Japón cambia de estrategia: desata sus reservas de emergencia para frenar la subida de la gasolina

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Las claves Generado con IA Japón liberará 5,8 millones de kilolitros de petróleo de sus reservas de emergencia para estabilizar el precio de la gasolina y proteger su economía. La medida busca mantener el precio de la gasolina en torno a los 170 yenes por litro y garantizar el suministro interno ante la volatilidad internacional. Esta acción se enmarca en un esfuerzo global coordinado por la Agencia Internacional de la Energía, ante las tensiones en Oriente Medio que amenazan el suministro. Tras la liberación, Japón seguirá contando con reservas suficientes para cubrir la demanda interna durante más de 200 días, asegurando abastecimiento hasta 2027.

Japón arranca su estrategia para mitigar el impacto del encarecimiento global de los combustibles y garantizar el suministro interno ante la creciente inestabilidad en las rutas comerciales de Oriente Medio.

El gobierno ha confirmado que esta acción es necesaria para proteger la economía nacional de la volatilidad extrema que afecta a los mercados internacionales de crudo. La intervención, liderada por la administración de la primera ministra Sanae Takaichi, contempla la inyección de 5,8 millones de kilolitros de petróleo a partir de mayo.

Este volumen equivale aproximadamente a 20 días de consumo nacional y se suma a una liberación previa realizada en marzo, que cubrió cerca de 50 días de demanda. Con este movimiento, las autoridades niponas pretenden estabilizar el precio de la gasolina en torno a los 170 yenes por litro, evitando que el costo de vida se dispare.

Japón activa sus reservas

La decisión se enmarca en un esfuerzo coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha impulsado una liberación global récord de 400 millones de barriles.

La vulnerabilidad de Japón es crítica ahora mismo, porque el país importa más del 90% de su petróleo de Oriente Medio, una región actualmente afectada por tensiones geopolíticas que amenazan el estrecho de Ormuz.

La acción conjunta busca enviar una señal de calma a los mercados y asegurar que la actividad industrial no se detenga por falta de recursos. Japón no es el único país que está en esta situación, pero ha tomado la decisión de poner en marcha un plan "masivo" para proteger a sus ciudadanos de los encarecimientos del petróleo.

Pero, a pesar de la magnitud de estas inyecciones, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha asegurado que la seguridad energética del país no está en riesgo. Tras estas operaciones, Japón aún cuenta con reservas suficientes para cubrir la demanda interna por más de 200 días.

Eso garantiza que, por lo menos, Japón puede tener abastecimiento hasta principios de 2027, por lo que el país aún tiene unos pocos meses para encontrar alternativas o bien rellenar esas reservas con nuevas importaciones.

El plan de la administración japonesa combina el uso de reservas de emergencia con subsidios directos a las refinerías y representa el choque más notable del territorio en décadas. El conflicto en Oriente Medio ha sacudido el mundo y ha cambiado el mercado de los combustibles fósiles para siempre, creando una carrera energética a nivel global.