climáticos por otras causas. Nuestra visión debe ir más allá para entender los resultados del reciente estudio.

Cambio climático a escala geológica

Durante años, hemos imaginado cómo los volcanes serían los grandes protagonistas en los cambios climáticos geológicos: gigantes capaces de liberar enormes cantidades de gases de efecto invernadero hacia el interior del planeta

Parece ser, no obstante, que el verdadero causante de este cambio climático a escala geológica sería otro más lento y silencioso: las placas tectónicas. Así lo sugeriría el nuevo trabajo llevado a cabo por la Universidad de Sidney y la Universidad de Melbourne.

Sus investigadores han reconstruido el viaje del carbono circulante entre la atmósfera, los océanos, las rocas y las profundidades terrestres durante los últimos 540 millones de años, llegando a una llamativa conclusión.

Y es que gran parte de los grandes cambios climáticos naturales del pasado se deberían no solo a los volcanes tradicionales, sino también al lento movimiento de las placas tectónicas, cuya apertura y separación liberaría grandes cantidades de gases.

Para entender este concepto debemos imaginar la Tierra como un inmenso sistema de reciclaje. En dicho sistema, el carbono, fundamental para regular la temperatura terrestre, es como la energía: ni se crea ni se destruye, solo se transforma.

El carbono puede estar atrapado en rocas y sedimentos durante millones de años, liberarse en forma de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera o volver lentamente hacia el interior de la Tierra mediante procesos geológicos.

En este aspecto, las placas tectónicas funcionan como una gigantesca cinta transportadora.

Si las placas chocan, una placa puede hundirse bajo la otra (subducción), arrastrando materiales hacia las profundidades; si se separan, como ocurre en las dorsales situadas en medio de los océanos, el material caliente del interior de la Tierra asciende y libera gases, incluyendo el CO2.

Y aquí es donde llega la "sorpresa": estas zonas de placas separadas habrían sido una gran fuente de carbono durante los últimos millones de años, con mayor influencia de lo que se pensaba.

Lo que sugiere el estudio es que la liberación de carbono desde las dorsales oceánicas y zonas de separación continental habría ayudado a empujar al planeta entre dos estados climáticos: épocas de "invernadero" (con altas temperaturas y hielo escaso) y épocas de "nevera" (con gran parte del planeta congelado).

Y esto cuadraría con lo que ya sabíamos, es decir, que nuestro planeta se ha encontrado en una sucesión de eventos climáticos extremos, en algunos de los cuales dominaban los bosques tropicales que crecían incluso cerca de los polos y, en contraposición, épocas donde los glaciares cubrían inmensas regiones planetarias.

Como se puede observar, detrás de estos cambios no hubo una única causa, sino una compleja interacción entre la atmósfera, los océanos, la vida y la geología.

Las placas tectónicas no modifican el clima de un año para el otro, ni tampoco de un siglo para otro, sino que trabajan en una escala temporal a millones de años vista; una escala que la mente humana es casi incapaz de medir e imaginar.

Mientras que los fenómenos atmosféricos extremos son breves e intensos, como podrían ser las DANA, la tectónica de placas funciona en otra escala.