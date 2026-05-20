Los geólogos coinciden: una grieta submarina de 300 kilómetros en África puede cambiar el mapa de la Tierra

Las claves

Las claves Generado con IA Un equipo internacional de científicos ha confirmado que el Golfo de Suez es un sistema tectónico activo y no una estructura geológica muerta. La grieta submarina de 300 kilómetros se está expandiendo a un ritmo de 0,5 milímetros por año, lo que puede cambiar el mapa de la Tierra a largo plazo. El proceso de separación entre las placas tectónicas de África y Arabia sigue en marcha, demostrado por la deformación de arrecifes de coral y la actividad sísmica local. Este hallazgo obliga a reevaluar los riesgos de sismicidad en la zona y redefine la historia geológica de los continentes, vinculando el Golfo de Suez con el Mar Rojo y el Gran Valle del Rift.

La situación del Golfo de Suez no es la que se pensaba: no es una estructura geológica muerta, sino un sistema tectónico activo que está ensanchándose paulatinamente. Un equipo internacional de científicos ha confirmado la información a través de una exhaustiva investigación.

El hallazgo transforma por completo la comprensión de la región, ya que durante décadas los geólogos consideraron esta zona como un rift fallido que había detenido su movimiento hace cinco millones de años.

El estudio en cuestión demuestra que la "cicatriz" submarina sigue operando en silencio y es más que probable que, con el paso del tiempo, cambie por completo el mapa de la Tierra tal y como lo conocemos.

Los expertos determinan que la brecha se expande a un ritmo constante de, aproximadamente, 0,5 milímetros por año. Aunque es una velocidad que parece insignificante a simple vista, en realidad ejerce un impacto masivo a nivel geológico que no hay que dejar pasar.

La Tierra se prepara para cambiar

Este movimiento continuo confirma que el proceso de separación entre las placas tectónicas de África y Arabia sigue en marcha a través de este canal. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han analizado una combinación de factores geomórficos y biológicos en la región del golfo.

El equipo a cargo de la investigación examinó la deformación de antiguos arrecifes de coral que quedaron fuera del agua, el desvío de redes de drenaje fluvial y la actividad de fallas sísmicas locales.

Las evidencias de deformación en el terreno demostraron de forma inequívoca que la corteza terrestre se ha seguido estirando de manera uniforme durante el último millón de años: el Golfo de Suez jamás se ha detenido y no parece que vaya a hacerlo, puesto que se espera que el mapa cambie dentro de muchísimos años, provocando modificaciones sustanciales en África y Asia.

Pero lo más importante a corto plazo, es que el descubrimiento recoloca el mencionado Golfo de Suez dentro del mapa de los sistemas tectónicos activos del planeta, vinculándolo directamente con la evolución del Mar Rojo y el Gran Valle del Rift.

Se trata de un hallazgo, en resumidas cuentas, que redefine la historia de los continentes y obliga a reevaluar los riesgos de sismicidad latentes en esta crucial ruta marítima, que ha captado de nuevo la atención de la comunidad científica, que se propone seguir de cerca los movimientos que se vayan produciendo en la placa tectónica en cuestión.