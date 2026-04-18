Parece Turquía, pero es España: una Capadocia tallada en un cerro medieval que funciona como una cápsula del tiempo

Las claves

Las claves Generado con IA Bocairent, en Valencia, destaca por su casco histórico medieval y sus calles estrechas y empinadas, que recuerdan a la Capadocia turca. Las Covetes dels Moros son un conjunto de cuevas-ventana artificiales excavadas en la roca, consideradas las más complejas y numerosas de la zona. Estas cuevas fueron probablemente graneros o almacenes de seguridad de época andalusí, construidas entre los siglos X y XI. La visita a Bocairent permite recorrer tanto el barrio medieval de trazado árabe como las cuevas colgantes, integrando historia y paisaje en un mismo recorrido.

Hay lugares en España que parecen sostenerse sobre una pequeña trampa visual. Bocairent, en el interior de Valencia, es uno de ellos. Su casco histórico se encarama a la roca con una trama de calles estrechas, cuestas y escaleras que ya impresiona por sí sola, pero el gran golpe de efecto aparece justo al lado, en una pared perforada que parece salida de otro país.

Ese perfil inevitablemente recuerda a Capadocia. No porque copie el paisaje de Anatolia, sino porque comparte esa mezcla rarísima de altura, piedra e intervención humana que convierte una ladera en arquitectura. A apenas 300 metros del núcleo urbano medieval se alzan las Covetes dels Moros, suspendidas a media altura del Barranc de la Fos.

Ahí está la fuerza real del lugar. No funciona solo como un pueblo bonito del interior valenciano, sino como una cápsula del tiempo donde varias épocas siguen superpuestas. El barrio medieval fue declarado conjunto histórico-artístico nacional en 1975, y su orografía de casas apiñadas le da un aspecto muy singular, casi defensivo.

La visita lo confirma enseguida. El propio portal turístico municipal describe un trazado “al más puro estilo árabe”, con subidas y bajadas, callejones, plazoletas y revueltas que obligan a recorrerlo despacio. No es un decorado montado para el viajero: es un núcleo histórico moldeado por la pendiente y por siglos de adaptación al relieve.

Las Covetes dels Moros añaden la capa más extraña de todas. La Comunitat Valenciana las define como un grupo de cuevas-ventana artificiales abiertas en mitad de una pared vertical, interconectadas y visitables por dentro. Bocairent recuerda además que son el conjunto más complejo y numeroso de toda la cabecera del río Clariano.

Unas cuevas colgantes

Lo más interesante es que no se trata de una rareza natural convertida después en atracción, sino de una obra humana cuyo sentido sigue fascinando. Las últimas interpretaciones oficiales las relacionan con graneros o almacenes de seguridad de época andalusí, probablemente construidos entre los siglos X y XI para guardar recursos en un entorno abrupto.

Ya no estamos solo ante una pared llamativa llena de agujeros, sino ante una infraestructura excavada en roca con lógica económica y territorial. Bocairent no enseña únicamente una postal rara: enseña una forma antigua de organizar la vida, proteger alimentos y aprovechar la montaña.

También ayuda que todo quede tan cerca. El paseo por el barrio medieval y la subida a las Covetes se integran casi de manera natural en una misma visita. En muy poco espacio, el viajero pasa de un caserío histórico de aire islámico a una pared rocosa horadada que parece sostener otra historia paralela.