Los dos pasajeros del crucero con hantavirus serán evacuados a Países Bajos y un tercer caso sospechoso, a Alemania

Las claves

Las claves Generado con IA Dos pasajeros con hantavirus confirmados serán evacuados en avión medicalizado desde Cabo Verde a Países Bajos para recibir atención especializada. Un tercer pasajero, considerado caso sospechoso y contacto estrecho de alto riesgo, será trasladado a Alemania, aunque su estado no es grave. El crucero MV Hondius, con 147 personas de 23 nacionalidades, ha modificado su ruta y no tocará puertos españoles; será desinfectado en Países Bajos. Solo dos casos de hantavirus han sido confirmados por laboratorio, pero se mantiene la vigilancia sobre otros posibles infectados y la tripulación.

El destino de los pasajeros del crucero MV Hondius, donde se ha producido un brote de hantavirus, ha cambiado. Originalmente, su ruta terminaba en Canarias pero, a pesar de considerarse como destino tras la explosión del brote, se ha descartado.

Los dos pasajeros con hantavirus confirmados serán trasladados desde Cabo Verde, país en el que permanece el crucero fondeado, hasta Países Bajos en avión medicalizado, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL.

En este país se les dará atención y se hará el seguimiento clínico. Un tercer pasajero también será evacuado. En este caso se trasladará hasta Alemania y aunque no se ha confirmado la infección se considera un caso de contacto estrecho de alto riesgo.

Su caso no reviste gravedad, aunque presenta síntomas compatibles. El crucero tampoco recalará en puertos españoles. Su ruta ha sido modificada para dirigirse directamente a Países Bajos, donde se desinfectará y desratizará.

Las autoridades sanitarias contemplan únicamente una excepción: si durante el trayecto surgieran nuevos casos graves, el buque podría desviarse al puerto seguro más cercano para activar una respuesta urgente coordinada.

Otros casos sospechosos

Aunque existe la sospecha de hasta siete posibles infecciones, solo dos han sido confirmadas por laboratorio. No obstante, se mantiene la vigilancia activa sobre el resto de pasajeros y tripulación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación del brote el pasado 2 de mayo, tras detectarse varios casos de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo del buque.

El origen del episodio se sitúa a comienzos de abril, cuando un pasajero empezó a presentar fiebre, dolor de cabeza y síntomas digestivos. Su estado empeoró progresivamente hasta desarrollar un cuadro respiratorio severo que acabó en fallecimiento.

Días después, otros pasajeros experimentaron síntomas similares, algunos con evolución rápida hacia complicaciones graves. Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron la infección por hantavirus como causa del brote.

El barco había partido de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril, realizando escalas en zonas remotas del Atlántico Sur. Parte de los pasajeros había viajado previamente por regiones de Sudamérica con alta presencia de fauna silvestre.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica causada por virus del género Orthohantavirus. Se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados o superficies contaminadas en entornos poco ventilados.

En humanos puede provocar dos síndromes principales: fiebre hemorrágica con afectación renal y síndrome cardiopulmonar, este último caracterizado por fiebre, dolores musculares y rápida progresión hacia insuficiencia respiratoria.

Aunque el contagio entre personas es poco frecuente, se han documentado casos en determinadas zonas de Argentina asociados al virus Andes, lo que mantiene la alerta en contextos de contacto estrecho.

El periodo de incubación puede variar desde unos pocos días hasta seis semanas, lo que complica la detección temprana en entornos cerrados como un crucero con múltiples nacionalidades a bordo.

Actualmente, el buque transporta a 147 personas, entre pasajeros y tripulación, procedentes de 23 países distintos. Entre ellos se encuentran varios ciudadanos españoles, bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Sanidad ha insistido en que no existe riesgo de transmisión en España en este momento. También ha advertido sobre el aumento de desinformación en torno al brote, especialmente en redes sociales.

En este sentido, las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no verificados que puedan generar alarma innecesaria entre la población.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha recalcado que el episodio no supone un riesgo elevado y que las medidas adoptadas son adecuadas para su control.

La evolución clínica de los pacientes dependerá en gran medida de la detección precoz y del acceso a cuidados intensivos, ya que no existen tratamientos específicos ni vacunas contra el hantavirus en la actualidad.