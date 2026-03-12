Confirmado por la ciencia: los dinosaurios cambiaron la Tierra transformando la vegetación y las aguas antes de desaparecer

La extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años fue devastadora para el planeta. La desaparición paulatina de las colosales bestias que deambulaban por los viejos continentes del mundo provocó que la vegetación se descontrolara, hasta tal punto que afectó a los ríos y aguas.

Un nuevo estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment, señala que lo verdaderamente preocupante de la extinción de esos seres fue que la Tierra cambió de arriba a abajo y prácticamente de la noche a la mañana.

Aunque no se piense de esta manera, los dinosaurios herbívoros ayudaban a controlar el crecimiento y expansión de la vegetación del mundo gracias a sus inmensas dietas. Una vez estos desaparecieron, la flora empezó a campar a sus anchas por todas partes, modificando el curso de los ríos y el flujo del agua.

La desaparición de los dinosaurios cambió la Tierra.

Más vegetación y problemas con los ríos

El estudio en cuestión plantea que el asteroide que impactó sobre el planeta hace 66 millones de años, no solamente aniquiló al 75% de las especies, sino que rediseñó físicamente la superficie.

Antes del impacto del mencionado asteroide, los ríos estaban mucho más entrelazados gracias a canales pequeños -que se cruzan como trenzas- de ahí esa expresión empleada por los expertos. Tras la desaparición de los dinosaurios y muchas más especies, empezaron a predominar los ríos de una sola línea sinuosa y curva -los meandros-.

Los dinosaurios herbívoros gigantes mantenían la vegetación controlada a todos sus niveles. Al extinguirse, los bosques y selvas se tornaron más densos y frondosos. Las raíces de estos nuevos bosques estabilizaron las riberas, obligando al agua a seguir un solo camino curvo en lugar de desparramarse.

Además, sin los grandes pisotones y el pastoreo masivo de estas gigantescas criaturas alrededor del mundo, el suelo se volvió más firme y grueso. Esto permitió que los ríos excavaran canales más profundos y estables que duran miles de años.

En líneas generales, para resumir un poco la idea del estudio y lo que vienen a explicar los científicos implicados, el paisaje que vemos hoy es un subproducto directo de que ya no hay titanes de 30 toneladas pisoteando la Tierra. Todos los valles y ríos son el resultado de la desaparición de estas criaturas.

Aunque cuando se habla de la extinción de los dinosaurios siempre se suele hablar de la gran catástrofe que supuso a nivel de número de especies y las consecuencias evolutivas de los supervivientes, también hay historia más allá, y el planeta modificó su paisaje hasta el día de hoy.