Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz. EFE/EPA/Ali Haider

Las claves nuevo Generado con IA Investigadores de la Universidad Nicholls State han creado biodiésel usando algas y conchas de ostras recogidas en canales pantanosos de Luisiana. El proceso emplea aceites extraídos de algas y un catalizador artesanal hecho con conchas de ostra pulverizadas, abaratando el coste de producción hasta en un 85%. Esta alternativa al biodiésel tradicional no compite con cultivos alimentarios ni requiere grandes extensiones de tierra fértil. El equipo trabaja ahora en optimizar el rendimiento energético del biodiésel y en cumplir normativas internacionales para su posible producción a escala industrial.

El biodiésel es un combustible renovable que ofrece una alternativa sostenible frente a los productos petrolíferos tradicionales actuales. Sin embargo, los altos costes de producción siguen siendo un obstáculo verdaderamente importante para lograr su uso generalizado a nivel mundial.

Ahora, un grupo de investigadores ha desarrollado una forma económica de fabricar biodiésel utilizando materiales que se encuentran fácilmente a lo largo de los márgenes de los canales pantanosos de Luisiana: algas y conchas de ostras.

Bello Makama y la estudiante Samia Elashry, de la Universidad Nicholls State, lideran este revolucionario proyecto científico. Motivados por el entorno local, decidieron buscar soluciones ecológicas recolectando estos recursos directamente desde una zanja cercana a su laboratorio.

La producción tradicional del biodiésel requiere utilizar plantas como la soja, que demandan enormes extensiones de tierra cultivable. Esta práctica compite con los cultivos alimentarios esenciales y puede llegar a destruir valiosos ecosistemas naturales al expandir las áreas agrícolas.

Extracción de aceites esenciales

Además del problema del espacio, el proceso industrial convencional suele resultar ser bastante costoso debido al precio de los catalizadores químicos habitualmente empleados, como el óxido de calcio comercial, la cal viva o incluso la soda cáustica altamente purificada.

Para superar este reto, los científicos trituraron primero las algas recogidas para poder extraer sus aceites esenciales. Luego, combinaron esos aceites con metanol utilizando calor continuo, generando así glicerina y el deseado biodiésel de una forma artesanal completamente innovadora.

El verdadero avance técnico llegó al desarrollar un catalizador propio a partir de conchas de ostras pulverizadas. Al colocar estos restos marinos calcáreos dentro de un horno, lograron convertir eficazmente el carbonato de calcio en óxido de calcio.

Gracias a esta ingeniosa técnica, los investigadores lograron abaratar drásticamente el coste del proyecto. El modelo financiero inicial sugiere que usar las ostras redujo el precio de producción del combustible en casi un 85%.

Ahora el equipo busca optimizar este rendimiento del biodiésel de algas modificando diferentes parámetros. Han variado la concentración del catalizador y las proporciones entre el metanol y el aceite vegetal para garantizar la mejor calidad energética del nuevo fluido.

El siguiente paso crucial será demostrar de manera convincente el balance energético positivo. Es imprescindible asegurar que no se necesite invertir más energía en la fabricación del producto final que la energía limpia que este genera finalmente al quemarse.

Para poder escalar la nueva solución industrialmente, los desarrolladores están colaborando estrechamente con una empresa privada de Luisiana. Planean realizar exigentes pruebas basadas en normativas internacionales sobre la inflamabilidad.

Lo más prometedor de este descubrimiento es que puede aplicarse globalmente sin mayores dificultades. Las algas ricas en lípidos crecen fácilmente casi en cualquier rincón del planeta sin llegar a competir con tierras fértiles útiles para fines meramente agrícolas.