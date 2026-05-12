Crece la preocupación por el hantavirus tras el agravamiento de la mujer francesa, el caso español y el ingreso en Italia

Las claves

Las claves Generado con IA Se confirma el primer caso de hantavirus en España en un pasajero del crucero MV Hondius, que permanece estable en aislamiento. La salud de la mujer francesa infectada ha empeorado y requiere respiración artificial por la forma más grave de la enfermedad cardiopulmonar. Un joven italiano ha sido ingresado en Roma con síntomas compatibles tras coincidir en avión con una víctima del brote. La OMS y los gobiernos implicados han reforzado protocolos de cuarentena y vigilancia, aunque consideran bajo el riesgo para la población general.

La preocupación mundial en torno al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius se acrecienta tras el caso positivo de uno de los 14 pasajeros españoles, confirmado este martes con una segunda PCR, el empeoramiento en las últimas horas de la paciente francesa infectada y el ingreso de un joven italiano con síntomas compatibles con la enfermedad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha confirmado este martes que todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica "estricta" para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior.

Aunque ha hecho hincapié en que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo" y no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, ha admitido que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación. "Es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas", ha reconocido.

Este martes, el Ministerio de Sanidad ha anunciado el primer caso de hantavirus detectado en España, tras confirmarse el positivo provisional identificado este lunes en un paciente procedente del crucero.

Según Sanidad, el paciente, que se encuentra ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha presentado durante la noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque por el momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Tal y como indica el protocolo aprobado por Sanidad, el paciente ha sido ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) y permanecerá allí hasta su recuperación clínica.

En cuanto al resto de pasajeros del crucero MV Hondius, que permanecían en estudio en el Hospital Gómez Ulla, las pruebas definitivas han confirmado un total de 13 resultados negativos.

Respecto al ciudadano estadounidense, desde el Health Security Committee (HSC) han informado de que el caso no concluyente -y posteriormente negativo- analizado en Cabo Verde ha resultado negativo, por lo que el número de positivos por ahora se reduce a 10.

El 'día cero' de la cuarentena

España ha fijado el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla, según el criterio de la OMS.

Sanidad ha informado de que la Comisión de Salud Pública ha aprobado esta tarde la actualización del protocolo ante el brote de hantavirus en el MV Hondius.

La OMS ha modificado este martes la fecha del inicio de la cuarentena de los pasajeros, que ha pasado del día 6 de mayo al 10 de ese mes, por lo que los 42 días de supervisión estricta concluirán el 21 de junio.

No obstante, a los 28 días (es decir el 6 de junio) se reevaluará la situación, según el nuevo protocolo, que modifica también la gestión de los contactos, de forma que únicamente las personas evacuadas del crucero deberán realizar su cuarentena obligatoria en habitaciones individuales del Gómez Ulla.

El resto que se detecte fuera de este grupo, se estudiará de forma individualizada, con la posibilidad de que se permita permanecer aislado en otros espacios.

Empeora la francesa

Por otro lado, el estado de salud de la mujer francesa que dio positivo por hantavirus e ingresada en cuidados intensivos se ha deteriorado en las últimas horas.

La paciente requiere respiración artificial al presentar la "forma más grave de la enfermedad cardiopulmonar" y los médicos advierten de que las "próximas horas serán determinantes".

Esta mujer junto a otros cuatro ciudadanos franceses que iban a bordo del Hondius fueron repatriados el domingo pasado desde Tenerife.

A su llegada, fueron aislados en habitaciones especiales con sistemas de doble flujo de aire y sometidos a vigilancia médica estrecha.

Cuatro de ellos dieron negativo y la ingresada, que ya presentó síntomas durante el viaje, dio positivo.

Ingresado un italiano de 25 años

Por otro lado, un italiano de 25 años ha ingresado este martes con síntomas de hantavirus en el hospital de enfermedades infecciosas Spallanzani de Roma, según informa Reuters citando a la Agencia Ansa.

El joven, originario de la región sureña de Calabria, había sido puesta en cuarentena tras viajar en un vuelo de la aerolínea holandesa KLM junto a la mujer neerlandesa que posteriormente falleció por hantavirus en Johannesburgo, Sudáfrica, tras abandonar el crucero MV Hondius.

Las autoridades italianas analizarán muestras biológicas del joven de la región de Calabria (sur) que estaba en cuarentena por hantavirus después de haber coincidido en el avión en Johannesburgo con una mujer que falleció después por la enfermedad.

El afectado es uno de los cuatro italianos bajo vigilancia por haber estado en dicho avión.

El Ministerio de Sanidad de Italia ha presentado un protocolo de "máxima precaución" tras el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, con cuarentenas de 42 días y seguimiento diario para contactos de riesgo, aunque insiste en que el peligro para la población general es "muy bajo".