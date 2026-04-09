La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: esconde bajo tierra una capital legendaria

Las claves nuevo Generado con IA Medina Azahara, cerca de Córdoba, fue una capital administrativa y residencial del Califato en el siglo X, considerada una de las mayores obras maestras medievales de España. Solo el 10% de la antigua ciudad es visible hoy, ya que el 90% de su superficie permanece oculta bajo tierra, lo que ha favorecido su conservación. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, destaca por su sofisticada urbanística, materiales de lujo y función propagandística del poder califal. El yacimiento y su museo atraen a miles de visitantes, fascinados por los restos arquitectónicos y los secretos que aún desvelan los arqueólogos.

Cerca de Córdoba se esconde el que en su día fue uno de los mayores palacios medievales de España. Medina Azahara, un yacimiento arqueológico que representa la cumbre del poder del Califato en el siglo X, fue toda una capital administrativa y residencial diseñada específicamente para deslumbrar al mundo durante su época.

Miles de visitantes quedan maravillados con esta increíble obra maestra, pero realmente a día de hoy solamente queda la punta del iceberg de lo que fuera en su momento. Esta metrópoli legendaria, según estimaciones, mantiene oculta bajo tierra hasta el 90% de su superficie.

Tras setenta años de esplendor y popularidad, la ciudad fue saqueada y abandonada durante la guerra civil que disolvió el califato, quedando sepultada para siempre y cayendo en el olvido durante mucho tiempo.

Un especial Patrimonio de la Humanidad

No obstante, no hay mal que por bien no venga, puesto que su "ocultación fortuita" ha permitido que, bajo los campos de cultivo, se conserve el trazado original de una capital completa. A pesar de que ha sido investigada a fondo, los arqueólogos continúan descubriendo secretos y detalles de su particular estructura.

Una obra maestra bajo el suelo.

Una obra maestra bajo el suelo.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, Medina Azahara permite experimentar un viaje único. Recorrer a pie sus calles excavadas permite admirar la sofisticación de materiales como el mármol blanco, el jaspe rojo y los minuciosos atauriques de piedra labrada que decoran estancias emblemáticas, como el Salón Rico.

El diseño de la ciudad destaca por una planificación urbanística avanzada para su época, que incluía una compleja red de suministro de agua, alcantarillado y lujosos baños públicos. Esta riqueza ornamental y técnica no solo cumplía una función estética, sino que servía como una potente herramienta de propaganda política.

Todo ello mostraba la superioridad cultural y económica del califato frente a otros rivales cercanos, permitiendo, de este modo, que los líderes del momento pudieran sacar músculo con sus potentes estructuras, que han quedado para el recuerdo gracias a la conservación del lugar.

Desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad, Medina Azahara se ha consolidado como un destino imprescindible para una infinidad de españoles y turistas, que buscan descubrir los secretos de esta capital oculta bajo tierra.

Aunque el yacimiento tiene muchísimo material intacto y bien conservado, se complementa con un museo galardonado donde se guardan piezas recogidas de excavaciones, que ayudan a configurar el puzle de la vida cotidiana de los ciudadanos del pasado califato. Es, desde luego, un tesoro arquitectónico de España.