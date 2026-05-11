Hantavirus, última hora hoy en directo | Uno de los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' da "positivo provisional" en la prueba PCR

El domingo 10 de mayo llegó al puerto de Granadilla en Tenerife el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril que ha dejado ocho casos confirmados y tres fallecidos.

Tras la activación de los estrictos protocolos sanitarios, los pasajeros y tripulantes han sido repatriados a sus países de origen, siguiendo las medidas de prevención y vigilancia establecidas, mientras el crucero ha zarpado hacia Países Bajos para completar las labores de desinfección y limpieza.

Por su parte, los 14 pasajeros españoles que viajaban a bordo del barco ya se encuentran en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán una cuarentena de 42 días y serán sometidos a vigilancia activa, así como a la realización de pruebas PCR para seguir la evolución de su estado de salud.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.

El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias.