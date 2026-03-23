Italia cambia de modelo: contrata 2.000 científicos con 60 millones de euros y apuesta por la soberanía tecnológica

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una rueda de prensa en el Palacio Chigi en Roma, Italia. EFE Maurizio Brambatti

Las claves nuevo Generado con IA Italia invertirá más de 60 millones de euros anuales para contratar a 2.000 investigadores, reforzando su sistema científico. El programa busca fortalecer universidades y centros de investigación, con el objetivo de aumentar la soberanía tecnológica del país. Más de 1.000 de las nuevas contrataciones estarán vinculadas a proyectos financiados con fondos europeos a través del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Las contrataciones se repartirán entre universidades e instituciones públicas de investigación, priorizando la estabilidad laboral y el desarrollo científico nacional.

Italia ha decidido dar un paso adelante y reforzar su sistema científico con una medida que refleja un cambio estratégico en su política de innovación: invertirá más de 60 millones de euros anuales para contratar a 2.000 investigadores.

Se trata de un programa impulsado por el Ministerio de Universidades e Investigación (MUR), el cual pretende no solo fortalecer a las universidades y centros de investigación, sino también posicionar al país dentro de la carrera global por la soberanía tecnológica.

Así lo explica el medio 'La Nación', el cual explica la reciente firma de los decretos de aplicación del Plan Extraordinario para la contratación y el desarrollo del personal investigador por parte de la ministra Anna Maria Bernini, los cuales se incluirán en la Ley de Presupuestos de 2026.

Según explica la misma Bernini: "Esta asignación adicional de 60,7 millones de euros anuales representa una inversión en el futuro de la investigación italiana y un reconocimiento al extraordinario valor del capital humano que el Consejo Nacional de Investigación (NRRP) contribuyó a formar e integrar en el corazón de nuestro sistema universitario y científico".

Reforzar la estructura científica

Así pues, el plan prevé una financiación inicial de 18,5 millones de euros en 2026 para la incorporación de científicos en universidades e instituciones públicas de investigación, una cifra que ascenderá a los 60,7 millones anuales a partir de 2027.

Además, el diseño del programa permite que universidades y centros complementen los fondos con cofinanciación de hasta el 50%, lo que podría llegar a duplicar la inversión total destinada a nuevas contrataciones científicas.

De los 2.000 investigadores que se incorporarán mediante convocatorias competitivas, más de 1.000 estarán vinculados a proyectos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), el instrumento que canaliza en Italia los Fondos Europeos de Recuperación.

Por su parte, 880 se asignarán a universidades y 204 a instituciones de investigación supervisadas por el MUR. El objetivo es reforzar la estructura científica nacional, una debilidad histórica del sistema italiano, caracterizado por la precariedad laboral de muchos jóvenes investigadores.

De hecho, este impulso de contratación científica se enmarca en una estrategia más amplia que busca aumentar la autonomía tecnológica de Italia y, en general, de Europa.

El concepto de "soberanía digital" hace referencia a la capacidad de los países para controlar infraestructuras tecnológicas críticas (datos y software hasta sistemas de comunicación) sin depender en exceso de fuentes externas.

Durante los últimos años, este debate se ha intensificado en la Unión Europea, especialmente ante la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Para muchos gobiernos europeos, la dependencia de proveedores extranjeros en ámbitos como la IA, los semiconductores o la computación cuántica representa un riesgo económico y estratégico, motivo por el cual reforzar el capital humano científico se ha convertido en una prioridad.

En concreto, se han presupuestado 7,2 millones de euros en 2026 para la contratación en instituciones públicas de investigación, alcanzando los 8,7 millones de euros anuales a partir de 2027.

El objetivo será contratar a 276 investigadores y tecnólogos de forma permanente, asignando 2,7 millones al Consejo Nacional de Investigación para 97 investigadores por un lado, 2,9 millones de euros al Instituto Nacional de Física Nuclear para 91 contrataciones por otro lado, y hasta 1,6 millones de euros al Instituto Nacional de Astrofísica para 52 contrataciones.

Asimismo, habrá otras 18 contrataciones en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología gracias a una financiación anual de 610.000 euros, junto a 6 contrataciones en la Estación Zoológica Anton Dohrn financiadas con 191.000 euros, y otras 3 contrataciones en el Instituto Nacional de Investigación Metrológica financiadas con 128.000 euros.

Finalmente, el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental contará con 225.000 euros de financiación y 6 nuevas contrataciones, mientras que el Área de Investigación Científica y Tecnológica de Trieste contará con 190.000 euros y 3 contrataciones más.

Como explica Fabio Florido, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología: "Invertir de forma continua en el capital humano de la investigación es una decisión estratégica para garantizar la continuidad de las trayectorias científicas iniciadas en los últimos años".

También para "apoyar la capacidad de Italia para abordar los desafíos de los riesgos naturales y comprender el planeta con herramientas cada vez más avanzadas".