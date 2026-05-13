Cardiólogos concluyen que la combustión es el mayor factor de riesgo y consideran el tabaco calentado menos dañino

Las claves

Las claves Generado con IA Cardiólogos concluyen que la combustión del tabaco es el mayor factor de riesgo para la salud cardiovascular. El tabaco calentado y otros productos de nicotina sin combustión reducen sustancialmente la exposición a sustancias nocivas en comparación con los cigarrillos tradicionales. Los estudios muestran mejoras en biomarcadores cardiovasculares tras cambiar completamente a productos de tabaco sin combustión. La FDA ha vuelto a autorizar la comercialización de IQOS como único producto de tabaco calentado con reducción de exposición comunicada.

Dos científicos reconocidos en el ámbito de la prevención cardiovascular, Silvio Festinese (Italia) y el Dr. Dimitris Richter (Grecia), han publicado recientemente una revisión en la revista médica Advances in Clinical and Experimental Medicine sobre los riesgos del tabaco. Así, los especialistas concluyen que la combustión es el mayor factor de riesgo y subrayan que el tabaco calentado es menos dañino.

La revisión sintetiza la evidencia procedente de ensayos aleatorizados, estudios observacionales y análisis de cohortes, e indica que el cambio de los cigarrillos combustibles a productos de nicotina no combustibles (PTC/HTP y cigarrillos electrónicos) se asocia con reducciones sustanciales en la exposición a compuestos nocivos y potencialmente nocivos, observándose cambios en biomarcadores que a menudo se aproximan a los registrados tras dejar de fumar.

En diversos estudios clínicos, se han observado mejoras a corto plazo en varios biomarcadores e indicadores funcionales cardiovasculares (p. ej., función endotelial, rigidez arterial, estrés oxidativo) en las personas que realizan un cambio completo, en comparación con aquellas que continúan fumando.

No obstante, los autores recalcan que estos productos no están exentos de riesgo, pero pueden tener un papel fundamental para fumadores adultos que no consiguen dejar el tabaco.

Aunque los datos a largo plazo siguen siendo limitados, la evidencia disponible procedente de estudios de cohortes y de Real-World Evidence sugiere que el uso exclusivo de productos no combustibles se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares adversas mayores en comparación con la continuación del consumo de cigarrillos.

Los estudios también han demostrado que el cambio completo de cigarrillos combustibles a productos de nicotina sin combustión reduce de forma significativa la exposición del organismo a 15 sustancias químicas específicas nocivas y potencialmente nocivas.

La evaluación toxicológica también encontró que, en comparación con el humo del cigarrillo, el aerosol de los de productos de nicotina sin combustión contiene niveles significativamente más bajos de carcinógenos potenciales y sustancias químicas tóxicas que pueden dañar los sistemas respiratorio o reproductor.

Autorización de la FDA

Este estudio coincide con el último movimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). El regulador estadounidense ha vuelto a autorizar la comercialización del dispositivo IQOS, producido por Philip Morris, como mecanismo de riesgo modificado.

Así, IQOS sigue siendo el único producto de tabaco calentado autorizado por un regulador para comunicar reducción de exposición.

La FDA concluye que los estudios han demostrado que "cambiar completamente de los cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición de tu cuerpo a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas".