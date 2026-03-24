Los científicos no dan crédito: el cambio climático está transformando a los peces y ya hay 3.000 especies afectadas

Las claves nuevo Generado con IA El cambio climático está provocando que hasta 3.000 especies de peces reduzcan su tamaño debido al calentamiento de los océanos. El aumento de la temperatura del agua acelera el metabolismo de los peces y disminuye el oxígeno disponible, lo que limita su crecimiento corporal. Los peces están priorizando la reproducción a edades más tempranas y con menor tamaño para sobrevivir, lo que afecta a especies como salmones del Ártico y peces comerciales del Mar del Norte. La reducción del tamaño y la biomasa de los peces supone una amenaza para la industria pesquera, estimándose pérdidas anuales de hasta 1.100 millones de comidas de alta calidad proteica.

El calentamiento de los océanos provocado por el cambio climático está encogiendo a los peces. Una reciente investigación liderada por expertos de la Universidad de Monash, en Australia, confirma que hay hasta 3.000 especies afectadas por este suceso que sacude al planeta.

El fenómeno en cuestión se basa principalmente en una respuesta biológica al aumento de la temperatura del agua. Al calentarse el agua, el metabolismo de los peces se acelera, por lo que necesitan más energía y oxígeno simplemente para mantenerse vivos, lo que deja menos espacio para el crecimiento corporal.

El agua más cálida retiene menos oxígeno disuelto, y como las branquias tienen una superficie limitada, llega un punto en que no pueden suministrar suficiente oxígeno para mantener un cuerpo grande en condiciones de calor extremo, obligando a los peces a dejar de crecer antes.

De algún modo, digamos que los peces están priorizando qué necesitan para sobrevivir, adaptándose a las nuevas temperaturas del planeta para así poder seguir adelante.

El cambio climático afecta al tamaño de los peces.

Los peces son cada vez más pequeños

Para asegurar la supervivencia de la especie, los peces están dando prioridad a la reproducción sobre su tamaño corporal. Están madurando sexualmente a una edad más temprana y con un tamaño menor para lograr reproducirse antes de morir por el estrés térmico.

Y no es que se trate de un caso aislado: hay miles de tipos de peces, como decíamos, que se están adaptando a este cambio. Se ha documentado este encogimiento en especies tan variadas como los salmones del Ártico, las rayas del Atlántico y peces comerciales del Mar del Norte, que han reducido su tamaño cerca de un 16% en las últimas décadas.

Lo curioso es que, realmente, este cambio es muy positivo para los peces porque, a fin de cuentas, están logrando salir adelante aun a pesar de ese cambio constante en las temperaturas de los mares y océanos. Ahora bien, esto es un serio problema para la industria pesquera y, por ende, para nosotros.

Estudios recientes de febrero de 2026 indican que el calentamiento de los océanos está reduciendo la biomasa de peces hasta en un 20 % anual. Esta reducción supone una amenaza crítica, ya que se estima una pérdida de más de 1.100 millones de comidas de alta calidad proteica al año.

El director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Monash, Craig White, así lo confirma a través de la investigación recogida por la revista Science, que avala este acontecimiento.

"Esta evolución es buena para los peces pero mala para las pesquerías. La evolución anula los impactos del calentamiento global en la aptitud biológica de los peces, pero agrava el impacto en las capturas sostenibles".

En el peor de los escenarios, se prevé que el volumen de la industria pesquera puede disminuir hasta un 50% debido a esta adaptación de los peces por el cambio climático, pero por ahora hay que esperar para ver cómo evoluciona todo.