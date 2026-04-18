Estados Unidos cambia de estrategia: libera crudo de emergencia para frenar la inflación antes de las elecciones

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Las claves Generado con IA Estados Unidos libera 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo para frenar la inflación y reducir los precios de los combustibles. La medida responde a la escalada de precios causada por la inestabilidad energética global y tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz y el conflicto con Irán. El plan busca aliviar el coste de vida antes de las elecciones de 2026, pero expertos dudan de su eficacia a largo plazo y alertan sobre riesgos para la seguridad energética nacional. La decisión podría llevar las reservas a sus niveles más bajos desde 1982, lo que preocupa a profesionales del sector ante posibles futuras interrupciones del suministro.

EEUU pone en marcha un plan de emergencia para liberar 172 millones de barriles de crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). La medida busca frenar la escalada inflacionaria y reducir los precios de los combustibles, que han alcanzado niveles récord a causa de la inestabilidad de los mercados energéticos globales.

La iniciativa se integra en un esfuerzo coordinado por la Agencia Internacional de la Energía, inyectando un suministro adicional para estabilizar la oferta en un momento crítico de la economía mundial. Se trata de un acontecimiento relevante que no ha dejado indiferente a nadie.

El anuncio llega en un contexto de gran sensibilidad política a medida que el país se aproxima a las elecciones de medio término de 2026. Con el precio promedio de la gasolina superando los 4,14 dólares por galón, la administración actual enfrenta una presión considerable para aliviar el costo de vida de los ciudadanos.

EEUU arranca su plan de emergencia

Varios analistas económicos sugieren que esta liberación masiva de crudo es una herramienta clave para mitigar el descontento social y proteger el crecimiento económico antes de que los votantes acudan a las urnas.

La crisis energética actual ha sido impulsada, principalmente, por tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz y el persistente conflicto con Irán, factores que han mantenido el barril de petróleo por encima de los 100 dólares y que continúan afectando a millones de personas e incontables países.

Al aumentar la disponibilidad de crudo en el mercado, el Departamento de Energía espera forzar una corrección a la baja en los precios minoristas. Pero la efectividad de esta estrategia a largo plazo sigue siendo objeto de debate entre los expertos, que cuestionan si un aumento temporal de la oferta podrá compensar la falta de inversión en producción local.

A pesar de los beneficios inmediatos para el consumidor, la decisión ha generado preocupación respecto a la seguridad energética nacional, porque las reservas podrían caer a niveles extremadamente bajos, puede que los más bajos desde 1982 si la situación se tuerce.

Los profesionales en el sector advierten que agotar estos inventarios estratégicos deja al país en una posición vulnerable ante futuras interrupciones del suministro o desastres naturales.

Todo ello mientras el petróleo fluye desde los depósitos de Texas y Luisiana: el mercado observa con precaución si esta maniobra será suficiente para contener la inflación estructural que afecta a la potencia norteamericana, que de igual manera que otros países está reformulando su estrategia para esquivar esta "ola" de crisis.