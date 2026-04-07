La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: oculta bajo tierra una capital legendaria

Científicos de la Universidad de Córdoba han localizado la legendaria ciudad de Medina Alzahira, oculta durante más de mil años bajo tierras andaluzas.

El hallazgo se logró mediante sensores remotos no invasivos, que permitieron detectar una ciudad subterránea de más de 120 hectáreas con estructuras urbanas bien planificadas.

La ubicación corresponde a las colinas de las Pendolillas, cerca de Córdoba, y los datos digitales muestran coincidencias arquitectónicas con la época de Almanzor.