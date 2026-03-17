Francia cambia de aliados: prescinde del paraguas nuclear de EEUU y amplía su alcance frente a las amenazas globales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. EFE / EPA / Stephanie Lecocq

Las claves nuevo Generado con IA Francia redefine su doctrina de defensa, desvinculándose del paraguas nuclear estadounidense y promoviendo una seguridad europea autónoma. La nueva estrategia francesa integra defensa nuclear, ciberseguridad y lucha contra la desinformación como pilares contra amenazas globales. El plan prevé la cooperación con socios europeos en ejercicios y consultas, además de cofinanciar investigaciones en ciberdefensa e inteligencia artificial. Francia impulsa la resiliencia digital mediante educación y participación ciudadana, buscando que Europa actúe como bloque frente a la injerencia digital extranjera.

Francia ha decidido blindar su espacio digital mirando a Bruselas y no a Washington. La nueva doctrina de "disuasión avanzada" se consolida como eje de un plan europeo para frenar injerencias extranjeras, vinculando defensa nuclear, ciberseguridad y lucha contra la desinformación.

El anuncio, realizado por Emmanuel Macron a principios de este mes de marzo, marca un giro estratégico en el país, ya que deja de concebirse solo como escudo nacional para integrarse en una arquitectura de seguridad continental.

Esta nueva doctrina nuclear no copia el paraguas nuclear estadounidense, sino que mantiene el control exclusivo sobre el uso de sus armas, reconociendo así que un ataque contra socios europeos puede afectar a sus intereses vitales y desencadenar una respuesta que incluya la dimensión digital.

Desde París insisten en que no hay reparto de botones rojos, pero sí una interdependencia funcional: países como Alemania, Polonia o Países Bajos participarán en ejercicios y mecanismos de consulta, reforzando la credibilidad de la disuasión en el ciberespacio europeo.

Cofinanciar programas de investigación

Este salto doctrinal llega tras años de exposición a campañas rusas y chinas. Francia fue uno de los países más atacados por desinformación en Europa, lo que llevó a crear Viginum y a aprobar leyes específicas contra la injerencia extranjera en la conversación pública digital.

Bruselas ha levantado, a su vez, su propio "escudo para la democracia". Por ejemplo, con la Estrategia Europea contra la Injerencia Exterior y el Digital Services Act obligan a las grandes plataformas a colaborar frente a operaciones de manipulación.

París ha decidido apostar en este contexto por prescindir de la tutela tecnológica de Estados Unidos y China; dándole prioridad a impulsar capacidades europeas propias, que van desde infraestructuras hasta algoritmos.

El plan incluye financiar programas conjuntos de investigación con socios comunitarios en ciberdefensa, inteligencia artificial y análisis de redes, para detectar narrativas hostiles, anticipar campañas coordinadas y responder con rapidez antes de que erosionen la confianza ciudadana.

Macron defiende que la primera línea de defensa frente a la manipulación informativa pasa por la sociedad. Por ello se crearán academias y proyectos educativos sobre resiliencia digital.

También se implicará a las autoridades locales y se vinculará este esfuerzo a los días de ciudadanía y servicio militar en Francia. El resultado es una doctrina que mezcla disuasión nuclear, regulación de plataformas y pedagogía democrática.

De esta forma, Francia aspira a que Europa opere como un bloque coherente frente a la injerencia digital extranjera, demostrando que la autonomía estratégica también se juega, y se gana, en línea.

Diversos gobiernos europeos han recibido la propuesta con cautela pero también con interés, al considerar que puede contribuir a reforzar la responsabilidad estratégica del continente sin sustituir necesariamente a la arquitectura de seguridad existente.