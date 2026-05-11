Hantavirus, última hora hoy en directo | Uno de los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' da "positivo provisional" en la prueba PCR
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ya ha dejado 3 fallecidos.
La letalidad del virus, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%.
El domingo 10 de mayo llegó al puerto de Granadilla en Tenerife el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril que ha dejado ocho casos confirmados y tres fallecidos.
Tras la activación de los estrictos protocolos sanitarios, los pasajeros y tripulantes han sido repatriados a sus países de origen, siguiendo las medidas de prevención y vigilancia establecidas, mientras el crucero ha zarpado hacia Países Bajos para completar las labores de desinfección y limpieza.
Por su parte, los 14 pasajeros españoles que viajaban a bordo del barco ya se encuentran en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán una cuarentena de 42 días y serán sometidos a vigilancia activa, así como a la realización de pruebas PCR para seguir la evolución de su estado de salud.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias.
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Sanidad confirma un caso positivo de hantavirus entre los 14 españoles del Gómez Ulla
El ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes que hay un caso positivo provisional de hantavirus entre los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius tras haberles realizado la primera PCR. A los siete días se les realizará una segunda.
Este tipo de pruebas cuentan con un resultado provisional y otro definitivo, por lo que es probable que en el segundo resultado, que se conocerá en las próximas horas, sea negativo. El resto de los 13 pasajeros ha dado negativo en los resultados provisionales.
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Hantavirus, en directo | 12 sanitarios de un hospital de Países Bajos en cuarentena tras fallar el protocolo con un paciente con hantavirus
Doce trabajadores del hospital universitario Radboudumc, en el este de Países Bajos, permanecerán en cuarentena preventiva durante seis semanas después de que se produjeran errores en la aplicación de los protocolos de seguridad durante la atención a un paciente con hantavirus.
Así lo ha comunicado el propio centro sanitario, que ha explicado que las incidencias ocurrieron durante la extracción de sangre y la eliminación de residuos biológicos del paciente ingresado.
El hospital ha señalado que, pese a que el riesgo de contagio se considera bajo, se ha optado por aplicar medidas preventivas para garantizar la seguridad del personal sanitario.
En su comunicado, el Radboudumc reconoce que no se siguieron correctamente algunos procedimientos establecidos y subraya que la cuarentena se ha decretado únicamente por precaución mientras se mantiene el seguimiento de los empleados afectados.
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Hantavirus, última hora | Sanidad informa que el español aislado que ha dado positivo no tiene síntomas y su estado es "bueno"
Uno de los 14 pasajeros españoles repatriados del crucero MV Hondius y aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, ha dado positivo provisional en la prueba PCR realizada a su llegada.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el paciente permanece asintomático y presenta un estado de salud “bueno”, a la espera de conocer los resultados definitivos en las próximas horas. El resto de pasajeros trasladados al centro hospitalario han dado negativo en las pruebas realizadas hasta el momento.
El hospital militar ha reforzado su plantilla con 90 profesionales para atender a los pasajeros, que deberán cumplir una cuarentena de hasta 42 días contados desde el pasado 6 de mayo, según explicó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Entre los repatriados hay ciudadanos de Cataluña, Madrid, Asturias, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. Además, las autoridades sanitarias mantienen en observación a una mujer en el Hospital Clínic de Barcelona y a otra paciente en Alicante, ambas contactos estrechos de posibles casos y, por ahora, sin síntomas de hantavirus.
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Hantavirus, hoy | Sanidad confirma que los resultados definitivos de los pasajeros españoles del crucero se conocerán esta noche
Tras dar positivo la primera prueba PCR de uno de los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius', fuentes del Ministerio de Sanidad sostienen que los resultados son provisionales.
No será hasta esta misma noche que se conozcan los resultados definitivos.
Además, tras conocer los resultados de las 14 PCR, se llevará a cabo una nueva evaluación para establecer hasta cuándo durará su cuarentena.
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Sanidad confirma un caso positivo de hantavirus entre los 14 españoles del Gómez Ulla
El ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes que hay un caso positivo de hantavirus entre los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius tras haberles realizado la primera PCR. A los siete días se les realizará una segunda.
Todos ellos habían pasado su primera noche tranquilos, sin síntomas y aislados en habitaciones individuales en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, al que llegaron este domingo después de haber volado desde el aeropuerto sur de Tenerife hasta la base militar de Torrejón de Ardoz.
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Hantavirus, última hora | Uno de los 14 pasajeros españoles del 'MV Hondius' da positivo en hantavirus
Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado que uno de los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' ha dado positivo en hantavirus tras la realización de una prueba PCR.
A los siete días se les realizará una segunda prueba y todos los viajeros permanecerán en una cuarentena de 42 días.
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Hantavirus, última hora | Mónica García da por completada la operación del MV Hondius y defiende la actuación de España
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado por “completada” la operación de desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
Durante la última rueda de prensa celebrada en el puerto de Granadilla, en Tenerife, aseguró que el Gobierno de España ha actuado “con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad”, y calificó el desarrollo del operativo como “un orgullo de país”.
García subrayó además que el atraque del barco se realizó exclusivamente por motivos de seguridad para facilitar el desembarque. En la comparecencia también participaron los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, así como representantes de organismos internacionales.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció a España su “solidaridad” y destacó que el país ha gestionado la situación “con estilo”, reconociendo especialmente la colaboración de Tenerife.
Por su parte, Torres defendió que Canarias ha vuelto a responder “bien” ante una emergencia sanitaria, mientras que Marlaska reivindicó la capacidad del sistema español de protección civil y aseguró que era “obligación” de España prestar ayuda a Países Bajos como socio europeo.
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El director de la OMS, sobre la elección de Canarias: "Era la mejor opción y la única que teníamos"
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha defendido que la evacuación de los pasajeros en Canarias era la "mejor opción y la única que teníamos".
A quienes criticaron esta decisión o preferían dejar a las personas a bordo aisladas en el barco, el director de la OMS ha pedido solidaridad y que se pongan en la piel de esas personas.
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Hantavirus, última hora | Los tres casos positivos tras la evacuación del 'MV Hondius' añaden tensión a las PCR de los 14 españoles del Gómez Ulla
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los primeros análisis genéticos del brote de hantavirus del crucero MV Hondius han confirmado que se trata de la variante Andes -ya conocida- y que se descartan mutaciones relevantes.
En un hilo de mensajes en X, García explica sobre los 14 pasajeros españoles que están ingresados para pasar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid que "tienen ya realizada su PCR y esperamos conocer los resultados hoy".
Sin embargo, la confirmación de los positivos de tres pasajeros ya evacuados -dos estadounidenses y una francesa- ha añadido más tensión al estado de los 14 españoles.
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La desinfección del Puerto de Granadilla se realizará en las próximas horas
La ministra de Sanidad Mónica García ha detallado que en las "próximas horas" se procederá a la desinfección de la "única zona" del Puerto de Granadilla, en Tenerife, por donde han pasado los pasajeros desembarcados del crucero entre el domingo y el lunes.
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Torres reivindica que Canarias ha dado un "ejemplo al mundo" de que es "una tierra solidaria" que "cree en la ciencia"
Por su parte, Ángel Víctor Torres ha subrayado que Canarias ha dado un "ejemplo al mundo" de que es "una tierra solidaria, que cree en la ciencia y con una gran sanidad".
El ministro de Política Territorial ha querido dar las gracias a los medios y ha reivindicado la "ciencia frente a los bulos".
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El director de la OMS agradece la solidaridad de España por aceptar su solicitud de acoger el crucero
El director de la OMS ha dado las gracias al Gobierno español, a la UE y a todas las autoridades que han participado en este dispositivo.
Ha celebrado la "solidaridad" de España al acoger el crucero tras la petición formal de la OMS y ha subrayado que ahora los pasajeros serán atendidos como deben en sus respectivos países de origen, donde no hay nada que temer ya que, ha subrayado, en nada se parece este brote a la pandemia del coronavirus de hace seis años.
A su juicio, el caso de la paciente francesa, en cuidados intensivos tras ser evacuada, demuestra que “era necesario” sacar a los afectados del barco.
Ha celebrado el nivel de coordinación mostrado por todos los países de los ciudadanos implicados en el barco y ha subrayado que "este es el tiempo de la solidaridad”.
Tedros ha trasladado asimismo su agradecimiento a la Unión Europea, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y a los equipos europeos desplazados para colaborar en este operativo.
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Hantavirus, última hora hoy en directo | El crucero 'MV Hondius' zarpa hacia Países Bajos tras desembarcar a todos los pasajeros
Tras amarrar por motivos de seguridad debido a las condiciones meteorológicas, finalmente el crucero MV Hondius ya ha zarpado hacia Países Bajos después de dos días en el puerto de Granadilla (Tenerife) y desembarcar a los pasajeros a bordo.
El tiempo estimado de llegada al puerto de Róterdam es de 5 días, donde las autoridades se harán cargo de un fallecido que se encuentra a bordo y la embarcación será desinfectada y limpiada.
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Hantavirus, última hora | La presidenta de Tenerife culpa al Gobierno del atraque del 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha responsabilizado al Gobierno central del atraque del crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla, al considerar que se ha “alargado el tiempo de estancia” del buque en aguas canarias.
En sus declaraciones, ha señalado que la llegada del llamado “barco de lujo” con un brote de hantavirus se produjo, según afirma, sin informes que la justificaran y sin la realización de pruebas PCR a bordo.
Dávila ha defendido que la prioridad del Cabildo ha sido la protección de la salud y la seguridad de la población tinerfeña, motivo por el que rechazaron la gestión inicial del operativo.
Además, ha insistido en que las decisiones adoptadas han derivado en que, por motivos meteorológicos, el crucero haya tenido finalmente que atracar, criticando al Ejecutivo central por lo que considera una gestión inadecuada de la situación.
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Mónica García celebra el "éxito" de la evacuación de los pasajeros del crucero: "Orgullo de país"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el dispositivo para desembarcar durante dos días a los pasajeros del crucero 'MV Hondius' ha sido todo un éxito y todo una muestra de "orgullo de país".
En una rueda de prensa junto a los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el director de la OMS, Tedros Adhanom, la titular de Sanidad ha celebrado que el barco haya ya partido hacia Países Bajos tras el desembarco esta tarde de los últimos pasajeros.
"Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país", ha celebrado.
García ha explicado que ayer fueron desembarcados 94 pasajeros y repatriados en ocho vuelos y hoy, 28 personas que tomarán dos vuelos.
La titular de Sanidad ha subrayado que la evacuación de los pasajeros se ha hecho con todas las garantías de seguridad y que, tras ello, el crucero ha partido ya hacia Países Bajos.
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Desembarcan los últimos pasajeros del 'MV Hondius' para tomar dos aviones rumbo a Países Bajos
Los últimos pasajeros a bordo del 'MV Hondius' ya han desembarcado en el Puerto de Granadilla, en Tenerife, con algo de retraso, tras tener que atracar el buque debido al mal tiempo.
Los 28 pasajeros serán trasladados ahora para subirse en dos aviones rumbo a Países Bajos.
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Clavijo exige que el amarre del 'Hondius' se haga "con todas las garantías y en el menor tiempo posible"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este lunes que la operación de amarre del MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos.
Clavijo ha indicado esta tarde en sus redes sociales que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha informado de que Capitanía Marítima ha ordenado el amarre del MV Hondius en el puerto de Granadilla por razones de seguridad, debido al cambio de las condiciones meteorológicas.
"La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos", ha señalado el presidente canario.
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Hantavirus, última hora | ¿Cómo es el protocolo de cuarentena de los pasajeros españoles del MV Hondius?
Los 14 españoles evacuados del MV Hondius se encuentran actualmente bajo una cuarentena de 42 días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, tras aterrizar este pasado domingo.
El protocolo establece un aislamiento estricto en habitaciones individuales y sin posibilidad de visitas, debido a que el virus Andes detectado a bordo tiene capacidad de transmisión interhumana y un periodo de incubación prolongado.
Aunque todos llegaron asintomáticos, se les somete a una vigilancia activa que incluye la toma de temperatura dos veces al día y la realización de pruebas PCR al ingreso y a la semana para detectar precozmente cualquier signo del síndrome cardiopulmonar.
El operativo de traslado se ejecutó bajo condiciones de máxima bioseguridad, utilizando "autobuses burbuja" de la UME y equipos de protección individual (EPI) completos en cada etapa del trayecto desde Tenerife.
Las autoridades sanitarias han enfatizado que este nivel de contención es preventivo, ya que los pasajeros son considerados contactos de alto riesgo por la convivencia en el buque, pero no casos activos.
En caso de que alguno presente síntomas o de positivo en los test, será trasladado de inmediato a unidades de aislamiento de alta seguridad con presión negativa para evitar la dispersión de aerosoles dentro del complejo hospitalario.
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Hantavirus, última hora hoy | Mónica García reafirma que el 'MV Hondius' quedará amarrado en Granadilla por motivos de seguridad
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado que, por razones meteorológicas y siguiendo la recomendación de la Capitanía Marítima, el crucero MV Hondius ha quedado amarrado de forma temporal en el Puerto de Granadilla.
En su comunicado, ha subrayado que esta decisión se adopta con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de los pasajeros y de los equipos que participan en el operativo de evacuación.
Según ha detallado la propia Mónica García, el fuerte viento y el oleaje han hecho necesario modificar el dispositivo para permitir un desembarque más seguro.
La ministra ha añadido que, tras varios días de trabajo intenso y complejo, la operación se encuentra ya en su fase final, y ha asegurado que se seguirá informando puntualmente sobre su evolución.
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En cuidados intensivos la francesa que dio positivo por hantavirus
La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus y que desarrolló síntomas graves se encuentra ingresada en cuidados intensivos desde este lunes, informó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) a través de un comunicado.
Según el organismo europeo con sede en Suecia, la pasajera del crucero MV Hondius evacuada el domingo junto a otros cuatro ciudadanos franceses "presentó síntomas agudos durante el vuelo de regreso a Francia" por lo que "actualmente se encuentra en cuidados intensivos".
De este caso positivo por hantavirus informó este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.