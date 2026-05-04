Noruega cambia las normas: megatúnel submarino a 400 metros de profundidad y revoluciona Europa

Noruega cambia las normas: prepara un megatúnel submarino a 400 metros de profundidad que revoluciona Europa

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Las claves Generado con IA Noruega construye el túnel Rogfast, el túnel de carretera submarino más largo y profundo del mundo, con 26,7 km de longitud y hasta 392 metros de profundidad. El túnel conectará los municipios de Randaberg y Bokn, eliminando la necesidad de transbordadores y reduciendo drásticamente los tiempos de viaje entre Stavanger y Bergen. La obra incluye innovaciones como rotondas subterráneas a más de 250 metros de profundidad para mejorar la conectividad con islas intermedias. Se espera que el Rogfast impulse la competitividad industrial y turística de la región, integrando mejor los mercados del Mar del Norte con Europa y garantizando rutas de transporte más predecibles y seguras.

Noruega pone en marcha la construcción del túnel Rogfast, una obra de ingeniería civil sin precedentes que se convertirá en el túnel de carretera submarino más largo y profundo del planeta.

Con una extensión de 26,7 kilómetros y una profundidad máxima que alcanza los 392 metros bajo el nivel del mar, esta infraestructura conectará los municipios de Randaberg y Bokn.

El proyecto representa un desafío técnico extremo, porque requiere excavar a través de roca sólida bajo una presión hidrostática inmensa, utilizando tecnología de vanguardia para garantizar la estabilidad estructural.

Noruega cambia para siempre el mapa de Europa

La monumental obra es el pilar central del ambicioso plan estatal "E39 libre de ferris", cuyo objetivo es eliminar la dependencia de los transbordadores a lo largo de la accidentada costa occidental noruega.

Al sustituir los trayectos en barco por una vía terrestre que no se puede interrumpir con nada, el túnel permitirá reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre polos económicos como Stavanger y Bergen.

La planificación de este megatúnel que desafía todas las leyes de la ingeniería y se postula como un proyecto tan singular como arriesgado, incluye hitos de diseños únicos, como la construcción de rotondas subterráneas situadas a más de 250 metros de profundidad para facilitar la conectividad con islas intermedias.

Si dejamos a un lado todos los desafíos que supone llevar a cabo una construcción de estas dimensiones, desde un punto de vista logístico el impacto del Rogfast trascenderá las fronteras nacionales para fortalecer el corredor de transporte europeo.

Al agilizar el flujo de mercancías y personas, se espera que la región experimente un impulso en su competitividad industrial y turística, integrando mejor los mercados del Mar del Norte con el resto del continente.

Los expertos del sector indican que esta conexión optimizará la cadena de suministro y además también mejorará la previsibilidad del transporte al no depender de las condiciones climáticas que suelen afectar a las rutas marítimas. Es decir, que revoluciona el panorama del comercio en todos sus aspectos, siendo una ruta directa para mercancías.

Es un proyecto vital y prioritario en Noruega, y a pesar de haber enfrentado pausas temporales por reajustes de todo tipo, las obras están ahora mismo en una fase de avance constante con una fecha de finalización prevista para el año 2033.

El túnel contará con dos tubos separados para garantizar la seguridad vial, sistemas de ventilación masiva y complejos mecanismos de evacuación adaptados a las condiciones críticas de la profundidad a la que se encuentra la estructura.