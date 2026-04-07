La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: oculta bajo tierra una capital legendaria
El hallazgo se ha podido realizar por unos sensores remotos no invasivos que permiten examinar de forma minuciosa el subsuelo sin tener que mover tierra.
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Las claves
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Científicos de la Universidad de Córdoba han localizado la legendaria ciudad de Medina Alzahira, oculta durante más de mil años bajo tierras andaluzas.
El hallazgo se logró mediante sensores remotos no invasivos, que permitieron detectar una ciudad subterránea de más de 120 hectáreas con estructuras urbanas bien planificadas.
La ubicación corresponde a las colinas de las Pendolillas, cerca de Córdoba, y los datos digitales muestran coincidencias arquitectónicas con la época de Almanzor.
Medina Alzahira fue destruida en el año 1010 durante una guerra civil, desapareciendo de los mapas y convirtiéndose en un mito hasta este reciente descubrimiento.
La avanzada tecnología láser ha obrado un milagro histórico en España. Los científicos de la Universidad de Córdoba han logrado localizar una ciudad legendaria que llevaba más de un milenio completamente oculta bajo las fértiles tierras de Andalucía.
Se trata de la mítica Medina Alzahira, una majestuosa urbe erigida durante el siglo décimo. Este asentamiento fue ideado por el poderoso caudillo Almanzor para rivalizar directamente con el deslumbrante esplendor de la cercana y muy célebre ciudad califal.
El hallazgo ha sido posible gracias al uso de sensores remotos no invasivos. Esta moderna técnica cartográfica permitió a los expertos examinar minuciosamente el subsuelo sin necesidad de mover tierra, descubriendo así anomalías topográficas de enorme y sorprendente magnitud.
Los datos obtenidos confirman la existencia de una inmensa capital subterránea que abarca un área de más de 120 hectáreas. Bajo la espesa vegetación se esconden extensos trazados urbanos ortogonales y estructuras erigidas en terrazas excepcionalmente bien planificadas.
Redefine un capítulo histórico
La ubicación exacta de este yacimiento corresponde a las colinas de las Pendolillas, situadas justo al este de la actual ciudad andaluza. Durante siglos, los historiadores habían debatido intensamente sin lograr encontrar ninguna prueba física sobre este preciso emplazamiento.
El profesor Antonio Monterroso, responsable principal del proyecto, asegura tener evidencias sólidas que vinculan estas siluetas topográficas con la antigua fortaleza. Los planos digitales muestran claras coincidencias arquitectónicas con el diseño típico de aquella época.
La historia de Medina Azahira está marcada por una inmensa tragedia política. Su esplendor fue efímero, ya que la metrópoli sufrió un brutal saqueo seguido de su destrucción total durante una violenta guerra civil en el año mil diez.
Desde ese catastrófico desenlace, el asentamiento se desvaneció por completo de todos los mapas conocidos. Se convirtió en un verdadero mito inalcanzable para las generaciones posteriores, dejando únicamente incógnitas enormes y muchas leyendas populares.
Esta espectacular revelación no solo tiene un profundo valor arqueológico, sino que redefine completamente la historia de la España islámica. Supone un gran avance para el patrimonio cultural y subraya la eficacia indiscutible de las nuevas herramientas científicas aplicadas.
Aunque los modelos tridimensionales resultan sumamente convincentes para los académicos, el equipo investigador advierte que aún falta la confirmación definitiva. Será totalmente imprescindible realizar una futura excavación sistemática del terreno para corroborarlo.
La tecnología láser empleada funciona emitiendo constantes pulsos de luz desde vehículos aéreos especializados. Al rebotar en la superficie terrestre, estos finos haces luminosos permiten generar mapas de altísima resolución que logran traspasar visualmente el espeso follaje del bosque.
Si los futuros trabajos logran validar definitivamente las imágenes captadas, el hallazgo resolvería uno de los mayores enigmas arqueológicos españoles. El prometedor futuro de la arqueología se apoya profundamente en estas investigaciones.