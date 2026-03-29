EEUU cambia el rumbo de la exploración espacial: la NASA detecta insólitos ríos bajo la superficie de Marte

Las claves nuevo Generado con IA La NASA ha detectado un antiguo sistema de ríos y un delta fluvial sepultados bajo el cráter Jezero de Marte. El hallazgo se realizó con el radar RIMFAX del rover Perseverance, que reveló estructuras geológicas a más de 35 metros de profundidad. Los sedimentos encontrados, de entre 3.700 y 4.200 millones de años, indican que Marte tuvo agua líquida estable durante mucho tiempo. El descubrimiento refuerza la posibilidad de que el cráter Jezero haya sido un entorno habitable y orienta futuras misiones en busca de pruebas de vida.

El planeta rojo continúa siendo explorado y analizado de manera constante por la NASA. Los expertos llevan años intentando descubrir la existencia de vida en Marte, y ahora puede que estén un poco más cerca gracias a un impresionante descubrimiento por parte del rover Perseverance.

El vehículo robótico, diseñado específicamente para inspeccionar el mencionado planeta, ha detectado restos de un antiguo sistema de ríos y un delta fluvial sepultados bajo la superficie del cráter Jezero, lo que cambia lo que sabíamos sobre la ventana de vida en Marte.

Utilizando el radar de penetración terrestre RIMFAX, los expertos han conseguido ver a más de 35 metros de profundidad bajo el suelo marciano, encontrando estructuras geológicas del mencionado antiguo delta fluvial que quedó enterrado hace miles de millones de años.

Lo parezca o no, encontrar este tipo de sedimentos enterrados a más de 30 metros es más extraño de lo que parece, puesto que la superficie del planeta rojo está asediada constantemente por radiación cósmica que se encarga de destruir toda materia orgánica. Este hallazgo sirve para localizar también materiales que han estado "protegidos" por esa radiación mucho tiempo.

Encuentran un sistema de ríos subterráneos en Marte.

Ríos bajo el suelo de Marte

Según los expertos, el sistema de ríos bajo tierra es más antiguo que el delta que vemos en la superficie. Se estima que tiene entre 3.700 y 4.200 millones de años, por lo que se supone que Marte tuvo agua líquida estable durante mucho tiempo originalmente.

Gracias a la preservación que se ha realizado durante todo este tiempo de biofirmas, se han detectado depósitos de carbonato de magnesio, minerales que en la Tierra suelen formarse en presencia de agua y actividad biológica.

Esto confirma que el cráter Jezero fue un sistema hídrico activo y complejo, similar a los de la Tierra primitiva, lo que amplía enormemente la posibilidad para que la vida microbiana pudiera haber surgido y evolucionado

Para el futuro, este descubrimiento marca una hoja de ruta de excavación precisa. Al saber que estos sedimentos han estado protegidos de la radiación solar extrema a metros de profundidad, se convierten en el objetivo número uno para encontrar fósiles químicos intactos.

De modo que ahora, es probable que la NASA organice nuevas misiones de investigación para centrarse en estas áreas y así extraer más información sobre el pasado de Marte.

Es más, esto justifica la misión de Retorno de Muestras ya que ahora existe la certeza de que las rocas que el rover Perseverance está recolectando provienen de un entorno que fue habitable durante eones, aumentando las posibilidades de anunciar, en la próxima década, el hallazgo de la primera prueba de vida extraterrestre.