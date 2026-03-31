Japón cambia el mapa del petróleo: encuentra una alternativa de energía limpia en las profundidades del océano

Las claves nuevo Generado con IA Japón ha probado con éxito Kairyu, una turbina submarina gigante de 330 toneladas que aprovecha la corriente oceánica para generar energía limpia. El sistema, anclado a 50 metros de profundidad, utiliza hélices que giran en direcciones opuestas para capturar energía de la fuerte corriente de Kuroshio. Se estima que esta tecnología podría cubrir hasta el 60% de la demanda eléctrica de Japón, reduciendo su dependencia del petróleo y el gas. El proyecto posiciona a Japón como líder en tecnología marina y ofrece un modelo energético sostenible para otros países costeros.

Mientras el planeta entra en crisis por el petróleo, Japón encuentra una alternativa que puede darle una sólida independencia energética, y lo mejor es que su núcleo está directamente conectado con las olas del mar, por lo que es una fuente natural y la que se puede recurrir de manera constante e ilimitada.

El país ha dado ahora un paso histórico probado con éxito Kairyu, una turbina submarina gigante de 330 toneladas diseñada para extraer energía de las corrientes oceánicas. Su objetivo es aprovechar la corriente de Kuroshio, una de las más fuertes del mundo, y de momento la operación ha sido un éxito con grandes expectativas.

El dispositivo en cuestión, que se parece mucho a un avión de fuselaje doble, opera anclado al lecho marino a unos 50 metros de profundidad. Su composición está diseñada para aguantar la presión del agua y la corrosión salina, utilizando hélices que giran en direcciones opuestas para mantener la estabilidad mientras capturan la fuerza del océano.

En comparación a la energía solar o eólica, que dependen de las condiciones climáticas, este sistema aprovecha el flujo constante de la corriente marina para sobrevivir y así trasladar la energía que genera a los puntos de interés correspondientes. Es, desde luego, una fuente que a priori parece infinita y sostenible en el tiempo.

Japón presenta su "llave" para la energía limpia.

Japón encuentra su alternativa al petróleo

Según comenta IHI Corporation, la empresa detrás de este ambicioso proyecto, el potencial de esta fuente de energía no se puede medir, porque es colosal: se estima que las corrientes marinas de la región podrían cubrir aproximadamente el 60% de la demanda eléctrica total del país, una auténtica barbaridad.

A grandes rasgos es, realmente, un paso de gigante dentro del panorama energético y una apuesta que parece muy segura para el territorio nipón. El Gobierno de Japón refuerza con este plan su estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono y reducir su histórica dependencia de las importaciones de petróleo y gas.

Pese a que el sistema no está todavía totalmente finalizado y se encuentra en fase de optimización para reducir costes operativos, se prevé que la explotación comercial comience a gran escala en la próxima década: el rumbo de Japón es claro y apunta a revolucionar el mercado.

La investigación no solo posiciona al país como líder en tecnología marina actualmente -que no es poco teniendo en cuenta la tecnología que hay-, sino que ofrece un modelo de energía limpia y predecible para otras naciones costeras que buscan nuevas alternativas a los hidrocarburos.