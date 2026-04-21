El embalse español referente en el sector energético con una capacidad hídrica de más de 3.000 hectómetros cúbicos

El embalse español referente en el sector energético gracias a su gran capacidad y reserva hidráulica

Las claves

Las claves Generado con IA El embalse de Alcántara en Cáceres es el segundo más grande de España, con una capacidad de 3.162 hectómetros cúbicos. Destaca por su central hidroeléctrica de 957 MW, capaz de abastecer a casi un millón de personas y clave para la estabilidad de la red nacional. Su ubicación estratégica en el tramo final del río Tajo maximiza la producción energética y aprovecha el caudal acumulado de la cuenca. Funciona como reserva estratégica de energía renovable, ayudando a reducir la dependencia de combustibles fósiles y favoreciendo la descarbonización.

El embalse de Alcántara, situado en la provincia de Cáceres, se consolida como la infraestructura clave del sistema eléctrico español al combinar una capacidad de almacenamiento masiva con una de las mayores potencias de generación del país.

Con una capacidad de 3.162 hectómetros cúbicos, es el segundo embalse más grande de España, superado solo ligeramente por La Serena en volumen bruto. Sin embargo, su diseño estratégico en la cuenta del Tajo lo posiciona como el verdadero líder en energía potencial, permitiendo transformar sus reservas hídricas en electricidad de forma inmediata.

A diferencia de otros grandes embalses destinados principalmente al riego, la presa de José María de Oriol, el nombre que recibe la infraestructura en cuestión y por el que es conocido mayormente, cuenta con una central hidroeléctrica de 957 MW de potencia.

Esta capacidad le permite abastecer a una población equivalente a casi un millón de personas, lo que la convierte en una pieza fundamental para la estabilidad de la red nacional. Es decir, es una pieza clave para que la red del país y una de las referentes.

El embalse de José María: una pieza clave

De entre otros factores importantes, su ubicación geográfica es determinante, ya que al situarse en el tramo final del río Tajo antes de entrar en Portugal aprovecha el caudal acumulado de toda la cuenca para maximizar la producción energética, exprimiendo al máximo su entorno para aumentar aún más su potencia.

En el contexto actual de transición energética, el embalse funciona como una reserva estratégica de energía renovable, capaz de compensar la intermitencia de otras fuentes como la eólica o la solar. Gracias a su enorme volumen de agua, Alcántara actúa como una garantía de suministro durante los periodos de mayor demanda.

Esa función de batería natural es esencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en los objetivos de descarbonización del sector energético español, un punto clave en el que una infinidad de países de Europa y el resto del mundo se están volcando tras la situación actual con el petróleo.

A pesar de las fluctuaciones en el régimen de lluvias, la gestión eficiente de esta infraestructura permite mantener un equilibrio entre el aprovechamiento hidroeléctrico y la preservación del ecosistema del Tajo.

El embalse de Alcántara, en corto, se mantiene ahora mismo como uno de los referentes más importantes y destacados del sector, al frente de la reserva hidráulica y siendo un pilar en relevancia para el mercado eléctrico nacional.